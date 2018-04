Kdy budeme telefonovat za paušál?

Otázka telefonování za paušální poplatek jitří city každému, kdo se alespoň jednou ve stavu střízlivém podíval na svůj telefonní účet; to zejména v okamžiku, kdy takový člověk má doma modem a k modemu počítač a k počítači internet.

Nebudu ovšem dnes mentorovat a lkát nad momentální neutěšenou situací - ba naopak - chtěl bych se podívat do dáli, za neuvidíme světélko na konci temného tunelu.

Vždy, když přijdou paušální poplatky na přetřes, je poukazováno na USA, kde paušální poplatky mají. Zaplatíte cca. 20 USD (lehce přes 600 Kč) měsíčně a pak si v místě voláte do aleluja, vše v ceně. Pokud se vám zdá 20 USD moc a přesto byste telefon rádi, můžete si pořídit telefonní linku od nějakých 3USD s tím, že platíte několik centů hovorného.

Je třeba zdůraznit, že Spojené státy mají i v telekomunikacích náskok; a to zejména morální. Privatizace a liberalizace místních telekomunikací je věc stará dvacet let. Dvacet let ztrácí Evropa na USA, dalších pět let ztrácíme my na Evropu. Věc známá a nikterak nová.

V okamžiku, kdy na trhu manévruje více podnikatelských subjektů, je naprosto nepochybné, že pokud nedojde ke kartelové dohodě (a ta je všude velmi tvrdě stíhána), dojde k líté obchodní válce, v níž ceny jdou dolů, zákazníkovi je nadbíháno ze všech stran - a prospěch z toho mají všichni. Právě ceny místních hovorů jsou lákadlem prvního řádu. Většina firem i jednotlivců majoritní část svých telefonních hovorů vede v místě a tak právě cena místního hovorného je pro ně psychologicky nejzajímavější.

K této situaci na liberalizovaném trhu nutně musí dojít - tato situace čeká Evropu (již brzy) i Českou republiku (no, chvilku to potrvá): dravý marketing vystřílel všechnu munici, která se ukázala jako plonková pro zajímavé klienty. Dotovaný pevný telefon nikdo nechce, při přechodu z konkurenční sítě nemusíte platit připojovací poplatek, to je všechno hezké - jenže nakonec NUTNĚ jedna firma sáhne po lákadlu nevyjšším - ZADARMO. To je jedno, co je ZADARMO - na billboardu se stejně skví toto slovo písmem metrovým, ale něco musí být ZADARMO, aby klienti měli jasný a viditelný důvod, proč se frontovat právě před touto firmou!

Nejzajímavějším lákadlem ZADARMO je samozřejmě telefonní čas. ZADARMO čas láká klienty zaplatit si vyšší tarify u EuroTelu i RadioMobilu, tentýž ZADARMO čas je naláká k tomu, aby si koupili pevnou telefonní linku od toho a ne onoho operátora. Lavina je spuštěna - když jeden nabídnul ZADARMO, musí ostatní trumfovat, nebo z povzdálí přihlížet, kterak onen odvážlivec strmě stoupá v procentálním tržním podílu, zatímco oni paběrkují.

Taková situace je nyní v SRN - Mobilcom nabídl zdarma místní hovory ve večerních hodinách - jsou v ceně paušálu. Co na tom, že večer se dá v síti Mobilcomu obtížně dovolat - když voláte přátelům, jste ochotni vytáčet číslo i třikrát, ačkoliv jste rodilý němec. Odmysleme od toho, že u nás bylo ještě nedávno trojí vytočení minimální a nikoliv postačující podmínka k úspěšnému spojení.

Konkurenti Mobilcomu budou muset trumfovat - budou muset nabídnout více, aby nerozhodnuté klienty strhávali na svoji stranu. A to je ta správná válka o zákazníka - ceny nabírají na střemhlavém pádu jako Ju-87 Stuka při náletu na Lenigrad. Kdo chvíli stál, již stojí opodál - nepružný marketing se nevyplácí v okamžiku, kdy jediný z aktérů trhu umí rychle a pružně reagovat. A takový se vždy najde. Je to první velký okamžik, kdy se láme chleba.

