Kdo je pravá konkurence alternativních operátorů

Nedávné spuštění služby volba operátora umožnilo alternativním operátorům pevných linek nabízet své služby (zatím pouze hlasové) stávajícím zákazníkům Českého Telecomu bez nutnosti budování vlastních sítí. Byl to dlouho očekávaný krok na cestě k plné liberalizaci telekomunikačních služeb, který má zákazníkům přinést možnost volby společně s levnějšími a kvalitnějšími službami.

Nevyjasněnost podmínek propojovacích dohod a především omezenost současné nabídky pouze na hlasové služby způsobují, že se zatím příliš velká bitva o drobné zákazníky (domácnosti) nekoná. O lukrativní firemní klientelu probíhá boj již delší dobu, neboť zde se operátorům vyplácejí i investice do vlastní infrastruktury.

Ovšem pouhá nabídka hlasových služeb drobné klienty příliš neosloví. Vzhledem ke stávajícím podmínkám na trhu se přechod ke konkurenci vyplatí zákazníkům, kteří měsíčně provolají (bez internetu) nejméně 1,000 Kč, což potvrzují samotní operátoři. Hlavním důvodem neatraktivnosti pevných hlasových služeb spočívá v oddalované liberalizaci a zprvu neočekávaný nástup mobilních telefonů. Jestliže v roce 1998 dosáhla penetrace mobilních telefonů necelých 10%, u pevných linek činilo toto číslo 37%. Od té doby ovšem počet instalovaných pevných linek stagnoval, zatímco mobilní telefony zaznamenaly nebývalý boom a nyní jejich penetrace přesahuje 70%.

Nástup mobilů znamenal výrazný přesun hlasových služeb k mobilním operátorům a růst významu internetu pro příjmy Českého Telecomu, což dokládá následující tabulka.

Rok 1998 1Q99 2Q99 3Q99 1999 1Q00 2Q00 Počet linek v provozu (x 1000) 3 734 3 768 3 802 3 834 3 839 3 847 3 851 Firmy (vč. tel. automatů) 1 155 1 161 1 155 1 159 1 159 1 167 1 172 Domácnosti 2 579 2 607 2 647 2 675 2 680 2 680 2 679 - ISDN linky (x 1000) 17 24 34 44 57 72 86 Počet instalovaných linek během období (x 1000) 459 953 69 101 105 8 578 Telefonní automaty v provozu (x 1000) 30 30 30 30 30 30 30 Celkový počet provolaných minut (x 1 000 000) 8 728 2 351 4 725 6 959 9 536 2 711 5 312 Místní 5 531 1 521 2 936 4 156 5 573 1 394 2 618 Dálkové 2 458 577 1 164 1 725 2 295 580 1 133 Mezinárodní 259 64 131 195 258 62 128 Z pevné linky do mobilní sítě 430 121 256 396 545 148 302 Internet 0 45 189 406 754 494 1 049 Ostattní 50 23 49 82 111 33 82

Rok 3Q00 2000 1Q01 2Q01 3Q01 2001 1Q02 Počet linek v provozu (x 1000) 3 851 3 854 3 840 3 839 3 830 3 842 3 763 Firmy (vč. tel. automatů) 1 178 1 190 1 185 1 189 1 192 1 210 1 181 Domácnosti 2 673 2 664 2 655 2 650 2 638 2 632 2 581 - ISDN linky (x 1000) 103 122 147 171 198 261 308 Počet instalovaných linek během období (x 1000) 13 15 -14 -15 -24 -12 -79 Telefonní automaty v provozu (x 1000) 30 30 30 30 29 29 29 Celkový počet provolaných minut (x 1 000 000) 7 825 10 885 3 088 6 029 8 707 11 782 3 070 Místní 3 679 4 976 1 213 2 307 3 228 4 307 982 Dálkové 1 642 2 205 533 1 030 1 477 1 952 440 Mezinárodní 192 249 62 123 182 238 52 Z pevné linky do mobilní sítě 454 591 138 268 404 543 125 Internet 1 733 2 690 1 102 2 203 3 274 4 548 1 413 Ostattní 126 174 40 98 142 193 57

Ačkoli celkový počet provolaných minut u zákazníků Českého Telecomu (ČT) až do roku 2001 narůstal, významně se měnila jejich struktura. Dříve zanedbatelný internet nyní představuje téměř polovinu všech provolaných minut a zůstává jedinou položkou, kde ČT zaznamenává růst. Výrazný pokles u místních a dálkových hovorů, stejně jako nižší objem provolaných minut z pevné na mobilní sítě jasně dokládají přesun hovorů do sítí mobilních operátorů. Výhoda pevných sítí tedy spočívá především v přístupu na internet, kde zatím provozovatelé mobilních sítí zaostávají. Tvrdý konkurenční boj mezi alternativními operátory pevných linek a Českým Telecomem se tak dá očekávat právě na tomto poli. Bohužel zde i nadále přetrvávají spory ohledně cen za propojení. Do doby, než bude vyřešen tento sporný bod, nelze tedy ani očekávat opravdový konkurenční boj o drobné zákazníky.

Jan Slabý (autor je analytikem společnosti Wood & company)