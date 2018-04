Kdepak koupíme SoftDataLink pro datové přenosy na Siemens S10

Firma Siemens si to s nabídkou zařízení SoftDataLink pro datové přenosy na telefonu Siemens S10 solidně zavařila. Siemens S10 je na trhu přes tři čtvrti roku a po zařízení SoftDataLink coby konkurenční obdobě Nokia Cellular Data Suite se země slehla.

Až na CeBITu se světla světa usmála na netrpělivě čekající: firma Siemens přeci jenom SoftLink dodělala do stavu schopného provozu.



Siemens SoftDataLink - datové přenosy bez PCMCIA - CeBIT 98

Přes víkend jsme přinesli krátkou zprávu o tom, kde v ČR je SoftDataLink k sehnání, nyní doplňujeme o další kontaktní adresy - bohužel nejde o placenou reklamu, ale o kontakty, které se nám podařilo zjistit. Pokud máte, posílejte další i s cenou!

Ostrava - GS Mobil nabídka 5900 Kč s DPH

Brno - RCS - 6265 Kč s DPH

Praha - Setos dodává svým dealerům, ptejte se u nich nebo na Setosu - cena 5130 Kč bez DPH - tedy 6257 Kč s DPH.

Pozor, SoftDataLink lze použít pouze s telefony Siemens S10 a na operačním systému Windows 95. Systémy Windows NT ani Win CE použít nelze!!!

Pokud to někde koupíte, napište nám, jak jste spokojeni, co to stálo atd...