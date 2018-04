Kde udělali soudruzi s chytrými hodinkami chybu?

O chytrých hodinkách se mluví několik let. Několik let jsou i na trhu, ač z počátku to byly spíše nesmělé pokusy. Něco nefungovalo tak, jak mělo, design byl mdlý, ale to se dalo loni či předloni omluvit začátečnickými problémy. Dnes tu však máme druhou, někdy i třetí generaci chytrých hodinek a nevypadá to, že by to měl být galaktický úspěch jako u smartphonů.

Hodinky v Berlíně ukázal Samsung, finální verzi předvedl Huawei, novou generaci Motorola a LG ukázalo luxusní provedení svého pokusu o chytrou věc na zápěstí. Z uvedené trojice má dosud zkušenosti s tímto segmentem jen Samsung, který však za celé druhé čtvrtletí prodal jen 700 tisíc kusů předešlých modelů. To je s ohledem na prodeje smartphonů tak zanedbatelné číslo, že výrobci musí tak moc věřit v budoucí úspěch, až se tomu nechce pro změnu věřit nám.

Celý segment chytrých náramků (zvýrazňujeme slovo náramků, protože hodinky zde hrají zatím druhé housle) představoval ve druhém kvartálu letošního roku 18,1 milionu kusů. Z toho první Fitbit (4,4 milionu) a třetí Xiaomi (3,1 milionu) představují jen náramky či sportovní trackery. V podstatě jediným, kdo může své hodinky považovat za solidní produkt, je Apple. Začal až letos ve druhém čtvrtletí a už je dvojkou na trhu.

Dodejme, že za stejné období se prodalo 329 milionů smartphonů. Samsung jich prodal 72 milionů, takže 770 tisíc chytrých hodinek je pouhé procento odbytu smartphonů. Apple je na tom lépe, prodej hodinek odpovídá 7,8 procentům prodejů smartphonů. Což už dává smysl.

Tolik k situaci na trhu, která pro výrobce není kdovíjak růžová, spíše naopak. Z výše uvedeného je patrné, že zákazníci s výjimkou Applu kupují spíše levnější náramky, primárně se zaměřením na sport. Tedy jednorázová zařízení, která v podstatě nenahrazují hodinky. To však neplatí o novinkách z Berlína. Všechny vystavené modely mají klasické hodinky nahradit a poslat je do šuplíku.

1 Design

A jsme u prvního problému, který se opakuje od počátku vzniku chytrých hodinek. Tím je design a zpracování. Apple ukázal, že zpracování na úrovni klasických hodinek střední třídy pomůže. A že prodejům pomůže mít svůj model ve dvou velikostech.

Konkurence se snaží o to samé, ale výsledek není stejný. Ač jsou aktuální modely výrazně lepší než ty loňské, zhusta plastové, tak výsledek je stále takový, že kvalitou a použitými materiály se novinky rovnají klasickým hodinkám za tři, čtyři tisíce. Levnější modely s gumovým páskem pak velmi připomínají módní levné hodinky Swatch, což je u hodinek s cenou hodně přes 10 tisíc korun docela problém. Hodinky jsou stále především designovou či stylovou záležitostí a většina zákazníků na ně tak nahlíží.

Na fotografiích to tak nevynikne, ale s hodinkami v ruce uvidíte, že především zpracování kovových pouzder má stále docela výrazné mezery. Ideálně to porovnejte s běžnými hodinkami. Ten rozdíl tam prostě stále je, přestože výrobci už nabízejí kovové tahy i vcelku slušné kožené pásky.

Navíc platí, že když se vám nebude líbit jeden nabízený design, máte smůlu. Jiný prostě není, maximálně u konkurence. U klasických hodinek má každá značka desítky, či spíše stovky typů v nabídce.

2 Cibule na dámské ruce

Dámy, chcete mít na ruce cibule? První generace chytrých hodinek měla většinou unisexovou velikost. Něco mezi dámskou a pánskou velikostí. U první generace se to dalo chápat, ale dnes je to značný problém. Ten opět pochopil Apple, který má opravdu malé provedení a pak univerzálnější velikost značenou jako pánskou. Ideální to není, ale řešení to je.

