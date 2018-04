Kde se nejvíc kradou mobily?

Mnoho poškozených krádež mobilního telefonu ani nenahlásí. Ti, kteří na policejní služebnu zavítají, pak mnohdy zjistí, že o krádež vůbec jít nemuselo: "Pokud telefon není odcizen při tzv. kapesní krádeži, při vloupání (a v několika málo jiných případech) a jeho hodnota v době odcizení nepřekročí částku 5000 Kč, nejedná se o krádež, ale pouze o přestupek," upřesňuje Lucie Uhlířová z tiskového oddělení Policejního prezidia.

V uvedených případech se jedná pouze o přestupek, který se ve statistice kriminality neobjeví. Evidenční statistický systém kriminality navíc zaznamenává pouze nejdůležitější předměty, o které pachateli při páchání trestné činnosti jde. Při krádeži kabelky s mobilním telefonem se do statistik zanese jako nejdůležitější napadený předmět - tedy kupříkladu finanční hotovost či osobní doklady.

Pozor na kabelky

Krade se všude. Obecně nejrizikovějšími jsou místa, kde se shromažďuje větší množství lidí (bary, diskotéky, společenské akce) a kde lidé nevěnují svým osobním věcem dostatečnou pozornost. Často bývají telefony odcizeny např. z dámských kabelek v hromadných dopravních prostředcích.

Formy krádeže jsou zřejmé: kapesní krádeže a krádeže odložených věcí. Občas se vyskytnou případy, kdy si někdo řekne o zapůjčení telefonu a potom už ho nevrátí. Policie radí jediné: "Nenechávat své věci bez dozoru, zbytečně se jimi nevychloubat, hlídat si kabelky a zavazadla."

Zloději kradou vše, co jim přijde "pod ruku". Žádné oblíbené značky jako u atumobilů nemají a zastoupení jednotlivých modelů je tak přímo úměrné jejich rozšířenosti mezi obyvateli. Není žádným tajemstvím, že řada odcizených mobilních telefonů končí v zastavárnách a bazarech.

Jak se kradou mobily rok 2002 rok 2003 celkem krádeže - jiné na osobách 1685 2104 3789 krádeže - jízdních kol 29 20 49 krádeže - kapesní 2773 3057 5830 krádeže - mezi zaměstnanci na pracovišti 140 95 235 krádeže - mot. vozidel dvoustopých 196 194 390 krádeže - mot. vozidel jednostopých 3 1 4 krádeže - ostatní 1032 1110 2142 krádeže - při pohlavním styku 5 3 8 krádeže - součástek mot. vozidel 54 53 107 krádeže - v bytech 906 834 1740 krádeže - v jiných objektech 4741 5607 10348 krádeže - v prost. nádraží - mimo zásilek 27 18 45 krádeže - věcí z aut 6577 6576 13153 krádeže během jízdy v DP - mimo zásilek 87 117 204 krádeže v obj. se starožitnostmi vč. exeter. 12 16 28 Celkový součet 18267 19805 38072 Z policejní statistiky. Údaje za rok 2004 dosud nejsou k dispozici.

Aktivita zlodějů odpovídá stále neutuchající oblibě bazarů. "Zejména mezi mladými lidmi jsou mobilní telefony také symbolem určitého sociálních postavení, a tak i pořizování si pokud možno co nejvyspělejšího modelu za rozumnou"cenu je společenskou nutností. Zboží se pak v bazarech a zastavárnách příliš neohřeje," vysvětlila Uhlířová.

Podle Policejního prezidia současný stav legislativy pro provozování bazarů příliš nenahrává snižování množství kradeného zboží v nich. Po nahlášení krádeže mobilního telefonu policisté dokumentují okolnosti, za nichž ke krádeži došlo a posoudí, zda se jedná o přestupek či trestný čin. Podrobnosti o odcizeném mobilním telefonu putují do informačního systému. Evidované údaje slouží při kontrolní činnosti v bazarech a zastavárnách. Policisté také mohou kontrolovat, zda je při výkupu zboží zaznamenána totožnost prodávajícího.

Simkarty zloděje nezajímají

Bezprostředně po krádeži mobilu zloději nic nebrání v zavolání na účet okradeného. Možnost využití zbývajícího kreditu či volání až do zablokování paušálního čísla zloději překvapivě příliš nevyužívají a SIM karty se raději rychle zbaví (resp. ji dále nepoužívají). Pravděpodobně zde hraje svou roli strach z vysledování telefonního čísla policií.

K zablokování SIM karty stačí zavolat na infolinku operátora. Dočasnou deaktivaci z důvodu krádeži provádějí všichni operátoři zdarma. U Eurotelu a T-Mobilu ale zákazník zaplatí 381, resp. 400 korun za vystavení nové karty. Novou SIM kartu dává bez poplatku Oskar (pouze jednou za rok). "Vystavení každé další SIM karty stojí 1 000 korun bez DPH. Nová SIM karta je zákazníkovi doručena do dvou pracovních dnů nebo je k dispozici ihned přímo v prodejně. V případě Oskarty zákazníkům zůstane nejen telefonní číslo, ale také aktuální kredit, " upřesnil tiskový mluvčí Oskara Petr Šindler. U T-Mobilu je výměna zdarma pouze, pokud se do pěti dnů od krádeže dostavíte na prodejnu s policejním protokolem.

Registr ukradených telefonů

V boji proti zlodějům by mohl pomoci jednotný registr zcizených IMEI (unikátní výrobní číslo přístroje). Za protiargument zavedení společné databáze je někdy stavěna možnost změny IMEI. Doposud vede registr každý operátor zvlášť. O zapsaní IMEI do registru odcizených telefonů se ale musí žádat nezávisle na žádosti o výměnu SIM karty.

Telefon, který je evidován na tzv. blacklistu, není možné v síti užívat. "Po zapnutí mobilního telefonu se IMEI přihlašuje do sítě. Na základě tohoto přihlášení může operátor například provést blokaci mobilního telefonu v případě ztráty nebo odcizení. Při zablokování telefonu na základě IMEI je telefonu systémově odepřen přístup do sítě. To v praxi znamená, že síť Eurotelu odmítne jakoukoli komunikaci s tímto zařízením," vysvětlila Diana Dobálová, tisková mluvčí Eurotelu.

Rozsáhlý katalog kradených telefonů, ke kterému se v září loňského roku oficiálně připojil i Oskar, naleznete na adrese http://mobil2.idnes.cz/blacklist. Do katalogu můžete vkládat čísla kradených telefonů, případně kontrolovat, zda telefon kupovaný v bazaru není evidovaný jako odcizený.