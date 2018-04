Kdo byl lepší v roce 1999 - Eurotel nebo RadioMobil?

EuroTel Měsíc Služba Popis Leden 99 Program BENEFIT Věrnostní zákaznický program, který nabízí zákazníkům řadu nadstandardních služeb. Tento nadstandard je oceněním zákazníkovi přízně. Zcela naplňuje záměr: Více ze života. SuperSound Technologie EFR zpřístupňující zdarma zákazníkům společnosti EuroTel přenos hlasu v jeho nejčistší podobě, která je dosažitelná v současném světě GSM. Březen 99 Pokrytí stanic pražského metra Úspěšné završení první etapy pokrytí stanic metra GSM signálem. V této etapě byly pokryty tři významné stanice pražského metra a návštěvníkům těchto stanic metra bylo nabídnuto volání zdarma po dobu jednoho celého měsíce. Platba inkasem z účtu Jedna ze zlomových služeb v oblasti nestandardních metod plateb za poskytnuté telekomunikační služby. Našemu zákazníkovi byla nabídnuta možnost platit své účty rychlou cestou bez jakýchkoliv potíží, zároveň je poskytována sleva na platbu tímto způsobem. GO SMS Služba, která nabízí zákazníkům předplacené služby GO nejen přijímat, ale i odesílat krátké textové zprávy SMS. Duben 99 Certifikát ISO 9001 V tomto měsíci byl společnosti EuroTel Praha udělen certifikát kvality ISO 9001. Společnost získala jako jeden z mála operátorů GSM ve světě certifikát ISO 9001 jako celek, ne pouze její část (běžně to bývá např. služba). Certifikát je ceněn jako důkaz kvality, který je navíc permanentě ověřován, který je současně závazkem do dalších období. GO Felicia Premiéra předplacených služeb na síti T!P společnosti EuroTel. Služby NMT sítí ve světě většinou nezahrnují předplacené karty, EuroTel tím získal opět unikátní postavení nejen v ČR, ale i ve světě. Červen 99 GO Roaming Všichni zákazníci služby GO mohou od tohoto okamžiku v zahraničí nejen přijímat hovory a zprávy SMS, ale i volat a to bez žádných dodatečných omezeních. Služba jim poskytuje naprosto shodné podmínky, jaké mají GO zákazníci i doma. EuroTel byl prvním operátorem na světě, který umožnil odchozí hovory mimo vlastní síť majitelům předplacených karet. Červenec 99 NetCall 55 Výhodnější volání do zahraničí pro všechny zákazníky společnosti EuroTel. Služba byla uvedena na trh v okamžiku, kdy právní úprava ČR dovolovala provoz tohoto druhu služeb. Koncept služby je zákaznicky orientovaný a je možné volat do mnoha míst světa. Srpen 99 CNN Mobile Příklad spojení dvou společností se synergickým efektem jejich značek. Pouze zákazníci EuroTelu mohou od této chvíle získávat nejčerstvější informace z celého světa od zkušených reportérů CNN, kteří působí ve všech částech světa a přinášejí aktuální zprávy o dění na všech kontinentech. Říjen 99 SMS Chat (Teletext) Originální propojení dvou technologií GSM a teletextu. Tato služba přináší zákazníkům EuroTelu možnost komunikovat vzájemně prostřednictvím zpráv SMS a obrazovky teletextu. Chat není pouze službou postavenou na televizní a telekomunikační technologii, ale je službou, která lidi spojuje: Více ze života. Nový tarif RELAX Poprvé se objevuje nabídka, která nabízí více volného času. Již od 4 hodiny odpolední mohou zákazníci služeb ETP Global hovořit se svými blízkými a přáteli za zvýhodněnou cenu. Prosinec 99 WAP 14.4 Mobile Internet První komerčně uvedené služby na bázi technologie WAP nejen v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Služba WAP nabízí přístup k nepřebernému množství informací a službám s přidanou hodnotou. V nabídce služeb si vybere každý. Rychlost 14.4 kbps pro datové služby Tato inovace znamená zrychlení přenosu datových zpráv/informací v rámci sítě GSM. Tímto mohou zákazníci EuroTelu již dnes zrychlit práci s datovými soubory nebo při návštěvě web stránek přes mobilní zařízení. Nejenže šetří čas, ale i peníze. Únor 2000 QUATRO (druhý tarif na GO) Poprvé v České republice si mohou uživatelé předplacených karet vybrat tarif, který jim nejlépe vyhovuje. Navíc si mohou zvolený tarif kdykoliv změnit.

