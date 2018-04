Kdo spustil jako první MMS? (analýza)

Eurotel byl první, RadioMobil druhý – tak by se dalo zhodnotit porovnání fakt o spouštění multimediálních zpráv (MMS) v České republice. Jenže toto tvrzení neplatí vždy – v některých ohledech patří prvenství RadioMobilu. Každopádně je jasné, že ani jeden z našich operátorů se nezařadil mezi světovou špičku, kam se při uvádění nových služeb ještě před dvěma lety rádi pasovali – i když možná Eurotel se rád pochlubí tím, že patří k prvním z operátorů, kdo ve své síti spustili MMS centrum od Nokie (RadioMobil využívá řešení Ericssonu); oba operátoři mají MMS centrum ve vlastní síti.

MMS pro zákazníky

Eurotel i RadioMobil při předhánění, kdo byl s MMS první, používají termín komerční spuštění služby. To je důležité, protože první přenos MMS zprávy na testovacím pracovišti mezi zaměstnanci operátora se uskutečnil před několika měsíci a Eurotel umožňoval od konce června posílat MMS v celé své síti vybraným novinářům a zákazníkům (šlo o regulérní, ale neplacenou službu). Redakce Mobil.cz považuje za komerční spuštění libovolné služby okamžik, kdy si ji může libovolný zákazník, který splní podmínky (u RadioMobilu každý zákazník, u Eurotelu ti s paušálním programem), aktivovat standardním způsobem a začít používat. V případě obou zmiňovaných operátorů tak šlo o okamžik, kdy si zákazníci mohli službu MMS aktivovat na infolince operátora.

U Eurotelu tento okamžik nastal v úterý 27. srpna ve 14. hodin. První zákazník si MMS aktivoval v 15 hodin téhož dne. Pro zákazníky sítě T-Mobile bylo MMS dostupné od úterý 27. srpna v 17 hodin. První zákazník si MMS aktivoval v 17:30.

Na tomto místě je třeba zmínit způsob, jakým došlo ke zveřejnění informací o komerčním spuštění MMS. Eurotel totiž původně plánoval spustit MMS v neděli 25. srpna. Jenže kvůli povodním v předcházejících týdnech termín spuštění o týden posunul – na 30. srpna. Když se ale v úterý dozvěděl, že RadioMobil ho chce předběhnout a spustit MMS již ve středu 28. srpna, spustil službu ještě ten den ve 14. hodin. Informace se jako první objevila na internetových stránkách Eurotelu a až druhý den ráno odešla k novinářům ve formě tiskové zprávy.

Eurotelu velmi záleží na tom, aby byl při spuštění MMS prokazatelné první (za prvenství by se v krajním případě dal považovat i veřejný testovací provoz – toho se sice běžní zákazníci nemohli zúčastnit, ale posílání a příjem MMS – i od poskytovatelů obsahu – fungovalo v celé síti). Jeho reklamní kampaň totiž obsahuje tvrzení, že první byl. Kdyby se ukázalo, že to není pravda, musel by Eurotel tuto informaci vypustit (což by ho stálo desítky milionů korun), nebo by mohl dostat pokutu od Rady pro reklamu za použití nepravdivé či klamavé informace v reklamně. Proto se rozhodl spustit MMS komerčně již v úterý odpoledne.

Marketing a tiskové oddělení Eurotelu byly na tak rychlé spuštění služby evidentně nepřipraveny, i když podobnou výtku můžeme směřovat i k RadioMobil. Ten sice chtěl původně oznámit spuštění MMS oznámit až ve středu ve 14. hodin na tiskové konferenci (kdy chtěl MMS komerčně spustit), ale vzhledem ke kroku Eurotelu spustil službu v 17 hodin a pár minut poté poslal novinářům imitaci tiskové zprávy – jednu větu, ve které oznamuje spuštění MMS. Tisková zpráva s více informacemi byla dostupná také až druhý den na tiskové konferenci.

