Kdo má nejzdařilejší logo? U nás Oskar.

Nejnovější číslo časopisu Font posuzuje celkem 27 log mobilních operátorů z celého světa. Kromě redakce Fontu se posuzování zúčastnili ještě grafici Tomáš Machek a Pavel Hrach z TypoDesignClubu a osazenstvo studia ReDesign. S laskavým svolením redakce můžeme s jejich názory na jednotlivá loga seznámit i vás. Bodovalo se od jednoho do pěti bodů a dosáhnout šlo tedy maximálně 20 bodů. Oskar, který dopadl nejlépe z našich, získal 14 bodů.

Nejlépe z našich operátorů se umístil Oskar, který se 14 body obsadil celkově třetí místo. Čtvrtou pozici s 11 body získal Paegas a na šesté příčce s devíti body skočil Eurotel. Absolutním vítězem se stal méně známý holandský operátor Dutchtone (17), před elitními Orange a Vodafone, které obdržely shodně po 15 bodech. O poslední místo v žebříčku byla tlačenice, protože tato nelichotivá pozice náleží hned sedmi společnostem.

S názorem grafiků samozřejmě lze polemizovat a to hned několika způsoby. Anketa zahrnuje jen 27 log, což dnes již představuje jen zlomek ze skutečného množství operátorů. Klání by také dodalo na serióznosti, kdyby hodnotitelé byli i z jiných zemí, zejména mimoevropských, protože co se líbí u nás, nemusí se líbit v Bulharsku, a už vůbec ne v Macau.

Pokud však anketu Fontu přijmeme jako zajímavý průřez logy operátorů, doplněný o názory několika lidí, které živí i navrhování takovýchto značek, není proč se rozčilovat. Zejména když v anketě za článkem můžete hlasovat i vy pro logo, které se vám nejvíc líbí.

Celkové pořadí: