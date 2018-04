Kdy budou v mobilech samodobíjecí baterie?

Cena wattu takto vyrobené elektřiny by se měla při sériové produkci pohybovat kolem 45 korun, což podle britských expertů "bere člověku dech". Panel o velikosti A4 v ceně něco přes 300 korun, zašitý třeba do větrovky by pak mohl plynule nabíjet

mobilní telefon a jeho majitel či majitelka by při podzimní procházce krajinou mohli povídat a povídat a povídat...

Tým vedený Gerritem Kroesenem z univerzity v holandském Eindhovenu a podporovaný švédsko-holandským konsorciem Akzo Nobel v projektu nazvaném H-Alpha Solar dokázal ztenčit solární baterie do té míry, že je bude možno vyrábět v rolích, z nichž se budou podle potřeby odstřihovat. Daní za to je snížení účinnosti.

Současné typy baterií mají účinnost asi 20 procent, zatímco u nového produktu se hovoří o sedmi procentech.

Podle expertů to však s ohledem na ostatní výhody stojí za to. Pokud vše půjde podle plánu, mohly by se nové baterie dostat z laboratoří na trh asi za tři roky.