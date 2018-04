Kdo má dnes svátek? III

Základem všeho je DA Launcher, hack, obhospodařující ovládání aplikací, které jsou napsány jak Desk Accessory (DA), tedy speciálně pro použití s DA Launcherem. Tyto aplikace můžete spouštět kdykoliv a odkudkoliv, bez ohledu na to, s kterou jinou "standardní" aplikací zrovna pracujete, bez nutného přepnutí. Fungují podobně jako hacky typu PopupNote,PopupCalculutor, PopupFavorites aj.

Zde však odpadá programování jednotlivých hacků pro každou zamýšlenou doplňkovou aplikaci - nyní stačí vytvořit ji jako DA a o zbytek se postará DA Launcher. Šetří se paměť i procesor, aplikace jsou velmi malé. Tento freeware DA Launcher stvořili šikovní Japonci.

Již nyní existuje několik DA aplikací jako např. ukazatel napětí baterie, zaplnění paměti, využití heapu, zobrazení klávesnice, Graffiti helpu, dnešního časového programu z DateBooku, kalkulačky a mnoho dalších. Existuje i App/DA Launcher, který navíc umožňuje spouštět i normální aplikace, funguje i jako SwitchHack a má další vymoženosti. Autoři DA Launcheru chtějí zachovat programy jako otevřené a to i pro programátory. Co na to říkáte, zlaté české programátorské ručičky?

Instalace i vlastní použití je jednoduché:

Nejprve klikněte myší na ikonu pro stažení souboru SVATKY3.ZIP (15 kB)





Rozbalte ZIP soubor do zvoleného adresáře.



Pokud v Pilotovi nemáte instalován HackMaster, musíte tak učinit. Je nutný pro instalaci DA Launcheru. Soubor HACKMSTR.PRC je obsažen v ZIP souboru.



Nyní nainstalujte do Pilota DA Launcher ve formě souboru DAL30.PRC



Potřebujete-li mít v Pilotovi české svátky, pokračujte instalací do Pilota soubory SVATKY.PRC (aplikace pro DA Launcher) a soubor SVATKY.PDB (data pro aplikaci Svátky). Silvestrovská chybička v datovém souboru pro české svátky je již v této verzi odstraněna. Jste-li slovenští uživatelé, pak si do Pilota nainstalujte soubory SVIATKY.PRC (aplikace pro DA Launcher) a soubor SVIATKY.PDB (data pro aplikaci Sviatky).



Spusťte aplikaci Hackmaster a aktivujte DA Launcher tak, že ukážete tužkou na zatrhávací pole, jak ukazuje obrázek.





Zatrhnutím DA Launcheru umožníte využívání DA aplikací.



Seznam instalovaných DA aplikací vyvoláte kdykoliv tak, že ukážete tužkou na jednu z těchto oblastí:





Seznam aplikací se zobrazí v menu. Na obrázcích vidíte obě verze svátků.





Ukažte na položku tužkou. No a takto vypadá aktivovaná nová verze svátků. Novým rysem verze 1.1 je zobrazení svátků na 5 dní dopředu aby uživatel byl s předstihem informován o tom, kdo má svátek.







Nová verze počítá s použitím i v roce 2000, přesněji řečeno pro všechny letopočty, které jsou přestupnými roky, tudíž i rok 2000. V praxi to znamená, že v přestupném roce přibývá do kalendáře jeden den navíc, a to 29.únor. Na 29.února má svátek v českém kalendáři Horymír.

Další změnu představuje možnost zjištění dne, ve kterém má svátek konkrétní jméno osoby, nebo jinak řečeno vyhledání jména osoby v kalendáři. Ukažte tužkou na tlačítko Hledej.