Kdy budou mobilní datové přenosy opravdu populární?

Služby dnes málo využívané mohou v budoucnosti ožít a stát se jedním z pilířů celé mobilní komunikace. Takovou službou je přenos dat, který je dnes jen doplňkem využívaným, dle našeho průzkumu, sotva čtvrtinou uživatelů mobilních telefonů a většinou jen sporadicky. Přesto všichni odborníci předvídají, že se v nejbližších letech právě datové přenosy stanou podstatou mobilních sítí a uživatelé si bez nich nedokážou svou komunikaci ani přestavit. Kde je tedy třeba hledat onen zlom, který hrstku dnešních wapistů a mobilních internetových nadšenců vynese na špičku ledovce sjednocujícího většinu majitelů mobilů?

Analogie pro budoucí změny v komunikačním systému se hledají velmi snadno. Před stoletím byla možnost přímé hlasové komunikace jen podivínskou specialitou techniků. Na začátku devadesátých let dvacátého století byl internet vymožeností elektronických odborníků a dnes je rozšířen tak, že se v něm pohybují lidé od žáků základní školy až po zvídavé důchodce. Jak je vidět, změny se stále zrychlují, a tak není vyloučené, že k masovému rozšíření mobilních datových přenosů dojde velmi brzy, podle odborníků zhruba do roku 2005. Tomu nejvíce napomáhá WAP jako zjednodušená a snadno přístupná varianta internetu.

Tahounem je WAP

Přestože WAP není tak úspěšný, jak odborníci předpokládali, stal se hlavním tahounem v oboru mobilní datové komunikace. Je to dáno především tím, že ačkoliv si někteří uživatelé stěžují na nepřehlednost a nedostatečnou přívětivost WAPu, jde o aplikaci, která je relativně průhledná a snadno přístupná. Někteří uživatelé si ani neuvědomují, že WAP vlastně pracuje s přenosem dat, pro ně je to jen jedna ze služeb, která bohužel vyžaduje nějaký čas na spuštění, neboť jejich telefon „vytáčí jakési číslo a zřejmě se s někým spojuje“.

Podle ankety mezi čtenáři Mobil.cz, které se účastnilo 823 respondentů, používá WAP jako jediný způsob datových přenosů 13,6 procent majitelů mobilních telefonů. Dalších 13,7 procent kombinuje WAP a klasický internet, který je pro přehlednější hledání obsáhlejších informací přece jen stále výrazně pohodlnější a v neposlední řadě také nesrovnatelně obsáhlejší.

Naproti tomu, klasický internet, přestože má za sebou deset let rozkvětu a rostoucí obliby, si jako primární důvod k přenosu dat přes mobil zvolilo jen 9,5 procenta respondentů. Je to pochopitelně způsobeno tím, že telefonů schopných zobrazit HTML stránky je zatím velmi málo a nemají displeje, na nichž by prohlížení webu bylo pohodlnou záležitostí. Proto je v případě zájmu o komfortní mobilní internet třeba spojit mobil s přenosným počítačem, ať již plnohodnotným PC v podobě notebooku či některým z kapesních zařízení jako jsou palmy nebo PDA. Tím pádem je k mobilnímu přístupu na internet třeba větší investice než pro obyčejné wapování.

Otevřené aplikace jsou průhledné

Hlavním a jasně viditelným výsledkem ankety Mobil.cz je zjištění, že WAP a internet jsou zkrátka tím, co lidi zajímá. Specifické využití datového spojení pomocí mobilního telefonu jako vzdálený přístup do firemního systému využívá jen 9,5 procent dotázaných, ve valné většině případů však jen sekundárně, hlavní je pro ně WAP a internet. Tato situace je pochopitelně částečně způsobena také prostým faktem, že teleworking, neboli práce na dálku, je zatím v České republice málo rozšířená. Ve srovnání se západní Evropou a Spojenými státy je u nás tento způsob práce doslova v plenkách. Proto také přístup do firemního systému využívají především ti, od nichž to přímo vyžaduje náplň jejich práce – může jít například o různé techniky pracující v terénu nebo obchodníky, kteří celý den objíždějí zákazníky.

V praxi se jasně ukazuje, že uživatelé se zajímají o služby, které buď již znají odjinud (internet), nebo které mohou snadno pochopit a využít (WAP). Z toho také vychází základní myšlenka sítí třetí generace, která se z valné části projevuje již v konceptu technologie GPRS (General Packet Radio Service), jež má přinést rychlé datové přenosy do sítí GSM. Uživatelům je totiž třeba nabídnout snadno přístupné a hlavně pochopitelné služby založené na internetovém protokolu. Lidé chtějí vidět staré známé internetové stránky, případně jejich zjednodušenou variantu v podobě WAPu. O tom, kam se jejich telefon přihlašuje a jak tečou data, nechce průměrný uživatel nic vědět, kromě onoho prostého čísla udávajícího cenu za službu.

