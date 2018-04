Kdo má lepší komunikátor? Nokia nebo Sony Ericsson?

Následující srovnání pro nás napsal jeden z našich externích spolupracovníků, který se dlouhodobě věnuje problematice komunikátorů. Celý test je hodně podrobný, a na závěr jsme přidali i některé zajímavé aplikace, které by neměly ve vašem komunikátoru chybět. Tak tedy začínáme pěkně od začátku, od základní nabídky.

Standardní balení je u obou telefonů poměrně obsáhlé. V rozměrnějších krabicích můžeme kromě řady manuálů nalézt také CD se softwarem, synchronizační kolébku, která se připojuje do USB portu a samozřejmě také cestovní nabíječku.

Synchronizační kolébka finské Nokie se zdá o něco lepší než ta od Sony Ericssonu, protože je o něco těžší a nepohybuje se tak snadno po pracovním stole. Dá se z ní také odpojit datový kabel, což je výhodné zejména pokud ho chcete brát na cesty. Mimozemský létající talíř, který připomíná kolébka P910i, budete muset naopak do tašky vměstnat celý. I paměťová karta je součástí standardního balení obou konkurentů, ale zdá se, že v Sony Ericssonu na zákazníkovi chtěli ušetřit, a tak přibalili pouze kartu o velikosti 32 MB, která nemá tak velké praktické využití jako128 MB karta dodávaná s komunikátorem od Nokie.

Sony Ericsson naproti tomu jistě potěší vyznavače hudby, protože dodávaná sluchátka jsou poměrně kvalitní a hlavně stereofonní. Nokia nabízí pouze sluchátka (tedy spíše sluchátko) monofonní, se kterými je poslech hudby méně kvalitní. Sony Ericsson dále přidává redukci pro použití paměťové karty v klasických čtečkách nebo fotoaparátech, záslepku, kterou použijete odejmete-li si klávesnici telefonu a praktický šroubováček. Nokii chybí oproti konkurentovi i hadřík na leštění displeje, i když by ho potřebovala mnohem více. Sony Ericsson si připisuje další plusové body díky dodávanému pouzdru na opasek. Nejedná se o nejlepší pouzdro pro tento typ telefonu, ale vypadá poměrně dobře. Spona na opasek však nedrží nejlépe. U Nokie žádné pouzdro nenajdete, a tak ho musíte nutně připsat do seznamu investic, spojených s pořízením telefonu. Na druhou stranu mnohé jistě potěší, že v současné době se spolu s telefonem dodává Nokia i Bluetooth sluchátko Nokia HS-11W.

Závěr: Oba dva telefony mají jistě co nabídnout. Pokud jde o standardní balení, má navrch Nokia 9500 Communicator, protože větší paměťová karta a Bluetooth sluchátko jsou jistě při pozdějším dokupování dražší než pouzdro a stereofonní sluchátka, která jsou dodávána s P910i.



Sony Ericsson P910

Velikost a hmotnost

Při rozměrech 148 x 57 x 24 mm u Nokie a 115 x 58 x 26 mm u Sony Ericssonu bych si nedovolil ani jeden telefon označit jako malý. U Nokie 9500 však nelze použít jiný přívlastek, než že je velká.

Nokia svému majiteli nejméně překáží, pokud ji nosí v ruce. Do kapsy u kalhot se nevejde a když ano, tak mu znemožní veškerý pohyb. V kapse u zapnutého saka vytvoří nevzhlednou bouli a nepříjemným závažím jej v náprsní kapse bundy. Pokud si dokoupíte horizontální pouzdro, bude vám stejně připadat za opaskem příliš velké a předem zapomeňte na to, že si telefon v pouzdře strčíte do některé z kapes. Zjistil jsem, že telefon bez pouzdra se dá poměrně pohodlně nosit snad jen v zadní kapse džín. Nesmíte jej však zapomenout vyndat, pokud si chcete sednout. Váha 230 g je oproti 155 g, které má P910i také velmi vysoká.

