Kdo bude stát v čele Palm, Inc. ?

Palmy s ARM procesory - zpětná kompatibilita software!

Yankowski v rozhovoru například uvedl, že očekává přechod k ARM procesorům během příštího roku. Tento přechod má jednu podmínku - zachování kompatibility se všemi dosud vyvinutými aplikacemi pro Palm, což je dnes něco přes 12.000 programů. Od zavedení ARM si slibuje více licencí a razantní zvýšení výkonu.

PalmOS5.0 - multimédia, komunikace, zabezpečení

Nový PalmOS 5.0 přinese zlepšení bezpečnosti programů i dat, lepší multimediální a zlepšené komunikační schopnosti. Právě to jsou dnes asi nejvíc vytýkané limity strojů s PalmOS, ve srovnání s PocketPC a v poslední době stále oblíbenějším Symbianem.

Kritika konkurence

Yankowski si neodpustil několik kritických slov na adresu největšího rivala - platformy WinCE. Třeba vytvoření tří samostatných platforem (Pocket PC 2002, Stinger a Talisker) přinese, dle něj, IT managerům řadu problémů.

Palm prý rovněž potřebuje razantně zvýšit úroveň marketingu. Microsoft se prezentuje jako nejlepší handheld ve firemním použití, protože rovněž vytvořil nejpopulárnější desktop software (Word a Excel). Přitom třeba s programem Documents ToGo lze na Palmu dokumenty z Excelu i Wordu číst, editovat i formátovat bez problémů. Formátování je zde, dle Yankowského, lepší než u PocketPC.

Vezme si nový šéf Palmu, Inc z postřehů odstupujícího ředitele nějaká ponaučení? Podle posledních dohadů a fám by se novým CEO Palmu mohl stát John Sculley, který dříve v Apple Computer stál za vývojem a prodejem PDA Newton.

Úlohu nebude mít nový CEO rozhodně jednoduchou, ať už to bude kdokoli. Palm, Inc. stojí na křižovatce - čeká se od něj v příštím roce převod Palmů na ARM procesor, PalmOS 5.0, větší podpora multimédií. Palm musí rovněž vyjasnit problém rozlišení displeje - je jasné, že 160x160 pixelů se již přežilo. Na jaře se zdál logickým pokračováním 240x320 a Virtual Graffiti HandEry330, do hry ale razantně vstoupil gigant Sony, který investoval do vývoje rozlišení 320x320.

Dnes začíná kampaň firmy Palm, Inc.

Firmu Palm, Inc. zatím řídí předseda správní rady Eric Benhamou, a ten rovněž nelení. Ode dneška běží velká reklamní kampaň firmy - v televizi i na internetu - zaměřená na propagaci handheldů firmy Palm a jejich využití v běžném životě. Kampaň jmenovitě vyzvedává výhody SD slotu - Palm, Inc. nyní přikládá zdarma 16 MB kartu k novým modelům.