Kdy budou v ČR dva miliony mobilů?

Mobilních telefonů stále přibývá - počátkem roku 1999 jsme v Čechách zaznamenali miliontý mobilní telefon a tempo nepovoluje. Sedm let jsme potřebovali pro první milion uživatelů mobilních telefonů. Již nyní lze odhadnout, že na další milion uživatelů budeme potřebovat jen o něco málo více, než jeden rok.

Podívejme na graf vývoje mobilních telefonů. Údaje do I/4 1999 jsou oficiálně udávané počty uživatelů mobilů v síti Paegas i EuroTel (bez rozlišení GSM a NMT). Ostatní data jsou naší prognózou. Jak jsme k těmto číslům došli?

Obecně se tvrdí, že pokud penetrace mobilních telefonů přesáhne patnáct procent, následuje lavinový efekt. Porovnal jsem údaje některých zahraničních provozovatelů a pravdou je, že u patnácti procent nastává v křivce viditelný bod, kde křivka začíná být výrazně konvexní. Tento bod je tedy skutečně zlomovým. Problémem ovšem je stupeň strmosti takto konvexní křivky. Domnívám se, že v Čechách nebude ta strmost tolik zřejmá a to je ostatně vidět na grafu. Nedovoluje tomu hospodářská situace a optimismus není toliko na místě.

Graf zachycuje dva zlomové okamžiky. Jedním je rok 1996, kdy EuroTelu začal konkurovat RadioMobil (Excel bohužel prognostikoval z počtu klientů, že RadioMobil začal v roce 1995 a nedal si to vymluvit) - to je první bod, kdy graf přechází do konvexního tvaru. Druhý bod je třetí čtvrtletí roku 1999, tedy zhruba září. V této době se penetrace telefonů bude pohybovat okolo 15 procent a graf začíná opět nabírat na agresivním vzestupu. Pozor, měřítko grafu se u roku 1998 mění, nenechte se zmást!

Lze předpokládat, že koncem roku 1999 bude v českých mobilních sítích cca. 1 900 000 klientů. Hranici dvou milionů by pak měla republika překročit v únoru roku 2000.

Zajímavá je také prognóza vývoje počtu uživatelů v sítích EuroTelu a Paegasu, přesněji spíše poměr mezi nimi. Zde je velmi problematické statisticky určit exaktní hodnoty, protože data jsou nejasná a průzkumy v tomto směru absentují. S Patrickem Zandlem jsme se shodli, že RadioMobil bude v počtu zákazníků pomalu dotahovat EuroTel (včetně NMT!). Podle Patricka je pravděpodobné, že EuroTel na ztrácející náskok zareaguje agresivní nabídkou na předvánoční trh - proto je z grafu patrný mírný skok koncem roku 1999. Obecně ale také soudíme, že RadioMobil bude nyní moci dlouhodobě zhodnocovat positivní image inovátora a dobrý zvuk předplacené služby Twist. Dá se předpokládat, že EuroTel do léta uvolní NMT předplacené telefony do prodeje mimo balík s Go Felicia, čímž by mohl nahnat další klienty.

Velkou neznámou jsou předplacné sady. Pro vývoj trhu bude hrát rozhodující roli to, který první operátor nabídne roaming pro svoje předplacné karty. Odhadujeme, že operátor, jenž nabídne roaming v předplacených kartách a jako první jej marketingově výrazně zhodnotí do léta, má šanci ve velmi krátkodobém výhledu zvýšit počet klientů o cca. 5-7 procent mimo pořadí. Záleží na tom, kdo to bude - graf tuto důležitou alternativu neobsahuje a spíše tiše předpokládá, že se tak nestane. Pokud ano, připočtěte to operátorovi k dobru v průběhu čtyř měsíců a navíc!

Pokud se RadioMobilu podaří poskočit v počtu klientů právě například pomocí roamingu předplacených karet, mohl by překonat počet klientů EuroTelu v polovině roku 2000. Pokud by se EuroTelu podařilo tuto ránu odrazit, má šanci si i v delším výhledu udržet vedoucí postavení v okamžiku, kdy zatlačí na popularizaci image společnosti a přiblížení masovému trhu speciálními nabídkami. V takovém případě by zvýšil příliv klientů a držel si konstatní odstup od RadioMobilu. S rezervou nárůstu klientů by tak vystačil do doby, než by se drahá inzertní kampaň začínala zhodnocovat.

Nesmíme navíc podceňovat klientský program EuroTel Benefit - jeho rafinovanost a zákeřnost vůči konkurentovi tkví v působení, jež se měřitelně projeví právě v polovině roku 2000, kdy začne program Benefit nést první zajímavé a drahé ceny. Také podpora WAPu bude významná, pokud bude masivně marketingově podpořena. Povšimněte si mohutné reklamní kampaně Paegasu zaměřené na SIM Toolkit a tedy evokující technologickou nadřazenost Paegasu nad EuroTelem.

Jak moc se vaši proroci netrefili? To si řekneme za rok - nezapomínejme, že statistika je přesná věda o nepřesných číslech a zde neexistují ani ta nepřesná čísla, pouze odhady. Pokud by byla k dispozici statistika prodeje obou operátorů, bylo by možno hovořit mnohem konkrétněji.