Závěr: V této kategorii bych pomyslný bod připsal na švédskou stranu. Velké rozměry Nokie jsou sice do jisté míry dány velikostí vnitřního displeje a opravdu plnohodnotnou klávesnicí, ale to nemění nic na faktu, že je komunikátor prostě příliš velký.



Nokia 9500

Dílenské zpracování je na úrovni

Oba dva konkurenti jsou zpracováni velmi dobře. Všechny díly sedí na svém místě i po delší době používání, jen u Sony Ericssonu se začal poněkud pohybovat kryt baterie. Vzhledem k tomu, že kryty obou telefonů jsou plastové, může se stát, že se po čase trochu odřou. Je proto praktické, že Nokie nabízí možnost snadno kryt vyměnit. Kryt telefonu vám však vymění i v autorizovaném servisím středisku Sony Ericsson.

Kabátek komunikátoru Nokia 9500 je tvořen lesklými černými plochami a klávesnice vypadá, jako by byla za sklem. Toto řešení vypadá velice efektně, ale telefon je náchylný na upatlání. Vyhnout se tomu při běžném používání prostě nemůžete a tak vám nezbývá nic jiného než si zvyknout nebo neustále čistit. Díky výměnným krytům již můžete mít 9500 i kompletně v černé barvě (standardně dodávané provedení je černo-šedá), ale bohužel je i černý kryt lesklý, a to dokonce celý.

Závěr: Oba dva komunikátory jsou na tom z pohledu zpracování výborně. Když vezmu v úvahu vysokou pořizovací cenu obou přístrojů, myslím, že pro majitele nebude velký problém v případě poškrábání koupit nový kryt, či ho nechat vyměnit.

Klávesnice - QWERTY je základem

Oba dva telefony disponují "vnější" klávesnicí na krytu. Je příjemné, že pro volbu telefonního čísla není nutné vytahovat dotykové pero, popřípadě sahat na displej prsty, jako je tomu u některých jiných komunikátorů. Mohu potvrdit, že toto řešení nepatrně zrychluje práci a velkou výhodou je zejména při jízdě autem. Pokud bych chtěl obě „vnější“ klávesnice srovnat, patrně by vyhrála ta u modelu 9500, protože její tlačítka jsou poněkud větší a lépe se mačkají.

Hlavním ovládacím prvkem je však u těchto telefonů klávesnice vnitřní, která je v obou případech typu QWERTY.

U Sony Ericssonu P910i zbylo díky konstrukci na klávesnici podstatně méně místa a je to znát. I přes velmi malý rozměr tlačítek však není problém trefit se na to správné, a to ani pro člověka s většími prsty. Zvyknout se dá i na poměrně zvláštní úchop telefonu při psaní na klávesnici, kdy telefon držíte právě za klávesnici a podpíráte ukazováčky. Jinak to opravdu nejde. Ještě že je klávesnice tak pevná.

I když je klávesnice rozložena velmi dobře, neubráníte se častějším překlepům a psaní na P910i není ani příliš pohodlné. Co se však telefonu nedá odpustit je špatná implementace klávesnice do operačního systému P910i (Symbian; rozhraní UIQ). Díky tomu totiž budete muset poměrně často vytahovat i dotykové pero, například když v některých aplikacích přepínáte mezi několika textovými poli, do kterých chcete psát. Tato nedomyšlenost v praxi hodně zdržuje a znepříjemňuje život. Ani psaní znaků s diakritikou není tak snadné jako u konkurence od Nokie. Jelikož má P910i o jednu řadu kláves méně, znaky s diakritikou se již nenacházejí ve zvláštní řadě s čísly tak, jak to známe například z klávesnice počítače. Jejich zadávání je tedy poněkud komplikované.

