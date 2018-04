Kdy bude možno platit faktury a dobíjet Go karty Eurotelu z bankomatů KB?

Eurotel začal svým zákazníkům nabízet možnost hradit od 1. dubna faktury a předplacené karty v bankomatech Komerční banky. Zákazníci Eurotelu byli proto velmi překvapeni, když bankomaty po 1. dubnu tuto možnost nenabízely, i když je možné na nich již dávno dobíjet karty Twist a hradit služby Oskara. Pokud byla pro dobíjení připravena infrastruktura v centrále KB i v Eurotelu, je víceméně záhadou, co způsobilo odklad zavedení služby do bankomatů – uvnitř většiny bankomatů se skrývá běžné PC s operačním systémem Windows NT, Windows 2000 či Windows XP Embedded (bližší informaci najdete v tomto článku), takže by neměl být problém další funkci do bankomatu doprogramovat.

Zjišťovali jsme tedy, na čem zavádění nové funkce bankomatů Komerční banky vázne. Mgr. Markéta Dvořáčková z divize Komunikace nám sdělila, že služba bude zprovozněná na většině bankomatů zhruba do poloviny dubna. Bankomaty, jejichž technologie neumožňuje službu zprovoznit, budou postupně nahrazeny bankomaty modernějšími.

Martin Žabka z tiskového oddělení Eurotelu nám sdělil i konkrétnější údaje o harmonogramu: Zavádění nových služeb Eurotelu prostřednictvím bankomatů KB je prováděno společností MUZO. Ta instaluje denně 13-15 bankomatů, takže zavádění služby probíhá postupně. K 15.4. by mělo být nainstalováno 180 bankomatů KB a celkový počet (více než 250 bankomatů) by měl být zákazníkům k dispozici 15. 5. 2003.

Jaroslav Fridrich ze společnosti MUZO, která novou službu na bankomaty KB instaluje, odmítl situaci komentovat. Bankomaty KB, které jsme včera večer navštívili, hrazení služeb Eurotelu již nabízely.