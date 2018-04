Kde všude už je Český mobil ve vzduchu?

Ohledně zprovoznění sítě Českého mobilu jsme od vás dostali mnoho dotazů, podnětů i dalších informací. Na základě takto širokého ohlasu vznikl i tento článek, jenž se snaží hrubě sumarizovat momentální situaci sítě Českého mobilu. Připomínám, že data jsou platná pro 21. prosinec 1999 a je velmi pravděpodobné i žádoucí, že se stanou velmi brzy neplatnými a zastaralými.

Síť Českého mobilu nyní má základní pokrytí nad Prahou, které obstarávají řádově desítky základnových stanic, zatím snad výhradně na 1800 MHz - ostatně, pro Prahu Český mobil s přídělem 900 MHz frekvence ani počítat neměl. K Praze počítáme i její okolí, vzhledem k tomu, že jde o pokrytí DCS-1800 tak telefony mohou síť najít při vyhledávání sítě, ale pro velkou vzdálenost by se do ní nemohly přihlásit, ani kdyby to bylo povoleno.

Jinak tomu ale je v dalších městech - odtud zatím docházejí zprávy téměř výhradně o 900 MHz pokrytí, tedy o klasické GSM síti. Tu lze ostatně zachytit i na starších single-band telefonech.

Kromě Českých Budějovic a Tábora se pokrytí také rozšířilo na sever - Liberec i Český Lípa by si již také mohly zatelefonovat. Ve Východních Čechách se ze signálu Českého mobilu mohou těšit v Hradci Králové, v Pardubicích a síť zřejmě "dosvítí" až do Chrudimy, tam zatím není BTSka potvrzena. Zajímavé je, že signál je hlášen i z Heřmanova městce, jenž je ještě kus od Chrudimi a v dolíku, takže by Pardubickou BTS neměl být ovlivněn, takže je pravděpodobné, že BTSka je někde v okolí. Podobná situace je v Jihlavě, kde už mají také svoji BTSku.

Na Moravě je samozřejmě pod parou Brno (i na 900 MHz), dále pak Šumperk, Zlín, Znojmo a Vsetín, ty zřejmě výhradně na 900 MHz.

Zdá se, že Český mobil v první fázi sáhnul po rychleji vykrývajícím GSM frekvenčním pásmu 900 MHz a echtovní DCSku si nechá na zahušťování kapacity, což je asi také jediný recept, jak tak nahonem síť dostat alespoň do trochu konkurenceschopného pokrytí. Připomínáme, že všechny výše uvedené informace jsou bez záruk a bez oficiálního požehnání Českého mobilu, takže tak je i berte. A pozor - znovu připomínáme: to, že někde je signál k zachycení neznamená, že odtud také půjde telefonovat. Praktický stav sítě zjistíme, až bude možno se do ní přihlásit.

Pokud i vy sami jste na svém telefonu, například ve vyhledávání sítí, nebo v servisním menu (návody na aktivace), zpozorovali přítomnost sítě Českého mobilu, ozvěte se nám. Existuje již také aktivita lidí vyhledávajících BTSky Českého mobilu, do mailinglistu této skupiny se můžete přihlásit zde na Pandoře.