Naopak Nokia 9500 využila velký prostor pro klávesnici, který skýtají velké rozměry telefonu naprosto dokonale. Klávesnice finského komunikátoru je totiž opravdu plnohodnotná. Všemi deseti na ní sice psát nebudete, ale i tak se dá psát velmi rychle a hlavně je to pohodlné. V české verzi komunikátoru není problém ani se zadávání znaků s diakritikou. Jelikož klávesnice je jedinou možností ovládání Nokie, je implementace do systému mnohem lepší než u konkurenta od Sony Ericssonu. Na rozdíl od některých kolegů z českých internetových serverů, které telefon recenzovaly, mi nevadí ani hlavní kruhové ovládací tlačítko Nokie. Příliš citlivé mi nepřipadá a za TrackPoint známý z notebooků značky IBM bych ho rozhodně nevyměnil. Ten by totiž v nabídkách, kde není vidět kurzor, neumožňoval tak rychlé a přesné přesouvání mezi zvýrazněnými položkami.

Závěr: Rozhodování v oblasti klávesnice je poměrně snadné. Díky větším rozměrů může Nokia 9500 Communicator nabídnout klávesnici opravdu luxusní. Troufal bych si tvrdit, že je to nejlepší klávesnice mezi mobilními zařízeními vůbec.

Dotykový nebo klasický displej?

Displej představuje patrně největší rozdíl mezi oběma přístroji. Právě displej totiž určuje trochu odlišnou koncepci obou zařízení a možná to bude právě displej, který u vás rozhodně, zda koupit to či ono zařízení.

Sony Ericsson má na rozdíl od svého konkurenta displej dotykový, s rozlišením 208 x 320 pixelů. Pokud ho chci srovnávat s displejem komunikátoru 9500, který dotykový není a jehož rozlišení je 640 x 200 obrazových bodů, zjišťuji, že každý z těchto displejů má trochu jiné použití.

Sony Ericsson díky formátu svého displeje umožňuje pohodlnější prohlížení obrázků, popřípadě sledování filmů a jiných multimedií. Pro tyto účely není displej Nokie tak vhodný, protože jeho displej je spíše „placatý“ a protažený do šířky“, a tak zůstává při prohlížení obrázků na krajích mnoho prázdného místa a využita je jen oblast kolem středu displeje.

Když se dostaneme k prohlížení internetových stránek, situace se okamžitě obrací ve prospěch Nokie. Mohu potvrdit, že pro prohlížení internetu v terénu je naprosto dostačující a díky širokému displeji není problém zorientovat se na jakékoli webové stránce. Z vlastní zkušenosti říkám, že pokud budete chtít prohledávat web se Sony Ericssonem P910i, budete si muset vystačit s textovými verzemi stránek, popřípadě se stránkami speciálně upravenými. P910i samozřejmě dokáže zobrazit také ty klasické, ale jelikož se musíte na stránce pokaždé přesouvat o několik obrazovek jak ve vodorovném, tak ve svislém směru, brzy vás to přestane bavit.

Obdobná situace nastává při prohlížení dokumentů. Textový editor v P910i samozřejmě text zalamuje, a tak přesouvání se ve vodorovném směru odpadá, ale přesto je rozdíl oproti pohodlnému čtení na širším displeji 9500 znatelný. Tento fakt je patrný zejména při procházení delším textem. V Sony Ericssonu takový text utvoří velmi vysoký sloupec a tím se zhoršuje i celková orientace v něm.

Výhodou Sony Ericssonu je to, že jeho displej je dotykový. To oceníte zejména pokud si chcete načrtnout obrázek k poznámce a podobně. Rovněž ani použití, byť poměrně jednoduchých editorů obrázků si neumím na Nokii 9500 představit. Řešení dotykového displeje ale nemusí vždy znamenat výhodu. Například při chůzi nebo během jízdy v dopravním prostředku se použitelnost dotykového displeje rapidně snižuje. Všechny ikonky, na které se musíte trefovat jsou totiž poměrně malé, a tak se například při jízdě v tramvaji stávají i běžné úkony jako odeslání textové zprávy poměrně náročnými.

