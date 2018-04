Kdo ovládne na konci března Telecom?

Potenciální uchazeči o 51,1 procenta akcií státu v Českém Telecomu budou moci své předběžné nabídky podat v prvním únorovém týdnu. Vybraní zájemci předají poté své závazné nabídky asi týden před koncem března. O vítězi soutěže, kterého by měl kabinet vybrat do 31.března, by měla rozhodnout cena. Počítá s tím předběžný harmonogram privatizace, který projednává vláda.

Kdo chce Český Telecom?

France Télécom - je druhým největším operátorem v Evropě po Deutsche Telecomu. Firma nyní kvůli dluhům šetří a podle analytiků její plánované investice na Český Telecom nestačí. Podíl má již v polské telekomunikační společnosti TPSA a v polském mobilním operátorovi Centertel. Její dceřinou firmou je mobilní operátor Orange, který například vlastní 64 procent akcií mobilního operátora Orange Slovensko.

Společnost má téměř 120 milionů zákazníků, její služby lze využít ve 220 zemích pěti kontinentů. V loňském roce měla firma čistý zisk 3,2 miliardy eur při tržbách 46 miliard eur. Společnost zaměstnává 220.000 lidí.



Swisscom - švýcarská telekomunikační firma, kterou kontroluje stát. Firma tvořila s nizozemskou KPN konsorcium TelSource, které do loňského roku vlastnilo 27 procent akcií Telecomu. Konsorcium poté akcie prodalo na kapitálových trzích. Kromě Českého Telecomu se Swisscom bezúspěšně ucházel i o Telekom Austria, který byl

nakonec prodán na trhu. Čistý zisk Swisscomu loni vzrostl o 90 procent na 1,57 miliardy franků (asi miliarda eur), ale první pololetí bylo slabé kvůli prodeji německého operátora debitel. Obsluhuje 3,1 milionu pevných a necelé čtyři miliony mobilních linek. Společnost zaměstnává necelých 16.000 lidí.



TDC - dánský operátor vznikl spojením čtyř menších firem; na domácí půdě obsluhuje 4,5 milionu předplatitelů pevných a 8,2 milionů mobilních linek. Majitelem 40 procent akcií firmy byl donedávna americký gigant SBC Communications, v listopadu však své akcie za 740 milionů dolarů prodal. V loňském roce firma vykázala zisk 305 milionů USD (asi 244 milionů eur) při tržbách blížících se devíti miliardám USD. Zaměstnává 19.500 osob.

V minulosti se TDC angažovala v Českých radiokomunikacích, nyní drží sto procent akcií v Contactelu. Další zahraniční aktivitou je TDC Switzerland, jež vznikla spojením provozovatele pevných telefonních linek Sunrise a mobilního operátora diAx. TDC má podíly i v polském mobilním operátorovi Pollkomtel, zvažuje nabídku na koupi licence k provozování sítí třetí generace v Maďarsku a vlastní litevského mobilního operátora.

Jak bude probíhat soutěž?

V první polovině února by měl přitom kabinet dostat průběžnou zprávu o stavu prodeje firmy. Již k tomuto datu, tedy po prvním kole tendru, by se mohli ministři rozhodovat, zda budou v soutěži pokračovat, nebo dají přednost prodeji akcií na kapitálovém trhu. V

případě pokračování tendru má vláda schválit uchazeče vybrané pro druhé kolo, kteří dostanou možnost podat závazné nabídky. Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, se vláda musí ve středu rozhodnout, zda do výběrového řízení pozve jen telekomunikační firmy nebo i jejich konsorcia s finančními investory.

Podle toho poradenská firma CSFB/Česká spořitelna osloví jednotlivé potenciální uchazeče. Ještě před Vánoci by měli mít investoři možnost provést ekonomickou a právní prověrku ve firmě.

Zároveň se zahájením prodeje celého balíku ve zkráceném výběrovém řízení chce ministerstvo financí začít i s přípravou prodeje akcií firmy na kapitálových trzích. Ten by následoval v případě, že vláda nenajde vhodného kupce celého podílu. Se sbíráním cenových nabídek investorů a následným úpisem akcií počítá ministerstvo zhruba v polovině dubna.

Při obou současně probíhajících variantách prodeje stát počítá s podporou vedení Telecomu. Při prodeji jednomu investorovi získají zájemci informaci o stavu firmy a jejím hospodaření a budou mít možnost provést v ní hloubkovou kontrolu. Při prodeji na kapitálových trzích by se vedení firmy mělo podílet na vytvoření informačního prospektu a zúčastnit se turné mezi investory v hlavních finančních centrech jako jsou Londýn, Paříž, Milán, Frankfurt, Curych, New York a Boston.

Představenstvo Telecomu podle jeho místopředsedy i finančního ředitele Juraje Šedivého zastává na základě předběžné analýzy názor, že v případě, že o to stát požádá, poskytne prodeji firmy přes trh podporu. Ta by měla být v rozsahu, který umožňuje zákon a nepoškodí firmu ani ostatní akcionáře. Její formu navrhne zřejmě privatizační poradce a vedení firmy ji bude konzultovat se svými poradci, německou Deutsche Bank a právní kanceláří WGM.

O prodeji Telecomu ve zkrácené veřejné soutěži, po které by v případě neúspěchu následoval prodej přes trh, rozhodla minulý týden vláda. Podle očekávání ministra informatiky Vladimíra Mlynáře se o Telecom budou ucházet nejméně tři firmy. Zájem údajně již projevily Swisscom, TDC a France Telecom. Podle jiných informací naopak ochladl zájem finanční skupiny PPF jako možného účastníka v konsorciu s některou telekomunikační firmou.

Kdy se prodá Telecom? A komu?