Kdo se stane třetím mobilním operátorem?

Článek s podobným názvem jsme publikovali již v v září loňského roku - tehdy samozřejmě šlo o čistě teoretickou úvahu nad tím, kdo by mohl reagovat na nabídku třetí mobilní licence. Nyní je již známo to nepodstatnější: přibližné znění podmínek, které se s poměrně vysokou pravděpodobností blíží definitivní verzi. A to je ten správný čas vytáhnout telefonní seznam a pustit se do obvolávání potenciálních kandidátů. Samozřejmě náš zájem se nyní soustředí na české firmy - jejich potenciální zahraniční partneři jsou vždy předmětem diskuse až v dalším kole.

Především je dobré podívat se na poslední obdobné licenční řízení - licenci na GSM 900 tehdy získal T-Mobil, tedy DeTeMobil, PVT, Telekomunikační Montáže Praha, Spořitelní Investiční spol. a italský telekom STET Ti všichni z licenčního řízení vypadají.

V tehdejším licenčním řízení neuspěli:

MoNet (France Telecom a kanadský Telesystem International Wireless),

CzechCommunications (aliance TeleDanmark a norského Telenoru),

AnoFon (americký AirTouch a domácí distributoři energie Čekom),

Levtel (Telecom Finland + RWE Telliance)