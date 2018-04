Kdy bude levnější internet prostřednictvím volby operátora?

Český telekomunikační úřad vydal 31. července 2003 dodatek k cenovému rozhodnutí 09/PROP/2002. Tento dodatek stanovuje speciální originační cenu pro vytáčený přístup k internetu prostřednictvím volby operátora a předvolby operátora (CS/CPS). Nová cena pro internetové volání je nižší než cena platná pro hlasové služby. Zavedení odlišné originační ceny pro přístup k internetu zejména otevírá prostor pro skutečnou soutěž o zákazníka využívajícího vytáčené připojení.

Poskytovatelé internetu získají volnost nabízet vlastní cenová schémata a balíčky internetových služeb, které budou lépe reflektovat různé potřeby různých skupin zákazníků. Stávající, tzv. terminační model totiž znamenal, že všichni zákazníci používající vytáčený přístup k internetu byli omezeni cenou a časovými zónami diktovanými tarifem Internet 2002 určeným Českým Telecomem. ČTÚ tímto krokem realizoval rozhodnutí Řídícího výboru Fóra pro internet ze 6. února 2003.

Telecom bude asi zdržovat

"Ve vydání tohoto dodatku vidíme další krok směrem k plné liberalizaci trhu, který činí služby výběr a předvýběr operátora ještě atraktivnějšími a narovnává přístup k internetu," komentoval rozhodnutí regulátora Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Nicméně je potřeba dále pracovat na odstranění některých přetrvávajících bariér, které omezují soutěž o zákazníka. Jedná se například o monopol Českého Telecomu v oblasti měsíčního paušálu, nekalosoutěžní "volné" kredity a vysoké ceny za propojení hlasových služeb."

Miroslav Řezníček, který má v Contactelu na starosti jednání s regulátorem, ovšem upozorňuje na zdržovací taktiku, kterou má Český Telecom v oblibě a ke které se v minulosti již mnohokrát úspěšně uchýlil. Pokud má Telecom ze zákona tříměsíční lhůtu na uvedení změn do praxe, můžeme se na nové ceny těšit až od 1. listopadu. Podle Řezníčka již produktoví manažeři Contactelu pracují na nových nabídkách.

Ředitel komerční divize GTS Czech, a.s. David Duroň uvedl, že GTS už při zavádění produktu předvolba GTS Volba (přdvolba operátora neboli Carrier Preselection, CPS) kalkulovala s tím, že k rozdílnému nákladovému přístupu musí dojít. Proto podle Duroně spouštěli CPS i s možností vytáčeného přístupu k internetu s odlišnými cenami (produkt GTS Internet 234). Cenu ve špičce stanovili na 0,88 Kč/min s minutovou tarifikací, čímž dali podle Duroně jasně najevo signál, že jim jde o současnou podporu možnosti výběru provozovatele hlasových i internetových služeb. Výsledkem podle Davida Duroně je, že z dnešního celkového minutového provozu, který GTS generuje na službě GTS Volba, připadá celých 20 % právě na zmíněnou službu Internet 234. To podle GTS dokládá, že citlivost na minutovou cenu je vysoká a zákazníci ji vítají.

Stále jsme na začátku

Se snížením ceny za připojení na internet prostřednictvím volby operátora je spokojen Petr Kastner z Czech On Line, i když toto snížení ceny podle Kastnera stále není natolik dostatečné, aby alternativní operátoři mohli ČTc konkurovat ve všech jeho poskytovaných službách.

Aliatel rozhodnutí ČTÚ podle svého mluvčího Pavla Kaidla vítá. Jak se toto rozhodnutí promítne do cen, uvidíme podle Kaidla až po lhůtě, kterou mají operátoři na upravení propojovacích smluv. V dlouhodobém horizontu však zcela jistě přispěje k poklesu ceny za vytáčený internet pro koncového zákazníka a ke zvýhodnění dial-upového připojení. Daleko větší naděje než do internetu přes volbu operátora však Aliatel vkládá do výsledku jednání Fóra pro internet, které pod vedením ČTÚ nepřestává pracovat na přípravě nových modelů pro přístup k internetu. Velkou váhu toto fórum klade na vyřešení otázky paušální ceny za přístup k internetu.