Paegas Měsíc Služba Popis Leden 99 SMS z Twistu Síť GSM Paegas se tak stala jednou z prvních sítí GSM na světě, která umožnila odesílat textové zprávy i uživatelům předplacených služeb. Spolu s odesíláním textových zpráv mohou majitelé karet Paegas Twist používat i služby Paegas Info. Březen 99 Nová generace SIM karet (nabízená pouze v síti Paegas) Od počátku března si zájemci při aktivaci služeb Paegas mohli vyžádat novou generaci karet standardu SIM Toolkit s aplikací Paegas Info. Duben 99 Paegas Asistent 333 Vyhledání telefonních čísel podle adresy a podle oboru činnosti

Zaslání vyhledaného čísla formou SMS

přímé spojení s vyhledaným číslem

naplánování spojení v určitý čas

spojení konferenčního hovoru až se 24 účastníky

naplánování konferenčního hovoru v zadaný čas

spojení v rámci ČR i mezinárodní spojení Květen 99 WAP Fórum Síť GSM Paegas ohlásila jako jedna z prvních na světě, že je připravena na příchod prvních mobilních telefonů podporujících standard WAP, který umožňuje mobilním telefonům GSM přístup k nejrůznějším službám nejen informačního charakteru. RadioMobil založil WAP Fórum v ČR a asistoval poskytovatelům obsahu při přípravě jejich stránek do WAP protokolu. Červen 99 Paegas Holiday Roaming V rámci nové služby Paegas Holiday Roaming mohou zákazníci telefonovat nejen v ČR, ale prakticky po celé Evropě (celkem ve 20 zemích a ve 47 sítích), aniž by si museli aktivovat roaming. Červenec 99 Podpis smlouvy a zahájení implementace GPRS Mobilní internet v plném slova smyslu umožní zavedení technologie GPRS (General Packet Radio Service) do sítí GSM a síť Paegas bude jednou z prvních na světě, která služby založené na GPRS nabídne svým zákazníkům Návrat Paegas Internet Call, Služba Paegas Internet Call je po téměř půlroční odmlce zpět. Nyní tak mohou všichni uživatelé služeb Paegas, poprvé v ČR i majitelé předplacených karet Paegas Twist, znovu využít výhodné a kvalitní spojení přes internet. Srpen 99 Paegas partner Nový Nonstop Paegas Partner bez aktivačního i měsíčního poplatku

Nový Nonstop zajistí až 20 procentní úsporu Představení nové tarifních struktury Paegas 20, 60, 120 a 300 nahrazují stávající strukturu rozdělení tarifních programů, jsou ještě výhodnější a především přinášejí jednodušší orientaci v nabídce pro zákazníka Roaming na Twistu Všichni majitelé předplacených karet Paegas Twist mohou přijímat telefonní hovory nejen na území ČR, ale prakticky po celé Evropě Září 99 Internetový prodej Předplacené služby Paegas Twist lze nyní nakupovat 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu prostřednictvím internetu Paegas Bonus a Paegas Bonus Club Od září se každý zákazník RadioMobilu automaticky stává účastníkem programu Paegas Bonus - programu, který promění každou využitou službu Paegas v body. Za ně si pak uživatel může pořídit něco z bohaté, pravidelně aktualizované nabídky. Navíc má možnost se zaregistrovat, a získat tak klubovou kartu Paegas Bonus Club, Říjen 99 GSM banking RadioMobil dále rozšiřuje možnosti spravování bankovního účtu z mobilního telefonu GSM nabídkou multi-bankovní SIM karty Paegas. Automat na Coca Colu Coca Colu si mohou majitelé mobilního telefonu Paegas v řadě případů objednat právě prostřednictvím svého mobilního telefonu WAP Na veletrhu INVEX byla služba WAP společnosti RadioMobil představena v plné funkčnosti Listopad 99 Paegas Asistent - tlumočení Paegas Asistent nyní nabízí i tlumočnické služby celkem v sedmi jazycích do 5 min a jakékoliv jiné dle dohody Paegas Nej Každý uživatel některého z tarifních programů Paegas 60, Paegas 120 a Paegas 300 si může zvolit jedno telefonní číslo, na které bude moci volat až za polovinu běžné sazby Leden 2000 Měsíc volání zdarma Účastníci, kteří si aktivovali v lednu či únoru jakýkoliv ze standardních tarifních programů Paegas, získali jeden měsíční paušál zdarma Únor 2000 Valentýnská nabídka Každý, kdo si od poloviny ledna do 14. února zakoupil sadu Paegas Twist s novým telefonem Motorola M3888, dostal další Twist kartu zdarma. Levnější volání z Paegas Twist RadioMobil představil nové nejvýhodnější ceny pro předplacené služby v ČR