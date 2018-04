Kde se vzalo EFR?

Reklamní kampaně Eurotelu vás mohly snadno přivést k názoru, že technologie Enhanced Full rate (EFR), známější jako "Super Sound", se najednou objevila a rozumní operátoři ji začali využívat. EFR je přitom jen završením jakési vývojové řady, která odpovídá vývoji způsobů přenosu v sítích GSM. Zmíněnou technologii navíc používá i Oskar, dosud jí však nedal nějaký zvláštní marketingový název.Enhanced Full rate (EFR) skutečně není jedinou alternativou, jak v síti GSM přenášet hlas. V současné době jsou k dispozici celkem tři způsoby přenosu.

Full Rate (FR)

Dlouho se jednalo o standardní nastavení v sítích GSM v ČR i ve světě. FR poskytuje kvalitu ho-voru na úrovni, jakou zná každý současný uži-vatel mobilního telefonu GSM. Přesnější je však konstatování, že jej zná každý, kdo někdy volal ze sítě Eurotel nebo Oskar do sítě Paegas nebo jiné.

Pro naše potře-by je nejdůležitější charakteristikou FR skutečnost, že na jednom rádiovém kanálu může sou-časně probíhat 8 hovorů. FR si majitel mobilu nemusí nijak nastavovat.

Half Rate (HR)

Hlavním úkolem této technologie je zvýšení kapacity sítě. Protože HR pracuje s poloviční bi-tovou délkou, je možné v jednom kanálu uskutečnit najednou 16 hovorů. Negativním důsledkem však je jisté snížení kvality přenosu. Míru nekvality bohužel nemůžeme nijak přiblí-žit, protože neznáme operátora, který by HR v praxi využíval. Snížení kvality údajně nemá být příliš znatelné.

Enhanced Full Rate (EFR)

Tato technologie používá dokonalejší kódová-ní přenášené řeči a přináší tak vyšší kvalitu ho-voru. Ostatní charakteristiky, včetně počtu sou-časných hovorů, jsou obdobné jako u FR. EFR však nezlepšuje kvalitu přenosu celo-plošně. Právě tuto technologii zavedl EuroTel a později i Oskar do své sítě.

Jedinou podmínkou je samozřejmě pořízení telefonu, který umožňuje jeho využití. Hodnocení přínosu EFR se ovšem rozcházejí.

Mezi uživateli mobilních telefonů jsou tací, kteří tvrdí, že již nikdy nechtějí nic jiného než EFR, ovšem mají své odpůrce v těch, kteří tvrdí, že nasazení EFR není rozpoznatelné. Objektivní měření v sítích tuzemských operátorů zatím nemáme k dispozici.

Adaptive Multi Rate (AMR)

Tato technologie, o níž se reálně uvažuje spíš v souvislosti s rokem cca 2001, má mít oproti EFR výhodu, že zlepšuje kvalitu přenosu také v mís-tech, kde je síla signálu zdrojem problémů. AMR to umožňuje využitím proměnné rychlosti kódo-vání řeči. RadioMobil, který nenásledoval EuroTel a Oskara v zavádění EFR, považuje právě AMR za ideální řešení, a bude tedy čekat. Otázkou je, jakou odezvu v delším časovém horizontu to vyvolá u jeho zákazníků.

Uvidíme, vlastně uslyšíme. Nelze však zapomenout na to, že pro AMR, stejně jako pro EFR, musí být připraveny samotné mobilní telefony. Bude samozřejmě záležet na tom, kolik operátorů bude mít zájem na zavedení AMR do svých sítí.

Předcházející stručný nástin jednotlivých přenosových technologií poskytuje každému základní orientaci. Vybízí zároveň k úvaze, jaký bude následující krok RadioMobilu. V tuto chvíli je jediným operátorem mobilní sítě GSM, který nenabízí EFR a současně existuje řada lidí, ochotných jej za to hanět. Vzhledem k tomu, že EuroTel poskytuje svému "Super Soundu" solidní propagaci a Oskar jej považuje za samozřejmost, existují vlastně jen dvě možná řešení:



RadioMobil bude mít takovou obchodní politiku, že nikoho z jeho klientů nenapadne o EFR uvažovat

RadioMobil zahájí brzy osvětovou kampaň o výhodách technologie AMR, která jeho zákazníky přesvědčí o tom, že mají ještě počkat

O tom, čeho se nakonec dočkáme, můžeme nyní jen spekulovat. Jisté je, že Paegas nemůže nechat své konkurenty používat EFR bez toho, aby pádně odpověděl.