Pokud jste obchodní ředitel SPT Telecom, dozajista nyní namítnete, že takový střemhlavý pád cen nevydrží do nekonečna - zákazníci jsou nalákáni, trh se stabilizuje a je zase třeba příjmy získat. Nadchází opravdu nutně nepopulární doba zvyšování poplatků a krácení benefitů? Nebo musí alternativní operátor živořit o chlebu a vodě?

Nikoliv. Tady nadchází správná chvíle pro mistrovství marketingu, tady nadchází druhý velký okamžik lámání chleba, kdy se rozhoduje o bytí a nebytí operátora. Marketing totiž není o tom, že někdo sedí ve své kanceláři a reaguje na to, co ostatní udělali. Marketing znamená život, pohyb, okamžité hledání skulinek a jejich vyplňování. Je třeba najít metodu, jak profinancovat telefonní síť v okamžiku, kdy 40% příjmů jest pryč, protože místní hovory jsou za paušál. Je třeba z prdu udělat kuličku a z pětatřicetiprocentního podílu na trhu udělat kulantní sumičku. Ta metoda se jmenuje služby s přidanou hodnotou.

Co jsou služby s přidanou hodnotou?

To jsou věci navíc, věci, které nejsou primárně určením služby, kteroužto jste pořídili. Oni tvoří její nadstandardní doplnění, rozšíření. U mobilních telefonů to kdysi bývaly SMS zprávy, ty dnes téměř přešly do skupiny základních služeb - a naopak služby s přidanou hodnotou jsou SuperSMS, InfoText a další. Jejich cena není předmětem konkurenčního boje, příliš se o ni nezajímáte. Těchto služeb využíváte zřídka - ale dost často na to, aby z nich mohl vzniknout zajímavý profit.

Službu s přidanou hodnotou totiž nemůže v zásadě rozumně provozovat nikdo jiný, než provozovatel základní služby (vím, o čem mluvím, provozujeme M-line, což je něco jako InfoText nebo SuperSMS) - nebo někdo jím pověřený a smluvně vázaný. Služba s přidanou hodnotou má velmi vysokou ziskovost - až v řádu stovek procent. Dokud je používána málo, nezáleží na této ceně. Jakmile její používání přeroste míru únosnosti, stává se předmětem konkurenčního boje, její cena padá, přechází do skupiny základních služeb a je třeba nad ní vystavět další službu s přidanou hodnotou.

Příklad?

SMS služby, rok 1996 - služba s přidanou hodnotou. Postupem času její používání gradovalo a dnes má EuroTel značné problémy obhájit dvojnásobnou cenu oproti RadioMobilu, zejména s přihlédnutím k problematické funkčnosti SMS v síti EuroTelu (pozdní doručení, nestandardní delivery reports). SMS se velmi rychle (možná již letos) stanou základní službou, EuroTel bude muset snížit jakýmkoliv trikem cenu na úroveň RadioMobilu. V tomto okamžiku operátoři začnou plně profitovat z masivní podpory SuperSMS, PaegasInfo a InfoTextu - masivní využívání SMS bude základ pro vytváření takových hloupostí, jako jsou SMS diskusní fóra a další podobné vymoženosti. Nebude to dlouho trvat a SMS zprávy budou ještě lacinější, ne-li za paušál...

Stejně tak v pevné síti budou muset operátoři přijít s novinkami. Typicky TelecomBox, typicky informační telefonní služby. Ty jsou třeba z pohledu telefonujícího zdarma, ale firma, která je provozuje, za ně platí. Chcete zaplatit colu z automatu? Zavolejte na toto číslo, bude vám strhnuta patřičná suma z kreditu, nebo se připíše na účet a automat vám vyhodí colu. Nebo cokoliv jiného.

Služby s přidanou hodnotou pomáhají v celých Spojených státech držet místní telefonní hovory v hladině paušálních cen. Operátor žije z toho, že má mnoho zákazníků, kteří mu přinášejí peníze všemi možnými způsoby, zatímco využívají jeho síť. Přímá úměra je tu jasná - čím více máte zákazníků, tím více mohou využívat služby, z nichž vám plynou příjmy. Co na tom, že nemáte příjmy z provozování telefonní sítě, ale z prodeje coly v automatech? Jste velká a úspěšná společnost a to se počítá!

