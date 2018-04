Kdo má dnes svátek?

Vlastní aplikace se skládá ze dvou souborů: hlavní program Aniversary.PRC (necelých 13 kB) a AniversaryDB.PDB (7 kB). Po spuštění se zobrazí hlavní okno s aktuálním svátkem na první pozici.

Pomocí tlačítek up a down lze rolovat po jednotlivých stránkách. Pokud chceme zjistit, kdo má svátek v určitý den, klikneme na rok v pravém horním rohu a pomocí standardního dialogového okna vybereme požadované datum. Zde jsem objevil malou kosmetickou chybičku. Pokud v okně pro výběr data stiskneme CANCEL, místo roku se zobrazí jakýsi znak (viz obrázek).



Přelistováním na následující stránku se opět objeví rok. Autor o tomto problému ví a vzhledem k tomu, že se jedná o betaverzi, jistě tuhle drobnost opraví.

Pokud hledáme konkrétní jméno, začneme psát do pole LOOK UP a okamžitě vidíme výsledek - program vyfiltruje databázi a zobrazí jen položky obsahující hledaný řetězec - v tomto případě JAN.

Tím ale možnosti Aniversary nekončí. Kliknutím na některé jméno či svátek se otevře okno pro editaci, můžeme si tak příslušný záznam doplnit či opravit.

Nutno dodat, že programů na sledování svátků jsem měl k dispozici několik - konkrétně tedy dva: Svátky od Petra Lesného, u kterého mi chyběla možnost vyhledávání a vadilo mi, že se po spuštění zobrazí jen na 2 až 3 vteřiny, a DA aplikaci, která sice měla možnost vyhledávat, ale vadila mi nutnost instalace dalšího programu (v tomto případě launcheru pro DA).

Program Aniversary si můžete stáhnout zde. A abych nezapomněl - je k dispozici zdarma.