Situaci částečně zachraňuje hardwarová klávesnička, které přirozeně nějaké ty otřesy nevadí, ale i tak budete používat dotykové pero více než často. I přes to, že jsem již dlouholetým uživatelem zařízení s dotykovým displejem, rád přiznávám, že ovládání Nokie je vyřešeno výtečně a pokud oželím již zmíněné náčrtky , dotykový displej mi opravdu nechybí. Při prohlížení internetových stránek a pdf dokumentů je použitelnost zhruba stejná, možná ještě o něco lepší. Nemusím se totiž trefovat perem na titěrný posuvník, ale stačí stisknout tlačítko. Při vyřizování pošty „na cestě“ rovněž oceňuji spíše dotažené ovládání pomocí tlačítek u Nokie.

Pokud jde o počet barev na displeji, vítězí Sony Ericsson se svými 262 tisící barvami. Nemusíte mít ale strach. Rozdíl oproti 65 tisícům barvám u komunikátoru 9500 prakticky nepoznáte. Lepší je u Nokie naopak čitelnost displeje na přímém slunečním světle. Finská obrazovka je totiž matnější a tolik neodráží sluneční paprsky do očí. Tento nedostatek se ale dá u P910i odstranit poměrně jednoduše,, to nákupem vhodné ochranné fólie. Tu byste si měli zakoupit už jen proto, že bez fólie se displej P910i hodně brzy poškrábe. Osobně doporučuji fólie značky Brando.

Závěr: V oblasti displeje nevidím jasného vítěze. Pokud potřebujete často číst dokumenty a dlouhé e-maily, popřípadě prohlížet internetové stránky, zvolte Nokii 9500. Pokud však dáváte přednost práci s obrázky nebo pouštění videa, doporučil bych spíše Sony Ericsson. Oba displeje mají co nabídnout.

Připojujeme telefon do světa

Oba dva telefony nabízejí možnost připojení přes USB synchronizační kabel/kolébku, disponují také infraportem a bezdrátovou konektivitu doplňuje samozřejmě i Bluetooth. Nokia 9500 navrch přidává ještě možnost připojení k sítím Wifi.

Co se týče připojení k internetu, u obou konkurentů, je kromě vytáčeného připojení k dispozici také GPRS. Velkou výhodou Nokie je i podpora EDGE, která se zatím projeví jen ve větších městech, kde je pokrytí EDGE dostupné, ale i tak představuje razantní zrychlení práce s internetem, e-mailem a dalšími on-line službami. S 9500 se můžete k internetu připojit samozřejmě i prostřednictví již zmíněného Wifi, které ve většině případů představuje další zvýšení rychlosti a tím i komfortu internetové práce. Tuto nespornou výhodu bohužel poněkud oslabuje internetový prohlížeč, který nepřekresluje stránky nejrychleji, a tak je nárůst rychlosti oproti EDGE prakticky neznatelný. Při stahování větších e-mailů s přílohami nebo jiných souborů z internetu však rozdíl jistě pocítíte.

Závěr: V kategorii připojitelnost jasně vítězí Nokia 9500, protože oproti svému konkurentovi nabízí navíc dvě klíčové technologie, a to EDGE a Wi-Fi.

Paměť a paměťové karty

Jak jsem již zmínil v úvodu článku, Nokia je na tom s pamětí o něco lépe. Nejenže přidává k telefonu hned od začátku čtyřikrát větší paměťovou kartu, ale nabízí i 80 MB v telefonu, což je o 16 MB více než u konkurence ze stáje Sony Ericssonu. Příznivější je rovněž cena MMC karet, které pro ukládání používá Nokia. Markantní cenový rozdíl se projevuje zejména u karet s větší kapacitou. V kapacitě 1 GB je firemní MemoryStick Pro Duo, který používá Sony Ericsson dokonce průměrně dvakrát dražší.

Řešení slotu pro paměťové karty u Nokie 9500 nepovažuji za příliš dobré. Aby jste se ke kartě dostali, musíte nejdříve sejmou kryt baterie, což není zrovna pohodlné. Naštěstí již není třeba vyndávat baterii přístroje, ale i tak mi připadá mnohem lepší umístění šachty z boku na těle telefonu, tak jako je to u P910i. Nokia svůj krok argumentuje tím, že tak chrání uživatele proti ztrátě karty. Plastová krytka otvoru u P910i však bohatě dostačuje a ztráty se rozhodně bát nemusíte.

Závěr: I přes méně pohodlný přístup ke paměťovým kartám je podle mého názoru o něco lepší opět komunikátor od Nokie, a to zejména díky příznivější ceně paměťových médií.

Telefon a hlasitý odposlech

Telefon má umět především dobře telefonovat, a to naštěstí oba dva komunikátory umí perfektně. Kvalita zvuku v reproduktoru je velmi dobrá (to se netýká Bluetooth sluchátka Nokia HS-11W) a oba dva telefony disponují i režimem hlasitého odposlechu. Ten je o poznání lepší u Nokie. Je totiž hlasitější, a tak dovoluje použití i v hlučnějším prostředí. Telefon 9500 má také citlivější mikrofon, a tak není při telefonování potřeba zvyšovat hlas.

Závěr: Oba dva telefony telefonují perfektně, Nokia má však navrch perfektně provedeným hlasitým odposlechem. Ten je v Sony Ericssonu samozřejmě také použitelný, ale o poznání hůře.

Fotoaparáty jsou stejné

Fotoaparát s rozlišením VGA (640 x 480), který se nachází v obou modelech, už v dnešní době nikoho příliš neoslní. Jak Sony Ericsson, tak Nokia umožňují nastavení kvality snímku ve 3 stupních, dále potom nastavení režimů jako je portrét či noc. Umožňují také natáčet video, které sice není příliš kvalitní, zato nejste při nahrávání omezeni ničím jiným, než volnou kapacitou v paměti.

Fotoaparát v Nokii 9500 dosahuje podle mého názoru o něco lepších výsledků, zejména pokud fotíte za zhoršených světelných podmínek. Ze Sony Ericssonu naopak vychází o něco kvalitnější video. Dokonce se mi se záznamů pořízených P910i podařilo jednou vytvořit i film z dovolené. Zde však spíše zapracovala zručnost mého kamaráda jako střihače než kvalita vlastního optického snímače v P910i.

Závěr: Ani jeden z fotoaparátů až dnes nemůže konkurovat novým fotomobilům, ale na příležitostné fotky postačí. Právě fotky zvládá subjektivně o něco lépe Nokia, Sony Ericsson naopak vede v pokud jde nahrávání videa.

Rychlost systému

Rychlost systému je poměrně důležitá vlastnost, se kterou mívají občas komunikátory a chytré telefony problém. Porovnávané telefony bych označil za dostatečně rychlé. Mohly by být ještě o kousek svižnější, ale i to závisí na zaplnění paměti, množství doinstalovaných aplikací či počtu aplikací momentálně otevřených. Obecně by se dalo říci, že při přepínání mezi jednotlivými aplikacemi si o něco lépe vedl Sony Ericsson.

Zpočátku jsou oba přístroje zhruba stejně rychlé. Když se však přiblížíte k mezní hranici zaplnění paměti, začne se Nokia poněkud zpomalovat. U obou komunikátorů bych doporučil neukončovat okamžitě všechny aplikace, ale rozumné množství nejpoužívanějších aplikací, jako jsou zprávy či kontakty si nechat běžet „na pozadí“. Pokud se do daných aplikací poté chcete vrátit, výrazně to celý proces zrychlí. Pokud to s množstvím otevřených aplikací přeženete a už vám nebude stačit místo v operační paměti, oba telefony automaticky některé aplikace ukončí. To už však Sony Ericsson i Nokia bývají poměrně pomalé.

Ještě bych doplnil, že velkou výhodou telefonu Sony Ericsson P910i je možnost aktualizace firmaware přes internet. Nemusíte tedy chodit pro každou novou verzi do servisu, jako v případě Nokie.

Závěr: V této kategorii si o něco lépe vedl Sony Ericsson. Nabídl o něco málo rychlejší spouštění nových aplikací a také svižnější přepínání mezi již otevřenými.

