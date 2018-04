Kdo bude na konci roku jedničkou mezi operátory?

Pro mobilní operátory byl konec roku vždy nejzajímavější. Ve třetím čtvrtletí totiž vždy získávali nejvíce zákazníků. Investovali také nejvíce prostředků do reklamních kampaní a pracovníci technických oddělení usínali s obavami o stabilitu sítě. I když vše nasvědčuje tomu, že ani letos se nedočkáme změny, budou u operátorů oslavy Nového roku skromnější. Zatímco loni totiž bylo možné spojit oslavy Silvestra s radostí nad zdvojnásobením počtu zákazníků, letos budou operátoři slavit přibližněnárůst počtu klientů od začátku roku.

Loni si navíc předvánoční trh pro sebe v podstatě rozdělil Eurotel s RadioMobilem. Český Mobil je sice potrápil, ale ne natolik, aby představitele obou společností znepokojil. Letos je ale situace jiná – Český Mobil má sice v porovnání s ostatními relativně zanedbatelný jedenáctiprocentní tržní podíl (oproti 47 % Eurotelu a 41 % RadioMobilu), ale vánočním trhem už dokáže pořádně zamíchat.

Klid před bouří

Až do podzimu roku 2000 při srovnání počtu zákazníků našich operátorů platilo, že RadioMobil postupně dotahuje Eurotel. Při setkání lidí z branže patřilo ke společenské povinnosti spekulovat, kdy se RadioMobil stane českou jedničkou. Jenže potom přišlo poslední čtvrtletí roku 2000, kdy Eurotel svou konkurenci doslova převálcoval a získal náskok až 350 tisíc klientů v lednu 2001 (oproti 75 tisícům v červnu 2000). Pro RadioMobil to byl šok, ze kterého se vzpamatovává do dnešních dnů. Nejenže se nedotahuje na pozici Eurotelu, ale mírně na něj po celý rok ztrácí. Navíc je z druhé strany ohrožován agilním Českým Mobilem.

Ze zatím posledních zveřejněných počtů zákazníků vyplývá, že ke konci září měl Eurotel 2 859 185 aktivních klientů, RadioMobil 2 500 000 (k 8. říjnu) a Český Mobil 680 000 zákazníků. O metodice počítání klientů jsme více psali v tomto článku . Od začátku roku v našich sítích přibylo přibližně 1,720 milionů nových zákazníků. Eurotelu se podařilo získat 40 % z tohoto počtu, RadioMobilu 38 % a Českému Mobilu 22 %. RadioMobil má již tradičně úspěchy v letních měsících – ve třetím čtvrtletí se mu podařilo získat přibližně o 30 tisíc více klientů než Eurotelu. Podíl mezi novými klienty za třetí čtvrtletí tak je: 35 % Eurotel, 41 % RadioMobil a 24 % Český Mobil.

Koho zajímá počet zákazníků?

Jestliže se Eurotelu bude dařit v předvánočním čase stejně jako v uplynulých dvou letech, potom může odskočit od svého největšího rivala (RadioMobilu) o více než 500 tisíc zákazníků. Ostatně zatím největší náskok, 411 tisíc zákazníků, měl Eurotel na konci tohoto června. Nejde vůbec o nereálný údaj, a to i přesto, že se střízlivě předpokládá přibližně 600 tisíc nových zákazníků do konce roku. Jenže když se podíváme na vánoční nabídku operátorů, můžeme směle uvažovat i o počtu 800 tisíc i více nových klientů. A rozdělení 350 tisíc pro Eurotel, 250 tisíc pro RadioMobil a 200 tisíc pro Český Mobil se jeví v tomto případě jako velmi reálné.

Číslo 600 tisíc nových zákazníků do konce roku má kořeny v pohledu na současné tempo růstu počtu uživatelů mobilních sítí od začátku roku. Jenže v průběhu roku si lidé pořizovali nový mobil nebo operátora kvůli potřebě. Teď si však vybírají mezi loterií Eurotelu, levným mobilem od Paegasu nebo možností výrazně ušetřit s Oskarem. Je dost pravděpodobné, že po takové nabídce někteří sáhnou i několikrát.

