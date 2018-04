Kdo má dnes svátek? II

Základem všeho je DA Launcher, hack, obhospodařující ovládání aplikací, které jsou napsány jak Desk Accessory (DA), tedy speciálně pro použití s DA Launcherem. Tyto aplikace můžete spouštět kdykoliv a odkudkoliv, bez ohledu na to, s kterou jinou "standardní" aplikací zrovna pracujete, bez nutného přepnutí. Fungují podobně jako hacky typu PopupNote,PopupCalculutor, PopupFavorites aj.

Zde však odpadá programování jednotlivých hacků pro každou zamýšlenou doplňkovou aplikaci - nyní stačí vytvořit ji jako DA a o zbytek se postará DA Launcher. Šetří se paměť i procesor, aplikace jsou velmi malé. Tento freeware DA Launcher stvořili šikovní Japonci.

Již nyní existuje několik DA aplikací jako např. ukazatel napětí baterie, zaplnění paměti, využití heapu, zobrazení klávesnice, Graffiti helpu, dnešního časového programu z DateBooku, kalkulačky a mnoho dalších. Existuje i App/DA Launcher, který navíc umožňuje spouštět i normální aplikace, funguje i jako SwitchHack a má další vymoženosti. Autoři DA Launcheru chtějí zachovat programy jako otevřené a to i pro programátory. Co na to říkáte, zlaté české programátorské ručičky?

Instalace i vlastní použití je jednoduché: