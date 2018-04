Kdo a proč nechce Paegas?

České ministerstvo vnitra a Policii ČR pronásleduje telekomunikační prokletí. Jejich spojovým systémům totiž není souzeno dosáhnout klidného provozu. Teprve loni utichly, snad definitivně, vášnivé spory okolo vysílaček. Nyní je zřejmě vystřídá spor o mobilní telefony.

V roce 2000 vyhrál RadioMobil tendr na mobilní telekomunikační služby pro Policii ČR. Síť Paegas nakonec nezačaly používat všechny policejní složky, ale prakticky jen pražské jednotky a příslušníci policejního prezídia. RadioMobil pochopitelně vítězství v tendru prezentuje jako svůj velký úspěch.

EuroTel, pro nějž samozřejmě prohra ve výběrovém řízení byla nepříjemná, s velkým potěšením letos oznámil úspěch v tendru na dodávku služeb a 15 000 mobilních telefonů, doplňujících Integrovaný záchranný systém (IZS), který také spadá pod ministerstvo vnitra.

RadioMobil se proti oznámenému výsledku výběrového řízení odvolal. Kvůli tomu nelze výběrové řízení považovat za uzavřené.

Ministr vnitra Gross, pod nějž policie spadá, v té souvislosti pro Hospodářské noviny řekl, že „uvažuje o vypsání dalšího tendru na mobilní telefony pro svůj resort, respektive policii“. Jedním z důvodů je podle něj to, že „by se volání mezi konkurenčními operátory značně prodražilo“, což zřejmě ještě minulý rok nikoho nenapadlo (ministr je ve funkci od 5.4.2000).

Příznivci jedné i druhé strany v řadách policie proto nešetří aktivitou. Jejich iniciativa je pochopitelná, protože se kvůli zpochybněnému výsledku tendru po delší době objevila možnost změnit poskytovatele mobilních služeb.

Není přitom pravděpodobné, že by RadioMobil mohl v tomto případě na volání do konkurenční sítě nasadit ceny podobné těm, které známe z běžného komerčního provozu.

Někteří policisté si ovšem stěžují na kvalitu spojení v síti Paegas obecně, což je vážný signál. Podle zdrojů Mobil.cz však je situace s Paegasem stejná nebo lepší, než byla v předcházejícím období. I naše zdroje však poznamenávají: „je důležité, s kým o tom budete mluvit“. „Záleží na lokalitě, osobní zkušenosti, či sympatiích konkrétního policisty“.

Pokud je správný argument ministra Grosse o drahém volání mezi sítěmi, nabízejí se dvě řešení. Buď rozhodnutí příslušné výběrové komise nebylo kvalifikované, nebo nemá smysl vypisovat tendr pro jednotlivé složky státní správy, ale jen pro celou státní správu. Případně pro její logické celky. V tomto případě tedy pro vnitro, policii, armádu, hasiče, záchrannou službu, okresní úřady a obvodní či okresní zastupitelstva jako celek.

Zjevně již nejde jen o výsledek výběrového řízení na dodavatele telefonů a služeb pro IZS, který je v konečném součtu pro operátora ztrátový. Jde o zakázku pro Policii ČR, o jejíž lukrativnosti není sporu. Co bude nakonec rozhodovat?

Subjektivní dojmy jednotlivých uživatelů, osobní sympatie či osobní zaujatost, nebo seriozní porovnání nabídek a možností EuroTelu a RadioMobilu? Resort vnitra by měl mít dostatek specialistů i techniky na to, aby nabídky operátorů posoudil opravdu objektivně. Třeba by nakonec mohl služby policii a IZS poskytovat nejmladší operátor Oskar.

O výběrovém řízení na telefony pro IZS jsme podrobněji informovali také zde.