Kdy budeme u Telecomu reklamovat impulsy?

Včera jsem v jednom článku nadhodil jako možnou obranu před stále padajícím modemovým spojením reklamaci impulsů, které jste museli zaplatit a které přichází vniveč nekvalitou sítě SPT Telecom. Jak se ukázalo, mnoho z vás to zaujalo, ale problém není vůbec tak transparentní, jak by bylo žádoucí.

Asi jste již zjistili, že reklamační řízení s monopolním poskytovatelem služeb je rozkošná procházka růžovým sadem po stepním požáru. Především je třeba dlužno připomenout, že SPT Telecom vyžaduje, abyste i reklamovaný účet zaplatili a až teprve posléze může býti řeči o reklamačním řízení. Podotýkám, že tato praxe je naprosto zvrácená. Zakládá se sice na primární obavě z toho, že každý, kdo nezaplatí, bude něco reklamovat a reklamovat, dokud nenarazí na zlatou žílu umožňující úhradu provést, ale problém má i svoji druhou stránku. Z hlediska účetnictví lze totiž považovat i částečně provedenou úhradu za znak souhlasu s řádným naplněním dvoustranné smlouvy - v daném případě dohodě o využívání telefonní linky a její následné úhrady.

V běžném případě je tedy například soudní cestou jen velmi obtížně vymahatelná reklamace, kdy jste na fakturu provedli částečnou úhradu s tím, že o zbytku se dohodnete později. Zkuste to ve firmě navrhnout vaší účetní a se zlou se potážete.

Pravda, tak je to obvyklé v klasické obchodní společnosti, kdy jsou dva rovnocenní partneři. V případě, kdy je jeden pán a druhý otrok, jako je tomu v zákaznickém vztahu SPT Telecom a klient, píše pravidla ten silnější, napříč zvyklostem a předpisům.

Tak se vám může snadno stát, že v případě reklamace a neuhrazení reklamované desetititisícové účtované sumy, kterou si vesele protelefonovali ukrajinští kopáči z domu od naproti napíchnutím rozvodné skříně (většina ukrajinských kopáčů jsou lidé s vysokoškolským vzděláním velmi kvalitní úrovně!), vám Telecom jednoduše odpojí linku za to, že odmítáte nesmyslný účet zaplatit. Osud, chcete-li karma - pravda ale je, že poslední dobou SPT Telecom již striktně nevyžaduje, abyste zaplatili fakturu na dvacet tisíc v okamžiku, kdy vaše předchozí účty dosahují stokorunových částek. Taková doba tu ale byla a mnohdy stále je.

Nutnost zaplatit i při reklamaci není jediným fíglem, který Telecom ovládá. Další zádrhel, na který narazíte při pokusu reklamovat přerušení modemového spojení je skutečnost, že s největší pravděpodobností neoprávněně připojujete zařízení na JTS, tedy jednotnou telefonní síť. Připojení každého zařízení do JTS musíte oznámit - a to i v případě, že se jedná o modem. Co nadělat v mém případě, kdy na telefonní lince sídlí nehomologovaný bezdrátový telefon, navíc s upraveným dosahem a navíc modem, jenž sice homologaci má, ale u něhož jsem ještě nepocítil potřebu přihlášení provést?

Pokud si kupujete jakékoliv zařízení, jež hodláte připojit do telefonní sítě, musí být homologováno, tedy označeno puncem, lvíčkem se znakem ČTÚ. Jiná zařízení nesmíte používat, za jejich použití může padnout i pokuta. Předpokládám, že stejně jako já, jste ten hezký papír o homologaci vyhodili a považujete jej za nezajímavý.

Dovolím si odcitovat pasáž z homologace mého modemu Microcom DeskPorte ES 28.8 z 20. července 1994.

Účastník je povinen předem požádat o povolení připojení zařízení místně příslušné pracoviště odboru státní správy telekomunikací ČTÚ. Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na zmíněném pracovišti.

Zařízení smí připojit pouze osoba s oprávněním k montážním pracem v telekomunikacích.

Pracovník provádějící připojení je povinen vytisknout přehled hodnot nastavených při instalaci a zaslat jej organizaci povolující připojení zařízení k telekomunikační síti.

To je skutečná bomba. Maximálně sofistikované a odborné připojení mého modemu, jež spočívá v zasunutí konektoru do zásuvky JTS a zapojení telefonu na modem, je třeba nechat udělat licencovaného odborníka. Aby bylo zákonu učiněno za dost, je třeba vypsat dvojici papírů. Vskutku interesantní.

Asi tušíte, kam s tím mířím. Předpokládám, že v limitě se ku 100 procentům blížící počet z nás, takto nikdy neučinil. Vaše zařízení je tedy připojeno ilegálně a váš čin je stejně zavrženíhodný, jako futrovat semtex pod radio Svobodná Evropa - vždy se najde někdo, kdo vám zatleská.

Nehlásit nic je tedy běžná praxe domácích uživatelů a předpokládám, že v případě modemů i větších firem. Těžko si představit dobrovolníka platícího za připojení modemu. Nicméně problém je jinde - pokud si budete stěžovat na nekvalitní linku a na časté pády, SPT Telecom vás snadno utře - zařízení jste nenahlásil a nepřipojil jej odborník (některá zařízení připojení odborníkem nevyžadují, přečtěte si Podmínky pro uživatele v Rozhodnutí ČTÚ). Tudíž vina je na vaší straně a ještě vám ČTÚ může vysmahnout pokutu za vaši naivitu.

Připomínám, že odvolání se na neodborné připojení a nepřihlášení zařízení je běžná postup, který hrozí všem, kdož chtějí provokovat s tím, že jim jednou za pár minutek spadne modem.

Je nasnadě, že tato praxe ČTÚ je poněkud zastaralá a docela by mne zajímalo, co by se stalo v případě, že bychom všichni najednou začali legalizovat svoje modemy a hromadně je přihlašovat a odborně připojovat. To bychom se divily, jak se věci rychle mění.

Pokud si legálně připojíte modem, pak narazíte na další výmluvu - SPT Telecom NEGARANTUJE rychlost připojení. Na druhou stranu, vzhledem k platným předpisů, se také nikde nepraví, že je Telecom oprávněn přerušovat hovor vašeho modemu, byť se sestává z pištění a kvičení.

Jsem toho názoru, že bude velmi zajímavé vyzkoušet v praxi, jak celý reklamační postup funguje. Samotnému se mi spojení rozpadá poměrně často (tak jednou za deset minut), takže si hodlám modem přihlásit a ihned pak se dám do praktického testování reklamací nesmyslně účtovaných impulsů. S výsledky se ozvu.