E-mailový klient

E-mailový klient je u obou telefonů integrovaný do aplikace zprávy, kde jednotlivé e-mailové účty tvoří zvláštní složky a jedna složka je vyhrazena pro e-maily sychronizované s počítačem. Samozřejmostí je podpora protokolů POP3 a IMAP pro přístup k e-mailové schránce a implementována je i podpora čtení zpráv ve formátu HTML.

Sony Ericsson oproti konkurentovi nabízí stahování e-mailů v zadaných časových intervalech. U Nokie se musí stahování spouštět ručně. Je to nevýhoda, protože Vás nic neupozorní na to, že vám zrovna přišel e-mail.

Problém Nokie částečně řeší freewarová aplikace Automail. Ta ale podle mého názoru není příliš elegantním řešením. Funguje totiž tak, že se ve stanovených časových úsecích telefon přepne do aplikace zpráv, zvolí si příslušný e-mailový účet a sám si klepne na tlačítko „přijmout poštu“. Pokud s telefonem zrovna nepracujete, příliš to nevadí, ale pokud by se měl během psaní nějakého dokumentu každých deset minut telefon přepínat do aplikace zpráv, asi by mně to vadilo.

Nokia 9500 naopak nabízí výtečnou funkci datového roamingu. V praxi to znamená, že si můžete u internetového prohlížeče a e-mailových účtu nadefinovat několik dalších způsobů připojení, pokud nebude k dispozici způsob preferovaný.

V praxi to vypadá tak, že když máte pro stahování mailů nastaveno připojení přes Wi-Fi, a to momentálně není k dispozici, telefon sám začne zprávy stahovat přes GPRS/EDGE, popřípadě vytáčené spojení (pokud si jej tak samozřejmě nastavíte). Výhodou je, že pro každý typ připojení si můžete zvolit jiný SMTP server pro odesílání pošty.

Se Sony Ericssonem můžete využít službu pro přístup k firemní poště tvz. BlackBerry, kterou u nás poskytuje T-Mobile. Nokia 9500 tuto službu sice také technologicky podporuje, ale zatím není operátorem podporována. S oběma přístroji můžete využívat podobnou službu OfficeConnector od Eurotelu.

Závěr: E-mailové klienty obou telefonů jsou hodně povedené, ale u toho od Nokie mi chyběla možnost nastavit si automatické stahování pošty. Pokud Vám nebude standardní klient vyhovovat, můžete si zakoupit například e-mailového klienta Profimail, který je k dispozici pro obě platformy.

Kalendář, správce kontaktů, správce souborů

Kalendář obou zařízení je možné synchronizovat s počítačem. Podporovány jsou aplikace MS Outlook a Lotus Notes. Se záznamem z kalendáře se přenesou i další informace o umístění, popřípadě poznámky. Jednou z nevýhod kalendáře P910i je to, že neumožňuje synchronizovat celodenní opakované události.

Já mám v diáři tímto způsobem zapsány například narozeniny svých známých. Takové položky se při synchronizaci do P910i jednoduše nepřenesou. Nokia je lepší i co se týče zobrazení kalendáře. Je to díky širšímu displeji. Ten například na jednu obrazovku vměstná k měsíčnímu pohledu i náhled na aktuální den. U Sony Ericssonu bude muset stačit možnost se na „denní pohled“ přepnout poklepáním na políčko příslušného dne.

Funkce správce kontaktů se u srovnávaných telefonů neliší. Umožňuje zaznamenat všechny důležité údaje a samozřejmě je kompletně synchronizovat s počítačem. V této souvislosti bych chtěl upozornit na nedostatek aplikace MS Outlook. Ta totiž ve své databázi kontaktů podporuje pouze jedno mobilní číslo. Nokia ani Sony Ericsson tím ale omezeny nejsou a nesmíte být tedy překvapeni, že pokud si další mobilní číslo do telefonu vložíte, do MS Outlook se Vám nepřenese. Správce kontaktů Sony Ericssonu umožňuje navolit si tzv. primární číslo – to je číslo, které se Vám vytočí pokud delší dobu podržíte klávesu OK na daném kontaktu. U Nokie musíte vždy číslo, na které chcete volat ručně zvolit.

