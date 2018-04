Kdy a kdo si koupí Český Telecom. A za kolik?

Strategický partner Českého Telecomu (ČT), konsorcium TelSource, již dříve oznámilo záměr prodat svůj podíl ve společnosti. Stejně tak česká vláda potřebuje prodat svou účast v Telecomu, protože peníze za její prodej nutně potřebuje ve státním rozpočtu. Protože nejvhodnější doba na prodej firmy již více než před rokem proběhla, je potenciálních zájemců jako šafránu. Před měsícem se však objevila šance, jak celou záležitost uspokojivě vyřešit.

Cesta vede přes Eurotel

Stále ještě polostátní Telecom není dnes pro žádného investora příliš zajímavý. Zlatá éra telekomunikací již minula, a tak se i silná a zdravá společnost, jakou ČT je, neprodává snadno. Odklon od pevných linek k mobilní komunikaci je patrný v celé Evropě a největší aktivum Telecomu tak dnes představuje jeho majetková účast v nejsilnějším českém operátorovi GSM, Eurotelu. Ten má přes 2,65 milionů zákazníků a zároveň obhospodařuje většinu lukrativní klientely (corporate clients) v tuzemsku. Na obratu Telecomu se Eurotel podílí (při vlastnictví 51 %) zhruba dvaceti procenty. Pokud by ČT vlastnil celý Eurotel, jeho přitažlivost by zásadním způsobem vzrostla. Mimo jiné by se tato společnost mohla honosit přibližně šesti a půl miliony uživatelů (účastnické stanice a uživatelé mobilních sítí Eurotelu).

Právě toho jsou si vědomi manažeři ČT i úředníci z Fondu národního majetku. Český Telecom proto již více než dva měsíce vede jednání s americkým konsorciem Atlantic West, které vlastní zbývajících 49 % Eurotelu. Američané původně požadovali za svůj podíl dvě miliardy dolarů, které však ČT nechtěl zaplatit. Podle informací Mobilu.cz se nyní jedná o ceně okolo půldruhé miliardy USD. Dostupné indicie (např. ČT zahájil kroky k získání úvěru ve zmíněné výši) napovídají, že jednání by mohla být uzavřena do konce srpna.

Ve chvíli, kdy se jednání mezi Českým Telecomem a Atlantic West dostanou do fáze dolaďování podrobností budoucí smlouvy, může česká vláda začít nabízet svůj podíl v Telecomu. Potenciální investor by v takovém případě jednal o koupi Telecomu včetně celého Eurotelu (protože by transakce nebyla ještě dokončena, kupoval by zřejmě opci na odkoupení 49 % Eurotelu). Atraktivita českého dominantního operátora by tak dosáhla maximální výše - investor by získal dva nejsilnější subjekty na tuzemském telekomunikačním trhu.

Kdy

Pokud se popsaný scénář vyplní, je reálné, že se vládě povede splnit jeden z jejích slibů (výjimečně). Pravděpodobně totiž vyhlásí zkrácené výběrové řízení o 51 % akcií (podíl ČR a konsorcia TelSource), v němž osloví těch několik potenciálních zájemců o Český Telecom. Jakmile zájemci předloží prvotní nabídky, vybere si vláda tu nejlukrativnější a s touto společností povede další jednání. Protože ČT již dnes připravuje veškerou dokumentaci potřebnou ke svému prodeji, lze předpokládat, že v prosinci by se Telecom již stal plně soukromou společností. Samozřejmě jen tehdy, když budou obě strany postupovat rychle a neobjeví se žádné komplikace. Vláda by však původcem problémů být neměla. Zatraceně ji tlačí čas.

Kdo a za kolik

Zbývá odpovědět na poslední otázku. Kdo má dnes o Český Telecom zájem?Vyloučíme-li veškeré spiklenecké teorie, objeví se nám trojice případných uchazečů. Nejvýznamnější z nich je německý gigant(DT). Ten je ovšem majoritním vlastníkem RadioMobilu, který je konkurentem Eurotelu. Úvahy o tom, že DT prodá RadioMobil, případně že koupí Telecom a prodá Eurotel (ET), nejsou ovšem příliš reálné. V prvním případě by totiž postavil na hlavu svou dosavadní činnost v ČR, v případě druhém by se zbavil nejzajímavější části Telecomu. Zisk z prodeje ET by mu ovšem, stejně jako jiným uchazečům, umožnil získat Český Telecom prakticky za pakatel, ne-li téměř zadarmo. Protože je ale Německo jednou z nejfrekventovanějších zemí, do nichž se z ČR volá, mohl by tento krok DT mít jistou logiku. Případný prodej ET by ovšem vyžadoval souhlas valné hromady, který by DT získával jen těžko.

Další v úvahu přichází France Telecom (FT). Protože je pořád společností se státní účastí, má za sebou obrovské zdroje francouzské státní pokladny. Na druhou stranu patří mezi nejzadluženější světové operátory. Dokladem finančních těžkostí FT je i jeho postup v Polsku, kde vyjednává o získání dalšího balíku akcií tamního operátora TPSA. Původně britský Orange, kterého nyní France Telecom vlastní, se ovšem netají záměrem vybudovat globální síť celulárních sítí.

Poslední hráč, který může mít o Telecom zájem, je další francouzský gigant Vivendi. Ten se již několikrát pokoušel v ČR prosadit, naposledy ve výběrovém řízení na třetího operátora GSM, které nakonec vyhrál Český Mobil. Zapomenout nemůžeme ani na jeho aktivitu týkající se druhdy nadějné společnosti ČesTel. Protože se svých českých plánů dosud úplně nevzdal, zbývají mu dvě poslední šance - koupit Telecom nebo koupit poněkud předraženou licenci na provoz UMTS. Český Telecom, byť za vyšší pořizovací cenu, by pro Vivendi byl jednoznačně jistější investicí.

Přestože žádná z uvedených firem nepatří mezi chudé, budou o cenu za Telecom tvrdě smlouvat. Podle zdrojů blízkých Českému Telecomu je tedy reálné očekávat prodejní cenu našeho telekomunikačního hegemona okolo dvou miliard dolarů. Tato cena již odráží miliardové zadlužení ČT, spojené s odkupem amerického podílu v Eurotelu. Na první pohled je samozřejmě zarážející, že cena celé společnosti nepříliš převyšuje cenu 49 % Eurotelu, ale takové jsou již zákony trhu.

Závěry článku podporuje i dnes zveřejněné stanovisko Fondu národního majetku.