Kde si neporadí s chráněnou hudbou MP3 player, pomůže PDA

Před nedávnem byl v Česku spuštěn první on-line obchod hudbou. Server i-legálně.cz v současné chvíli nabízí přes 200 tisíc skladeb, které si můžete přehrát jak na počítači, tak v MP3 playerech. Vzhledem k tomu, že jsou však skladby ve formátu WMA DRM, se kterým si poradí jen některá zařízení (jejich seznam najdete ve článku na Technetu zde), vyvstává otázka, jak hudbu přehrávat i na cestách. Notebook s programem Windows Media Player bude jen kvůli hudbě nosit asi málokdo. Naštěstí je tu ještě jedna cesta a tou je možnost využití kapesních počítačů. Ty si s přehráváním poradí - skladby sice nestačí prostě zkopírovat do zařízení, ale nutností je synchronizovat je pomocí přehrávače Windows Media Player, poté však již nic nebrání plnohodnotnému poslechu.

Jak na přehrávání chráněné hudby na PDA

Co tedy budete k přehrávání potřebovat? Předně zklameme uživatatele PalmOS platformy - na ní chráněné skladby pouštět nelze (alespoň jsme nepřišli na to, jak by tak šlo učinit). Potřebovat budete PocketPC zařízení, přičemž jsme přehrávání testovali na systému Windows Mobile 5.0. Dále stolní přehrávač Windows Media Player - Microsoft doporučuje verzi 10, na té se nám však i přes několikahodinové snažení na více počítačích synchronizaci zprovoznit nepodařilo; pomohl až upgrade na verzi WMP 11. A samozřejmě skladby, které si můžete zakoupit v obchodě i-legálně.cz. Jestliže si chcete e-shop hudbou nejprve vyzkoušet, máte možnost získat kredit ve výši 36 korun, stačí se zaregistrovat a uplatnit bonus, který provozovatel nabízí. Za tuto částku stáhnete zhruba dvě chráněné skladby, na nichž si následně můžete synchronizaci vyzkoušet.

Po stažení skladby je nutné získat licenci - ta se stáhne automaticky po spuštění souboru ve Windows Media Playeru. Je nutné vyplnit přihlašovací jméno a heslo do i-legálně.cz a následně již můžete hudbu bez omezení poslouchat.

Jestliže se rozhodnete zakoupené skladby pouze zkopírovat například na paměťovou kartu kapesního počítače a následně spustit v mobilním Media Playeru, objeví se vám hláška jako na screenshotu z PDA (viz výše). Po chvíli ji následuje informace o tom, že soubor takto jednoduše nepřehrajete. Veškerý licencovaný obsah, který chcete přehrávat i na PDA, je totiž nutné do kapesního počítače dostat synchronizací ze stolního Media Playeru.

Synchronizace pomocí Media Playeru s PDA

V programu existuje několik způsobů, jak soubory synchronizovat - zřejmě nejjednodušší je kliknout na záložku Sync, najít stažené soubory a přetažením je umístit do pravého sloupce - Sync Listu. Tam by mělo být vidět mobilní zařízení a případně i volná kapacita na vybrané paměťové kartě. Poté, co budou do zatím virtuálního přenosného zařízení přetaženy všechny požadované skladby, stačí kliknout na tlačítko Start Sync dole a započne synchronizace. Během chvíle (v závislosti na počtu skladeb a jejich velikosti) by měly být všechny soubory již v kapesním počítači. Tam je stačí najít a jednoduše spustit v kapesním Media Playeru. Ten se již nebude dotazovat na žádné licence a skladby si můžete užívat stejně jako ve svém počítači.

Uvědomujeme si, že výše popsaný způsob přehrávání chráněných skladeb na kapesních počítačích nemusí být jediný. Pokud znáte další možnosti, jak na to, neváhejte se o ně podělit v diskuzi pod článkem.