Využití datových přenosů Počet hlasů Procenta Ne 442 53,7 WAP 112 13,6 Připojení k internetu 78 9,5 Přístup do systému firmy 9 1,1 WAP a připojení k internetu 113 13,7 WAP a přístup do systému firmy 4 0,5 Přístup k internetu a do systému firmy 26 3,2 WAP, přístup k internetu a do systému firmy 39 4,7 CELKEM HLASUJÍCÍCH 823 100

Mezi dnes již běžnými službami, které se postupně dostávají na mobilní telefony, je ještě jeden černý kůň, který však valnou většinu uživatelů počítačů i mobilních telefonů zajímá nejvíce – je jím elektronická pošta. Studie agentury Taylor Nelson Sofres Telecoms ukazuje, že majitelé mobilních telefonů nejvíce touží po tom, mít stále přístup ke svému e-mailu. I oblíbené sledování aktuálních zpráv a novinek je až na druhém místě. Textové zprávy na mobilech prožívají zlatý věk, využívá je stále více lidí. Oproti nim má však e-mail nesporné výhody – není omezen počtem 160 znaků na zprávu a můžete jeho prostřednictvím posílat i nejrůznější přílohy, obrázky počínaje a prezentacemi či videozáznamy konče. Nicméně, standard SMS se také vyvíjí a jeho nový stupeň - MMS (Multimedia Messaging System) již umožní téměř to samé, co elektronická pošta. V budoucnu se ve světě mobilních telefonů bude rozhodovat mezi dvěma standardy – e-mailem a MMS, které se však nejspíše do značné míry prolnou. Oba umožňují velmi podobný způsob komunikace, ovšem MMS je technologie vyvíjená přímo pro mobilní telefony. V každém případě by však mělo být možné posílat MMS na e-mail a obráceně, konvertovat e-mail do MMS formátu. Vše by přitom měl zařídit server vašeho operátora, takže jako uživatel nepocítíte žádný rozdíl.

Například v Japonsku se rozhodli nezavádět další standardy a e-mail jednoduše zpřístupnili přímo na mobilním telefonu. Tamní systém mobilního internetu – i-mode – umožňuje rovnou přijímat i posílat elektronickou poštu. Tento způsob komunikace je v zemi Vycházejícího slunce již dnes stejně populární jako SMS v Evropě.

Jak dál?

Pro nejbližší dobu je hlavní silou schopnou změnit postoj uživatelů k datovým přenosům určitě WAP. Toho jsou si vědomi i operátoři a výrobci mobilních telefonů, kteří předpokládají, že služby zpřístupněné díky novým verzím WAPu (1.2 a 2.0) umožní lidem snadno stahovat nové vyzváněcí melodie, loga operátorů, podklady na displej a obrázky, využitelné při posílání zpráv. GSM asociace, spojující téměř všechny operátory GSM sítí na světě, dokonce sepsala své požadavky na to, jak by měl vypadat mobilní telefon připravený na éru GPRS a mobilního internetu vůbec. Jejich vizi si můžete prohlédnout v článku Jaký je ideální mobil podle operátorů GSM

Zlomovým momentem se stane rozšíření GPRS, podobně jako jím bylo zavedení WAPu. Stejně jako nástup tohoto standardu však ani masové rozšíření GPRS nebude otázkou několika měsíců. Rok 2002 bude podobnou startovací rampou, jakou byl pro WAP přelom let 2000 a 2001. Lidé se o data začnou zajímat nepřímo, tak, jak je přilákají služby. Když WAP přinese nové a oblíbené aplikace (loga, melodie atd.) a nový formát zpráv umožní složitější a živější komunikaci, uživatelé si je oblíbí. Tedy v případě, že vše poběží dostatečně rychle – o to se musí postarat právě GPRS. Teprve když tento krok vyjde, budou mít i sítě třetí generace otevřenou cestu. Cestu k plnohodnotnému multimediálnímu internetu svištícímu neuvěřitelnou rychlostí. Nic z toho se však nestane, pokud lidé tyto služby nebudou chtít nebo potřebovat. Pokrok v telekomunikacích jde ruku v ruce s vývojem společnosti a naopak.

V neposlední řadě záleží také na tom, jakou cenu budou operátoři a výrobci mobilních telefonů od zákazníků za své služby, respektive výrobky, požadovat. Celá rovnice tedy vypadá takto: technologie + potřeba uživatelů + finanční možnosti zákazníků = mobilní data?