Tento model dotování - až bych se nebál říci křížového financování - nenalezl přílišného zastánce v byrokratech Evropské unie. Ti tvrdí, že jsou tím ohrožováni lokální operátoři. Je to nesmysl - pokud je lokální operátor chytrý, uzavře výhodné smlouvy napravo i nalevo, s operátorem dálkové sítě, s provozovatelem služeb s přidanou hodnotou, nebo se nechá koupit úplně. V každém takovém případě se mu dobře žije, byť se má co otáčet - ale řekněme si to na rovinu, zlaté doly již vymizely. V případě, že je hloupý, zmizí z trhu a někdo jeho bankrotující síť koupí. Nebyla ho škoda...

Zřejmě první evropskou vlaštovkou je právě německý Mobilcom. Že se na něj úředníci EU tváří nelibě? Že mu hrozí žalobou za křížové financování? Doufám, že jim to nevyjde - Mobilcom dělá to, co si žádá trh. Tlačí na ceny, rozvíjí další služby. Jak jste si asi všimli, model proměny služby s přidanou hodnotou ve službu základní představuje velký tlak na vývoj. Masové použití služby s přidanou hodnotou tlačí dolů její cenu v rámci konkurenčního boje, je třeba najít jinou službu s přidanou hodnotou - a tak dále, kola se točí.

Není tedy divu, že Evropa za Spojenými státy zaostává.

Byrokratická a ochranářská pravidla v tomto případě šněrují naprosto nesmyslně vývoj a je nezbytné, aby je trh ignoroval. V Evropě donedávna neexistoval tlak na rozvoj služeb - až nyní se o tom začíná přemýšlet. V USA operátoři aktivně přemýšlejí, jak zrychlit internet, aby do domovů dostali internetovou televizi, videotéky - a z toho všeho aby shrábli desátek.

Je naprosto nezbytné, abychom se oprostili od modelu, kdy považujeme snižování cen za nebezpečnou věc vedoucí k finančním problémům. V každém snížení cen je třeba vidět nové zákazníky, jimž je možno jen tak mimochodem prodat služby s přidanou hodnotou. A to je matematika marketingu - to není křížové financování. Noví zákazníci nesou nové peníze a je z hlediska investora je jedno, zda jste toho přínosu dosáhli masivním zdražováním místních hovorů, nebo naopak jejich paušalizací a rozvojem služeb s přidanou hodnotou.

Zůstává ale faktem, že v okamžiku, kdy operátor disponuje neschopným, laxním nebo nepružným marketingem, není pro něj metoda rozvoje alternativních služeb schůdná. Od toho tu je konkurence, aby takového operátora torpédovala, nebo donutila jej vyměnit marketing.

Nyní, když už jsme se dobrali k tomu, kterak sebe může paušál na místní hovory opodstatnit, nadchází otázka, zda se toho v Čechách dožijeme.

Samozřejmě, v době, kdy trhu vládne jediný monopolní operátor, není na nic takového ani pomyšlení. Nicméně vstup alternativních válečníků je za dveřmi a marketing některých z nich, jsme již mohli vidět v praxi. Řekl bych, že i v tomto případě bude nadějně fungovat dominový efekt - jeden operátor nabídne ZADARMO a ostatní se již vezou s ním, nebo stojí opodál.

Mám-li presentovat svůj soukromý názor, domnívám se, že seriosní nabídky paušálního telefonního poplatku alespoň ve večerních hodinách, bychom se mohli dočkat již v roce 2002 - vycházejme z předpokladu, že k 1.1.2001 bude moci v Čechách působit konkurence. Nabídka místního telefonování zcela v rámci paušálu by mohla být možná tak v roce 2005-6, tedy v okamžiku, kdy minimálně tři operátoři budou nabízet celoplošné pokrytí republiky a sekundovat jim budou místní připojovatelé.

Zdá se vám to pozdě?

Hodně se hovořilo o tom, že by SPT Telecom mohl sám nabídnout paušály na místní hovory. Hodiny mu odtikávají poslední minuty, kdy tak může udělat - v okamžiku liberalizace trhu by se na něj všichni sesypali jak vosy za dumping. Na liberalizovaném trhu nebude SPT Telecom prvních pět let v pozici, kdy by si paušál mohl dovolit nabídnout jako první. Buďto teď, nebo až s ostatními.

Světlo na konci tunelu je malé, ale je viditelné. Teď jde jen o to, abychom my, evropané, také přijali zásady americké dravosti a snažili se být první a ne jen se vézt za vozem.