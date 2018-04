Kdo si vás odebral z Facebooku? Aplikace napoví

Aplikace „Who unfriended me?“ má zcela přímočarou funkci. Zobrazit, kdo si vás odebral ze svého seznamu přátel na sociální síti Facebook. Samotný Facebook totiž tuto činnost zobrazovat nechce, protože se jedná o „negativní projev“ uživatelů, na kterém nemá zájem se podílet. Tedy stejná situace jako v případě uživateli tolik požadovaného tlačítka „dislike“ („to se mi nelíbí“).

Pokud tedy přesto máte zájem vědět o tom, kdo už se s vámi na této sociální síti nekamarádí, musíte využít nějakou funkci mimo repertoár Facebooku. Jednou z možností je samozřejmě psát si váš seznam přátel na papír a porovnávat jej průběžně s vaším měnícím se seznamem, ale ještě jednodušší je nechat mobilní aplikaci, ať přesně takovou činnost dělá za vás.

Aplikace „Who unfriended me?“ zaznamená váš seznam kontaktů a průběžně jej porovnává, upravuje podle načtených změn a samozřejmě vás na jakoukoliv změnu upozorní. Nemusíte se zároveň bát, že by se vám aplikace nabourávala do vašeho profilu a sdílela nevyžádané věci. Mimo zobrazování reklam toho totiž ani víc neumí.

Aplikace zaznamenává na Google Play obchodu veliký úspěch. Počítadlo stažení ukazuje přes 100 tisíc nainstalovaných kopií, což dokazuje zvědavost uživatelů Facebooku nad tím, který jejich kamarád jim dal pomyslným virtuálním košem.

Samozřejmě odebrání z přátel na této sociální síti aplikace sleduje až poté, co ji nainstalujete. Dřívější „vyhazovy“ z pochopitelných důvodů nezobrazí. Aplikace však rozpozná, zda si vás dotyčný pouze odstranil, nebo zcela sociální síť opustil.

Aplikace ovšem neumí rozpoznat, kdo pouze přestal sledovat vaši aktivitu. To je jedna z možností jak si dotyčného odstranit ze svého přehledu aktivity přátel, ale zároveň jej zanechat ve virtuálním propojení. To se hodí zejména na chronické sdíleče pozvánek do her či zkrátka na kohokoliv, jehož aktivita vás obtěžuje, či vás jednoduše nezajímá.