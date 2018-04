Kdo potřebuje lepší síť?

Prodat někomu poslední model mobilního telefonu není tak složité. Prodat ale nejnovější techniku provozovateli sítě se pro skupinu výrobců v USA ukazuje být daleko složitějším problémem.

Posledním výkřikem techniky jsou radiové filtry základnových stanic založené na supravodivých součástkách. Přestože jsou nové filtry schopny výrazně snížit počet spadlých hovorů, vylepšit pokrytí oblasti a tak lépe uspokojit zákazníky, provozovatelé sítí se nijak zvlášť nehrnou do jejich instalace.

President společnosti Illinois Superconductor Stephen Wasko se domnívá, že prosperující společnosti mobilních komunikací necítí žádný tlak ze strany zákazníků na vylepšení svých služeb.

Zástupce CellularOne si je bezpečně jistý, že jim kvalita a případné padání hovorů neodrazuje potenciální zákazníky. "Známe možnosti supravodivých technologií, ale nevidíme žádný důvod pro jejich zavádění do provozu."

Chybějící zájem trhu nedávno přinutil pravděpodobně nejperspektivnějšího výrobce, Superconducting Core Technologies of Golden, Colorado, zastavit práci. Tři dosud přežívající společnosti doufají, že pokračující naplňování radiových frekvencí donutí operátory znovu zvážit použití supravodivé techniky.

Analytik mobilních telefonních sítí společnosti Dataquest Stan Bruederle souhlasí: "Operátoři mohou v současné době zvládnout poptávku, ale v příštích dvou či třech letech budou nuceni hledat řečení jak zvýšit kapacitu technickou cestou."

I když jsou technické výhody zcela jednoznačné, prodej výrobků zúročujících se několik let nemusí být vůbec jednoduchý.

"Je lehké najít závislost mezi zvýšením kvality hovorů a snížením počtu deaktivací" říká Mike Rankhorn, ředitel technických operací společnosti Carolina West Wireless, provozovatele mobilní sítě v Severní Karolíně, kde již supravodivé filtry testovali.

Kritickým článkem každé sítě je filtr radiových signálů v základnové stanici, který musí odlišit signál mobilních telefonů od ostatního radiového provozu. Tyto filtry mají přímý vliv na kvalitu hovoru a na počet volných kanálů v daném frekvenčním pásmu. Filtry mohou také positivně ovlivnit počet základnových stanic tím, že jsou schopny pokrýt větší území.

Nové filtry fungují na principu high temperature superconducting /HTS/; materiály vykazují nulový odpor při ochlazení na 180 stupňů pod nulou, na rozdíl od běžnějších supravodičů fungujících při daleko nižších teplotách. Společnosti jako Illinois Superconductor a Silicon Conductus používají tyto materiály pro stavbu přijímacích systémů, které jsou montovány do základnových stanic a v provozu chlazeny zvláštními chladícími agregáty.

"Supravodivé filtry jsou velmi citlivé, neboť mohou přijímat a zpracovat i velmi slabé signály aniž by je při tom znehodnotily jako dnes používané elementy základových stanic" vysvětluje Randy Simon, Vice president společnosti Conductus.

Nová technika může i provozovatelům ušetřit náklady. V některých oblastech by při použití nových filtrů stačilo k pokrytí o 30 procent méně základnových stanic. Superconducting Technologies odhadují průměrnou cenu jedné základnové stanice na půl milionu dollarů a vybavení stávající stanice supravodinými filtry na pouhých $30,000. To znamená, že na síti o deseti základnových stanicích by úspory činily 1.3 milionu dollarů.

Přesto přese všechno jsou na dnešním bouřlivě se rozvíjejícím trhu mobilních komunikací supravodivé filtry za čekanky.

"Zvětšení operačního dosahu základnových stanic je významná úspora" říká Bruederle z Dataquestu "nedomnívám se ale, že operátoři si troufnou založit na supravodičích mobilní sítě dříve, než zdomácní na trhu. Výrobci filtrů jsou malé společnosti snažící se prorazit a operátoři jim zatím nedůvěřují pokud jde o technickou podporu a údržbu výrobků."

V současnosti několik operátorů mobilních sítí plánuje používání supravodivých filtrů ve stávajících sítích, ale nikoli v v takovém množství, které by srazilo cenu o dalších $10 000, na cenu, kterou sami operátoři označují za limitující pro větší rozšíření této moderní techniky.

(Podle Who Needs Better Phone Service? by Steven Brody on Wired News)