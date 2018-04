Kdy dostane Twist a Go odesílání SMS zpráv.

Mobilní telefon není jen utržené sluchátko, do kterého lze mluvit a s nímž se telefonuje odkudkoliv, kde je pokrytí milostivé. Mobilní telefon oproti tomu běžnému představuje také rozšířené služby. Neodmyslitelnou součástí těchto služeb jsou také SMS zprávy. Napříkla v německé síti D2 Privat se objem SMS zpráv odesílaných z mobilního telefonu zvýšil desetkrát během dvou let - zatímco v roce 1996 předstoval pět SMS zpráv za rok na jednu SIM kartu, v roce 1998 to bylo 66 SMS zpráv!

Podobnou důležitost SMS zprávám přikládají klienti i v Čechách - pro mnohé se komunikace SMS zprávami stala standardem, mnozí také využívají informačních služeb operátorů přes SMS zprávy. Předplacené karty Twist a Go ovšem zatím nemají možnost SMS zprávy odesílat. Poslední neoficiální informace ovšem hovoří o tom, že by se situace mohla změnit.

Společnost EuroTel i RadioMobil v nedávné době updatovali software pro správu předplacených karet tak, že službu odesílání SMS zpráv bude možné spustit. Otázka je spíše ekonomického charakteru - kolik klientů si potom koupí tarify Start nebo Aktiv, jejichž cena je zatížena paušálním poplatkem?

Ovšem pokud by jeden z operátorů SMS zprávy zprovoznil, ten druhý by se musel přidat také. Předplacené karty jsou velmi dobrý obchodní artikl a jdou na dračku. Vyřadit se z boje o klienta bojkotování SMS je vlastně nemyslitelné.

Vše naznačuje tomu, že RadioMobil je připraven zprovoznit odesílání SMS zpráv počátkem příštího roku - nejinak jeho konkurent EuroTel. Kdo bude první, není momentálně podstatné. V okamžiku, kdy jeden z operátorů službu ohlásí, ten druhý bleskurychle svolá tiskovou konferenci a ohlásí ji také, jako by se nechumelilo. Očekávám, že službu první zprovozní RadioMobil a to v lednu.

Odesílání SMS zpráv z předplacených karet ovšem nebude stát stejně, jako na klasických tarifem. V RadioMobilu se podle neoficiálních informací uvažuje o sazbě 3 Kč za SMS zprávu a ke stejné cifře se dostal EuroTel. Odesílání SMS zpráv by tak bylo o něco dražší - v síti Paegas dokonce o 300 procent, ale podstatné by bylo zprovoznění služby. To by ještě více zvýšilo atraktivitu předplacených SIM karet.

Do ledna nám zbývá pár týdnů, takže už zakrátko uvidíme.