Kdo má nejlevnější textovky?

Od poloviny prázdnin se v operátorských vodách změnilo ledacos. Především se měnily tarify. Jeden z důvodů sbližování byl podle operátorů příprava na přenositelnost čísla. Jediné, co zůstává dlouho stálé, je cena SMS. Ta už dlouho neklesla a operátoři vám spíš nabídnou textovky zadarmo, než aby jejich cena padla pod korunu.

V následujícím přehledu srovnáme tarify všech tří našich operátorů podle ceny textových zpráv. Ceny se moc neliší a celkem věrně kopírují cenovou politiku toho či onoho operátora. Každopádně ve většině nabídek jsou SMS zdarma. U kterého operátora je ve standardní nabídce nejvíce volných textovek za nejnižší cenu? Dále jsme srovnali nadstavbové balíčky a nakonec přišly na řadu předplacené karty.

Kolik stojí SMS ve standardních tarifech?

Jako standardní počítáme tarify v základním tvaru, tedy bez jakýchkoliv vylepšení nebo balíčků. Sjednocené ceny má od srpna Oskar, který se svými tarify Naplno možná trochu předběhl dobu. Někdo to však začít musel. Každopádně u Oskara je SMS za 1,19 u všech tarifů.

U T-Mobile je v základní nabídce textovka za dvě koruny, Nové tarify T 250 a 500 jsou zřejmě inspirovány Oskarem, a nebo T-Mobile také už začíná pociťovat nutnost přípravy na přenositelnost mobilního čísla. Eurotel je věrný svému image solidního a nejdražšího operátora a cena SMS málokdy klesne pod 2,98 koruny. Jedinou výjimkou je nový tarif Praktik, kde se cena jedné zprávy dostala na dvě koruny včetně DPH.

U T-Mobile můžete při uzavření dvouleté smlouvy aktivovat zvýhodněný tarif HIT, který se cenou zprávy vyrovná i Oskarovým tarifům Naplno. Koruna bez DPH už je příjemná, stejně jako levnější ceny volání. Někomu však může vadit dvouletý závazek.

A co takové volné SMS v základu?

V této kategorii má trochu navrch Eurotel, který přidává skoro ke všem svým tarifům nějaké volné SMS: minimálně 30 u Eurotel Relax a nebo stovka volných zpráv u Eurotel Praktik. T-Mobile ke svým tarifům nedává volné minuty, ale přes t-zones můžete poslat dvacet SMS za měsíc zdarma. V bonusových SMS ale kraluje Oskar.

Bonusy k tarifům a jiné možnosti posílání SMS

V oblasti bonusů k základním tarifům vítězí Oskarův Dárkový koš. Z něj si k jakémukoliv tarifu Naplno můžete vybrat balíček Moje SMS, což znamená 100 zpráv měsíčně zdarma k některému z paušálu. Dárky z košíku si ale mohou vybírat jen zájemci o tarif 50 naplno a vyšší.

Kromě toho však Oskar ještě nezastavil zasílání SMS z internetu. To je patrně jeho největší výhoda, kterou konkurenti už zrušili. T-Mobile nabízí pouze dvacítku SMS v rámci t-zones. Eurotel chvíli provozoval systém, který přidával reklamy do zpráv posílaných z internetu, ale tento musel před několika týdny ukončit kvůli antispamovému zákonu. Teď tedy můžete posílat SMS z brány Eurotelu zadarmo, ale vaše zpráva bude rozdělena stejně jako dřív s reklamou, ale teď tam reklamní text není. Podle mluvčí Eurotelu Diany Dobálové je to ale jen přechodné řešení.

tarif cena za SMS Oskar Naplno (Rozjezd, 50, 150, 300) 1,19 T-Mobile (T 30, 80, 250, 500) 2,02 T-Mobile HIT (T 30, 80, 250, 500), T-Mobile Student 1,19 Eurotel (Relax, Business 200, 300, 600) 2,98 Eurotel Praktik 2,02

Ceny jsou včetně 19% DPH

Předplacené karty

Předplacené karty jsou obecně nejdražším možným řešením vašeho telefonování. Podobně jsou na tom i v posílání textovek. Pomyslné první místo obsadila Oskarta, která bez žádných dalších speciálních přirážek nebo programů má v základu textovku za 2,38 koruny. Hned za ní se umístily speciální programy v rámci předplacenek. T-Mobile Twist Extra, ET Fun Go a nebo Oskarta s Flexisazbou nabízí textovky také za cenu kolem 2 korun.

Flexisazba u Oskarty dokonce po provolání sedmi stovek poskočí na příjemnou cenu 1,19 koruny, ale bohužel jen za zprávy do vlastní sitě. Mírnou komplikací může být to, že za Twist Extra platíte měsíčně 69 korun a u ET Fun Go patří volání k těm dražším možnostem, jak se vyjádřit.

Žádný velký rozruch kolem neudělal ani nový program T-Mobile Twist Student, který je časově omezený do konce listopadu a pak se z něj automaticky stane T-Mobile Twist Standard. Jeho textovka za 3,40 je na úrovni základních programů předplacených karet – Twist Standard a Eurotel GO Original.

Další speciální akcí je věrnostní program T-Mobile Bonus. Tento program mohou využívat všichni, kdo mají tarif Twist Standard, Twist SMS a nebo Twist Extra. Naopak nelze jej využívat se zvýhodněnými tarify Rock´n´roll, Home a Special. Každopádně v něm můžete posílat SMS s 25% slevou až do konce února příštího roku.

V předplacených kartách tedy vítězí Oskarta.

T-Mobile Twist Standard T-Mobile Twist Extra T-Mobile Twist Student Oskarta Oskarta s Flexi ET GO**** ET GO Special ET Fun GO ET Quatro GO Měsíční paušál 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Oskar špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 6,80 / 6,80 3,57 / 3,57 2,38 / 2,38 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 T-Mobile špička / mimo špičku 5,70 / 3,40 4,50 / 3 / 1* 6,80 / 1,10 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 9 Eurotel špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 6,50 / 6,50 6,80 / 6,80 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5 5,50 / 5,50 / 1*** 7,50 / 7,50 7,80 / 3 Pevné sítě špička / mimo špičku 7,90 / 7,90 4,50 / 3 6,80 / 6,80 7,14 / 7,14 7,14 / 7,14 7,50 / 5,10 5,50 / 5,50 7,50 / 7,50 11,10 / 3 SMS 3,40 2 3,40 / 3,40 2,38 2,38 / 1,19** 3,70 3,30 2 3,70

Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

Eurotel GO Special platí jen do konce roku a v současné době již nelze aktivovat.

* Volání na T-Mobile v noci

**SMS do Oskara

*** Volání o víkendu

**** Ceny jsou ve formátu první minuta/další minuty

Kolik posíláte SMS a jaký máte tarif?