Také infolinka T-Mobile byla poněkud zmatená – zatímco v podvečer MMS bez problémů aktivovala, ve večerních a nočních hodinách zákazníkům tvrdila, že spuštění služby MMS se plánuje v řádech týdnů, a jakoukoliv aktivaci odmítala. Později jsme se dozvěděli, že operátoři pro noční směnu nestihli být proškoleni – služba měla být dostupná až druhý den, kdy již neměli mít službu, a informace se podle plánu měli dozvědět až později. Infolinka Eurotelu poskytovala správné údaje i přes uspíšení spuštění služby – ovšem informací dávala méně (zejména o telefonech), než byli schopní poskytnout informovaní operátoři z infolinky T-Mobile. Z toho se dá usuzovat, že proškolování proběhlo také velmi rychle.

MMS pro všechny?

Pro používání MMS potřebujete mít mobilní telefon, který MMS podporuje. Dále potřebujete mít aktivovanou službu MMS. A musíte patřit do skupiny zákazníků, kterým mobilní operátor umožňuje MMS posílat.

Eurotel zatím umožňuje posílat a přijímat MMS jenom zákazníkům s paušálním programem. RadioMobil nabízí MMS všem – tedy zákazníkům s paušály i kartami Twist.

Mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš se na náš dotaz vyjádřil velmi neurčitě: „V brzké době nabídneme našim Go zákazníkům i služby MMS.“ Eurotel podle našich informací nevidí důvod nabízet MMS majitelům Go, dokud nebude mít sám v nabídce předplacené sady s mobily podporujícími odesílání MMS (v současnosti existují jenom Sony Ericsson T68i a Nokia 7650, které se do předplacených sad nehodí). Tento přístup ale nerespektuje fakt, že i zákazníci Go si mohou pořídit mobil pro MMS jinou cestou než od Eurotelu – navíc by to měli být právě tito zákazníci, kteří budou MMS využívat, takže můžeme předpokládat, že s nabídkou MMS pro Go přijde Eurotel poměrně brzy (tipujeme 7. října…).

Jak přes MMS získat informace?

Multimediální zprávy si samozřejmě budou uživatelé mobilů posílat mezi sebou, ale poměrně dost si jich jistě nechá posílat MMS od poskytovatelů obsahu – může jít o zpravodajství, předpověď počasí, plánky cest nebo zábavu. Alespoň zpočátku, než mobilní operátoři nabídnou veřejné rozhraní pro posílání MMS, budou muset s poskytovateli obsahu spolupracovat.

RadioMobil zatím nenabízí možnost přijímat MMS od poskytovatelů obsahu. Eurotel nabízí zpravodajství iDnes a ČTK a zábavní MMS od více společností.

Možnost přijímat informační MMS nabízel Eurotel již od konce června od začátku veřejného testování MMS. Podle vyjádření Petra Stoklasy z tiskového oddělení RadioMobilu se nabídka MMS od poskytovatelů obsahu pro zákazníky T-Mobile připravuje a dostupná bude v řádech týdnů.

MMS z dovolené

Když vám někdo bude prezentovat důvody, proč byste měli MMS používat, jistě neopomene zdůraznit, že až budete na dovolené v zahraničí a uvidíte něco velmi hezkého (nebo budete chtít jenom poškádlit přátele či kolegy), potom jim pošlete MMS. Jenže to vyžaduje, aby váš operátor podporoval MMS v roamingu.

Eurotel možnost poslat nebo přijmout MMS v zahraničí v tuto chvíli nenabízí. RadioMobil vám umožní přijmout a poslat MMS v těch sítích, kde funguje GPRS roaming. V tuto chvíli ale není známá cena – poslané MMS vám budou naúčtovány zpětně.

MMS v roamingu je pro operátory velký problém a usilovně na něm pracují. Moc dobře ví, že když nebudete moci posílat MMS ze zahraničí, přijdou o velkou část příjmů za multimediální zprávy. Takže nyní musí upravit své propojovací dohody. To ovšem komplikuje fakt, že ještě nejsou dořešené ani propojovací dohody pro GPRS v roamingu. Až ale budou ty, dohodnou se na MMS velmi rychle (nejde totiž o nic jiného než dořešení přenosu a účtování dat v IP sítích při roamingu). MMS je možné posílat i přes klasické (CSD) nebo rychlé (HSCSD) datové přenosy, ale při praktickém používání se s touto možností příliš nepočítá (šlo by o velmi drahé řešení).

Platí tedy, že MMS ze zahraničí můžete v tuto chvíli posílat, jen pokud jste zákazníkem RadioMobilu. Musíte ale počítat s tím, že vám v budoucnu může naúčtovat libovolnou cenu, kterou teprve stanoví. Na základě našich informací si ale troufneme odhadnout, že RadioMobil vám nenaúčtuje víc než současných 10 Kč za odeslanou zprávu. Rozhodně ale nejde o oficiálně potvrzenou ani vyvrácenou zprávu.

Multimediální zprávy pro ty, kdo nemají mobil s MMS

Počet mobilů umožňujících odesílání MMS se v České republice odhaduje na několik tisícovek (díky již delší dobu prodávaným Sony Ericsson T68i). I tak je ale zřejmé, že to je zanedbatelné procento ze všech majitelů mobilů. Proto když pošlete MMS někomu, kdo ji nemůže přijmout, přijde mu jenom prostá textová zpráva s internetovým odkazem a přístupovými údaji, které mu umožní prohlédnout si přijatou MMS na internetové stránce.

Oba operátoři již od začátku (Eurotel již od testovacího provozu od června) umožňují posílat MMS na e-mailovou adresu. V takovém případě příjemci přijde e-mail s několika přílohami (podle počtu multimediálních objektů v MMS). Pokud pošlete multimediální zprávu z mobilu v síti T-Mobile na e-mailovou adresu portálu T-Zones (bývalý Click), potom se majiteli e-mailové schránky zobrazí podobně jako na mobilu nebo v případě, že si vyzvedává MMS přes internet (přijatou na mobil bez MMS) – tedy jako multimediální zpráva a nikoliv jako e-mail s přílohami.

Posílání MMS na e-mail má jeden háček – ne vždy dorazí. Multimediální zprávy překonvertované na e-mailovou zprávu totiž mohou být ve formátu, který e-mailový server nedokáže zpracovat. RadioMobil slibuje, že e-mailové zprávy dorazí do e-mailu vždy, což evidentně není pravda (potvrzují to i naše redakční testy). Eurotel zákazníky upozorňuje, že zpráva na e-mailovou adresu nemusí vždy dorazit. Určitě dorazí do schránek těchto e-mailových služeb: Seznam, Atlas, Post, Hotmail, Yahoo, Quick, Tiscali, E-mail. V době testování Eurotelu se nepodařilo doručit MMS na e-mailové adresy těchto služeb: Volný, Centrum.

Kdo tedy byl první?

O tom, kdo byl první a k čemu tato prvenství ve vztahu k zákazníkům vedou či nevedou, případně o komplexnosti a použitelnosti nabídky, si udělejte z námi předložených fakt obrázek sami.

1. operátor 2. operátor Komerční start a první odeslaná MMS placená zákazníkem Eurotel RadioMobil MMS pro majitele paušálů Eurotel RadioMobil MMS pro majitele předplacených karet RadioMobil Eurotel Informační služby a zábava přes MMS Eurotel RadioMobil MMS roaming RadioMobil Eurotel

Když jsme v červnu v článku o spuštění veřejného testování MMS v síti Eurotel předpovídali, že Eurotel s RadioMobilem se budou předhánět v prvenství při spouštění komerčního provozu služeb MMS, netušili jsme, že k tomu dojde tak brzy. Pamětníci urputných soubojů o prvenství z před několika let tak nyní mohou srovnávat – jistě nám ale dají za pravdu, že to, co se odehrávalo v minulosti, je oproti MMS jen slabým odvarem. Zákazníky to ale nemusí zajímat – ti nyní mohou ve dvou českých sítích s více než sedmi miliony zákazníků posílat MMS. A to je na celé záležitosti podstatné.