Správce souborů je již v dnešních komunikátorech nezbytný. U Sony Ericsson je jen poměrně jednoduchý a oproti Nokii například vůbec neumožňuje nahlížet do systémových adresářů. Pokud byste se tam však rádi dostali, můžete využít aplikaci Sman, která je zdarma.

Závěr: Možnosti těchto aplikací jsou u obou telefonů prakticky úplně shodné. U mě vítězí Nokia za lepší diář, který je jistě základní aplikací pro většinu potenciálních majitelů.

Textový editor, tabulkový procesor, prohlížeč prezentací

Kancelářské aplikace jsou hned po aplikacích pro správu času snad tím nejdůležitějším, co v komunikátoru je. V obou porovnávaných telefonech tyto aplikace samozřejmě také nechybí. Nokia do své 9500 integruje tyto aplikace přímo, zatímco Sony Ericsson vsadil na aplikaci QuickOffice Premier, která přichází spolu s telefonem.

Ve své podstatě mají všechny tyto aplikace stejné možnosti pro správu souborů používaných programy MS Word, Excel a Powerpoint, ale Nokia má nabízí zejména kvůli svému displeji mírně lepší využití tabulkového procesoru. Nejsem si jistý, jestli je to tak běžné, ale bohužel musím konstatovat, že u mého P910i byla aplikace QuickOffice Premier poměrně nestabilní a často se ukončovala s různými chybovými hláškami. Ze subjektivního hlediska ve mě však zanechal mnohem lepší dojem balík programů z Nokie 9500, protože ten je v mém případě naprosto stabilní.

Závěr: Stabilnější a díky širšímu displeji i využitelnější kancelářské aplikace, které nabízí Nokia 9500 jistě na cestách dobře poslouží jako jednodušší náhražka počítače.

Internetový prohlížeč

V obou zařízeních nalezneme internetový prohlížeč Opera. U Sony Ericssonu není standardně nainstalován, ale je přítomen na dodávaném CD. Výrazně ho doporučuji nainstalovat, protože originální prohlížeč Sony Ericssonu je jedním slovem nepoužitelný. V Nokii je Opera již od výrobce a je stejně jako u Sony Ericssonu velice kvalitní. V porovnání s P910i se ale stránky o něco málo pomaleji překreslují, nezdá se mi však, že by bylo zobrazování stránek tak kriticky pomalé, jak popisují některé servery zabývající se mobilními telefony. Výhodou je naopak zobrazení na širokém displeji.

Závěr: I přes potencionálně rychlejší připojení Nokia bohužel kazí celkově vynikající dojem z internetových stránek jejich pomalejším překreslováním. Sony Ericsson si v tomto ohledu vede dobře.

Synchronizace s počítačem

Jak jsem se již zmínil, oba telefony umožňují prostřednictvím dodávaného software komunikovat s programy MS Outlook a Lotus Notes. K dispozici je synchronizace doručených a odeslaných e-mailů, synchronizace kalendáře, kontaktů a u Sony Ericssonu navíc i poznámek.

Ty s Nokií synchronizovat nemůžete. Trochu mě mrzí, že ani jeden z telefonů nenabízí synchronizaci více složek ve vašem e-mailovém klientovi, než složky kořenové. Já osobně mám v MS Outlooku vytvořenu adresářovou strukturu asi dalších 50-ti složek, do kterých si příchozí poštu třídím, a mile by mě potěšila možnost mít alespoň jejich část přenesenu v telefonu.

Synchronizace probíhá bezproblémově jak přes dodávané kolébky, tak přes Bluetooth či infraport. Vřele však doporučuji stáhnout nejnovější verze synchronizačních programů u obou výrobců. Odstraňují totiž mnohé, na první pohled neviditelné vady. Software Nokia PC Suite ve verzi, kterou jsem dostal v balení s telefonem například naprosto zmateně synchronizoval kontaktní karty, u kterých bylo mnoho položek.