Konkurence buď trvá na jedné velikosti (Huawei, LG) anebo dává na výběr dvě, ale s háčkem. Samsung má dvě varianty hodinek. Kovové jsou luxusnější, ale menší. Jiná možnost není. Druhá, levnější hliníková verze je zase jedině ve větším provedení. Dvojí velikost hodinek má i Motorola.

A teď konkrétněji. Větší model Motoroly nebo hodinky od LG jsou opravdu velké, odpovídají velkým pánským hodinkám. Menší motoroly, levnější samsungy a hodinky Huawei mají průměr 42 mm, tedy klasickou pánskou velikost. Menší samsungy pak mají průměr 39 mm, tedy jako menší hodinky Applu.

Pánové si vyberou, ale co dámy? Ona i ta nejmenší velikost s průměrem

39 mm není malá. V porovnání s mnohými dámskými hodinkami to jsou stále pořádné cibule. Jasně, s ohledem na funkce a displej je zde zmenšování problematičtější, ale pokud chtějí výrobci zaujmout i dámskou část publika, musejí s tím něco vymyslet.

3 Displej na promo fotce není displej v reálu

Když se podíváte na reklamní fotky chytrých hodinek, často si můžete myslet, že nemají displej, ale opravdový ciferník. No, nemají. Fotky vypadají plasticky, jako živé. V reálu to však tak slavné není. Ano, grafika je často velmi povedená a ano, ciferník můžete měnit podle libosti. Takže za jedny peníze máte hned několikery hodinky. Ale reklamním fotkám prostě nevěřte.

Displeje jsou všeobecně kvalitní, ale na druhou stranu na přímém slunci na nich mnoho vidět není a třeba u Motoroly vadilo i jasné umělé osvětlení. Lesklo se krycí sklo a displej ani s maximálním jasem neměl tu kvalitu, kterou bychom očekávali. Celkově mají displeje výborné rozlišení a v některých případech dobrou grafiku - to abychom jim nekřivdili.

4 Ovládání - točit, kroutit, tahat, mačkat

U smartphonů či tabletů je ovládání hračka. Intuitivní, jasné, snadné. Natolik, že si s ním dobře rozumějí i malé děti nebo senioři. Jenže malý displej hodinek vyžaduje znalost mnoha gest. Táhnout z jedné strany, táhnout z druhé strany, listovat, mačkat a... A k tomu výrobci přidávají novinky jako kroužek u Samsungu. Sám o sobě pracuje dobře, ale v kombinaci s dalšími gesty je celé ovládání dost komplikované a zpočátku můžete tápat, kde se co nachází.

Starší hodinky od Samsungu nám přišly v tomto směru snadněji ovladatelné a přehlednější. Premiantem je stále Apple, který má sice také kolečko na boku, ale vše je tak nějak logicky uspořádané a snadné. A to i pro toho, kdo nemá s přístroji od Applu žádné, či jen malé zkušenosti.

5 Cena jako u výborného smartphonu střední třídy

Přišly vám loňské modely chytrých hodinek drahé? Nebyli jste sami. Prodeje se pohnuly až se snížením cen. A letos se na ceny ani neptejte, všichni se cítí jako Apple, a tak nasazují ceny jako Apple.

První generace chytrých hodinek stála od pěti do deseti tisíc. Letošní modely už pod deset tisíc téměř nekoupíte, v podstatě do těchto vod míří jen hodinky od Motoroly. Naopak luxusní verze hodinek atakují třicetitisícovou hranici a někdy ji i překračují. Je tedy otázkou, jestli si zákazníci budou kupovat hodinky, které jsou dražší než jejich smartphone, ale přitom jsou stále v podstatě jen příslušenstvím.

A je otázkou, zda si lidé budou kupovat hodinky za 30 tisíc, které za rok morálně zastarají, když si za uvedené peníze mohou koupit hodinky, které vydrží klidně desítky let. Ano, nebudou chytré. A nebo si mohou koupit špičkový smartphone a levný náramek pro sport, nebo levné hodinky od Alcatelu. A ještě hodně ušetří.

Uvidíme, třeba se mýlíme, ale zatím prodeje nenasvědčují, že by chytré hodinky měly nejzářivější budoucnost.