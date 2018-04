Kdo jde do FWA 26 GHz tendru?

Klání o trojici licencí pevného bezdrátového přístupu v pásmu 26 GHz bude zřejmě patřit mezi letošní telekomunikační události roku. Svým dopadem budou licence na FWA26GHz představovat další liberalizaci českého telekomunikačního trhu, protože právě point-to-multipoint spojení bude pro tři nositele licence představovat smysluplnou a kvalitní náhradu metalického spojení poslední míle, jaké má Český Telecom. To by případně mohlo trojici držitelů licence usnadnit vstup na masový telekomunikační trh, už i proto, že FWA na 26 GHz se dá používat pro vysokorychlostní přístup do internetu v megabitových rychlostech, nejenom pro hlasové služby. Pro hlasové služby by samozřejmě museli držitelé licence na FWA mít také licenci pro provoz hlasových služeb, to se ale dá v brzské době očekávat.

Kdo tedy v současné době půjde do FWA 26 GHz tendru, jak zatím vypadá startovní pole?

Původně projevily zájem i firmy EuroTel, RadioMobil a Český Mobil, tyto firmy ale nakonec (stejně jako firmy s nimi majetkově propojené) licenci dostat nemohou - z tendru jsou mobilní operátoři a veřejné telefonní sítě vyloučení.

Zde jsou další zájemci - seznam si nečiní nárok na úplnost, budeme jej průběžně aktualizovat, podle dosavadních informacích přihlášku zatím podalo celkem 25 firem.

HighwayOne Telekomunikace

Sizet

BroadNet

Aliatel

Pragonet

GTS

GiTy

Czech On Line (VOL)

České Radiokomunikace

Callino

SkyNet

Crowley Data Czech

In2Loop

FirstMark

V tomto startovacím peletonu již začíná docházet k mnoha jednáním, jež by mohla vyústit v alianční dohody. Přidělované pásmo 26GHz je dosti široké a dá se očekávat, že jedna firma, držitel jedné licence, jej z počátku sám nebude schopen využít, proto je pravděpodobná kooperace mezi více konkurujícími si firmami i možnost pronájmu kapacity FWA sítě.

Na českém trhu ostatně již rok operují firmy specializované na poskytování telekomunikačních služeb pomocí sítí point-to-multipoint, například německé Callino zajímající se také o Aliatel a FirstMark, který údajně zájem o Aliatel ztratil a hodlá se soustředit na FWA 26 GHz licenci, nebo BroadNet - všechny tyto společnosti mohou také dokladovat svoji zkušenost s provozováním podobné sítě, což je ostatně jedno z kritérií celé soutěže. Dá se tedy očekávat, že mezi vítězi tato jména najdeme, ale nakonec může být všechno jinak, podobně jako u třetí GSM licence...