Závěr: Vývojáři Sony Ericssonu bohužel opět zapomněli přidat do zařízení podporu pro opakované celodenní události. Bez těch se tedy budete muset obejít, naopak oproti Nokii potěší možnost synchronizovat poznámky.

Aplikace externích dodavatelů a odkazy

Zde bychom vám ještě rádi nabídli krátký přehled aplikací, které jsou v komunikátorech velmi důležité a významně doplňují jejich funkčnost. Proto by neměly chybět ani právě ve vašem telefonu.

Sony Ericsson P910i

Agille Messenger (odkaz)

Asi nejlepší klient pro služby instant messaging (ICQ, MSN, AOL, Yahoo). Zatím je zdarma, ale zvažuje se jeho zpoplatnění.

HandyDay 2005 (odkaz)

Velice šikovný software, který kromě mnoha jiných funkcí zobrazuje aktuální přehled událostí z kalendáře či nově přijatých zpráv na obrazovce jak v režimu zavřeného, tak i otevřeného flipu.

Remote P900 (odkaz)

Software, který Vám umožní ovládat Váš telefon z počítače za použití myši a pohodlné počítačové klávesnice.

MagicProfiles Pro (odkaz)

Nahrazuje chybějící funkci profilů a přidává například možnost jejich automatického přepínání či filtrování hovorů.

WorldMate 2005 Professional Edition (odkaz)

Užitečný program pro cestovatele. Kromě světového času obsahuje například i předpověď počasí či konvertor měn.

SlovoEd (odkaz)

Vynikající sada slovníků pro mnoho světových jazyků,

Nokia 9500

Agille Messenger (odkaz)

WorldMate for Nokia 9300/9500 (odkaz)

Rebooter (odkaz)

Jelikož Nokia 9500 neumožňuje restartovat telefon jinak než sejmutím krytu a vytažením baterie, občas přijde vhod tato aplikace.

PowerProfiles (odkaz)

Doplňuje standartní aplikaci profilů o řadu užitečných funkcí.

PowerDay (odkaz)

Umožňuje hned po otevření krytu přístroje přehledně zobrazit aktuální schůzky či zprávy, podobně jako HandyDay u P910i.

SlovoEd dictionaries for Nokia 9500/9300 (odkaz)

Vynikající sada slovníků pro mnoho světových jazyků.

Pokud hledáte více informací o telefonu Nokia 9500 Communicator, určitě navštivte internetové stránky http://www.klubkomunikator.cz/. V současné době představují asi nejlepší stránky, které jsou o tomto telefonu k nalezení.

Sečteno a podtrženo

Oba srovnávané telefony jsou naprosto špičkovými přístroji a s přehledem uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Nemohu posoudit, který z nich je lepší, protože to prostě dost dobře nejde. Každý z těchto telefonů má poněkud odlišnou cílovou skupinu zákazníků. To je způsobeno zejména koncepcí displeje a celkovým pojetím telefonů.

Sony Ericsson umožňuje bohaté využití v oblasti multimédií a není problém pustit si například video či prohlédnout fotografie. To samozřejmě umí i Nokia 9500, ale už z koncepce celého zařízení je zřejmé, že její síla je někde jinde. Tkví v pohodlném prohlížení internetu, bezproblémovém čtení dokumentů a zejména možnosti opravdu snadno a rychle psát na vynikající klávesnici. Technologicky představuje u Nokie výhodu také podpora EDGE a Wifi, jenže ta je naopak vykoupena většími rozměry přístroje.

Jako typického uživatele Nokie 9500 si tedy představuji typického manažera, který nemá čas ztrácet čas zbytečnostmi a potřebuje hlavně efektivně pracovat. U Sony Ericssonu půjde podle mě spíše o technického fandu, který si s přístrojem občas i rád pohraje. Takto to však samozřejmě vůbec nemusí být a záleží čistě na vás a vašich preferencích, který z telefonů zvolíte.