S Eurotelem můžete vyhrát ceny od kreditu až po automobil. Vklad je sice vyšší (cena Go sady), ale i když nic nevyhrajete, můžete alespoň provolat kredit na kartě Go a telefon za relativně slušnou cenu prodat. Pokud chcete jenom levný a přitom zajímavý telefon, můžete si koupit za patnáct stovek Alcatel 302 od RadioMobilu a do něj můžete dát kartu SIM od Českého Mobilu, se kterou budete volat po síti Oskar za jednu korunu za minutu. Tyto nabídky už dokážou skomírajícím mobilním trhem pořádně zamíchat.

I když je ale z předchozího odstavce jasné, že počet zákazníků je jen iluzorní číslo, které nic o skutečné tržní pozici operátora neříká, pro marketingové pracovníky i nové zákazníky jde o důležitý údaj. Pokud totiž patříte mezi tu menšinu zákazníků, kteří si kupují svou první kartu SIM, potom se budete rozhodovat i podle toho, ve které síti máte více přátel – s kartou od stejného operátora můžete ušetřit. Podobně se ale rozhodují i ti, kdo již nějakého operátora používají. Když máte jako hlavního operátora Eurotel, stejně si po čase pořídíte kartu Twist (nebo nyní vánoční Oskartu), abyste při delších hovorech do jiných sítí výrazněji ušetřili.

Rostoucí počet zákazníků je přímo klíčový pro Český Mobil. V začátcích jeho fungování se zákazníci zdráhali pořizovat si karty sítě Oskar s odůvodněním, že nebudou mít komu v síti volat; pro volání do jiných sítí se jim totiž vyplatili ostatní operátoři. Podobně pro stratégy Eurotelu je nemyslitelné, že by snad měli prezentovat tohoto operátora jako dvojku na českém trhu.

Noví předvánoční zákazníci jsou málo lukrativní

Hon na nové zákazníky proběhne letos s velkou intenzitou a agresivitou v reklamních kampaních i přesto, že letošní úlovky budou patřit mezi málo lukrativní. Všichni, kdo byli až dosud ochotni utrácet za mobilní telefonování slušné částky, již mobily dávno mají. Letos se tak konečně dostane na ty, pro které byl mobil až dosud příliš drahý. A několik dorostlých teenagerů, kteří dospěli do věku, kdy rodiče usoudili, že jim mohou dát mobil k Vánocům, finační bilanci operátorů příliš nevylepší. Pro operátory jsou samozřejmě nejzajímavější firemní zákazníci. Ale na ty rozhodně předvánoční kampaně nepůsobí a levným mobilům pro koncové zákazníky se smějí – operátoři jim totiž doslova nutí Nokie 6210 za korunu.

Letošní jaro a léto naznačilo, jak budou vypadat lákadla operátorů pro příští rok. Tyto vánoce jsou totiž poslední, kdy se operátoři prosazují prostřednictvím mobilních telefonů. Za rok už budou zákazníky přetahovat od konkurence, a to nabídkou služeb – podobně jako to zkoušeli už v tomto roce. Teprve poté se ukáže, jak na tom operátoři u svých zákazníků skutečně jsou. Spousta uživatelů jedné sítě totiž už dnes používá i síť jinou (je typické být zákazníkem RadioMobilu a pro datové přenosy používat Eurotel). Tento trend příští rok ještě více zesílí. A právě výsledky počtů zákazníků na konci tohoto roku budou hrát velkou roli v přesvědčování zákazníků, že by se měli rozhodnout pro jedničku, jejíž stabilitě a kvalitě důvěřuje nejvíce uživatelů, operátora, jehož inovativnost byla pro spoustu zákazníků důvodem pro jeho volbu, nebo tím, s kým se každý zákazník může každý den přesvědčit, že může volat levněji.