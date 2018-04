Kde nakupovat aplikace pro váš mobil zdarma, přehled všech app storů

Obchod s aplikacemi dostupný v přehledné formě přímo z mobilu se ukázal být velkým lákadlem pro uživatele a potenciálním zdrojem dobrých příjmů pro provozovatele takového obchodu. Však Apple za rok existence na svém obchodu vydělal podle odhadů analytiků přes 150 milionů dolarů, uživatelé si stáhli přes jeden a půl miliardy programů. Vybírat si mohou z více než 65 tisíc aplikací a to přímo na displeji mobilního telefonu.

Ostatní výrobci se tedy tohoto nápadu chytili také. A nejen oni. Obchody s aplikacemi chystají i mobilní operátoři a také různé třetí strany, například tradiční prodejci softwaru. A zákazník v tom začíná mít trochu zmatek.

V přehledu nabízíme momentálně spuštěné obchody i , tak připravované obchody s aplikacemi, které budou moci zákazníci i v Česku využít snad během několika měsíců.

Apple iTunes App Store

Legenda mezi obchody s aplikacemi a jakýsi etalon mezi těmito službami. Nabízí přes 65 tisíc aplikací, snadné ovládání a dobrou přehlednost. Samozřejmostí je hodnocení programů uživateli a uživatelské komentáře. Jednoduchost a intuitivnost App Store dokazuje více než miliarda a půl stažených aplikací. Kromě telefonu lze obchod procházet i na počítači a to prostřednictvím programu iTunes.

Obchod bývá ale často také kritizován kvůli politice Apple. Stěžují si především vývojáři, kteří nemají vždy jistotu, že Apple jejich program do obchodu zařadí. Některý obsah je jednoduše tabu (erotika), vývojáři nemohou nebo nemohli vyvíjet některé typy aplikací (internetové prohlížeče). Celkově se zdá, že Apple postupně přísná pravidla uvolňuje, některá ale asi zůstanou na věky. Mnohým uživatelům se nelíbí, že App Store je jediná legální možnost, jak si aplikaci do telefonu pořídit.

Naše hodnocení Obchod určen pouze pro Apple iPhone a iPod Touch + uživatelská přívětivost

+ široká nabídka aplikací - omezení pro vývojáře

- jediná oficiální možnost pro danou platformu

Nokia OVI Store

Nokia svou odpověď na App Store spustila teprve před nedávnem a hned se na ní snesla velká vlna kritiky. A my musíme kritikům dát za pravdu. Nokia totiž chtěla aplikace nabídnout jednoduše všem, nejen majitelům mobilních telefonů Nokia. V obchodu ale nelze vyhledávat aplikace podle typu mobilního telefonu, velmi těžko mohou uživatelé odlišit symbianové aplikace od těch javových. Nokia si tak připisuje další neúspěch v oblasti aplikací. Tím posledním je její platforma N-Gage.

Jistou překážkou pro uživatele je také fakt, že se do služby musí registrovat a samotnou aplikaci obchodu je nutné si do telefonu stáhnout. To je o několik kroků více, než jsou někteří uživatelé schopni nebo ochotni zvládnout. Jistotu nebudí ani hodnocení aplikací v rámci Ovi Store, maximem jsou totiž tři hvězdičky. To není moc široká škála. Největším problémem je ale zatím malé množství aplikací.

OVI Store není ale jediným způsobem, jak do své Nokie (případně jiného javového telefonu) dostat programy. Ty si samozřejmě mohou uživatelé stahovat a kupovat na stránkách jednotlivých vývojářů a také na tradičních serverech, které se prodejem aplikací zabývají. Přímo do mobilu si pak mohou některé programy stáhnout majitelé symbianových telefonů prostřednictvím položky Stáhnout přímo v menu telefonu. Ani tato schizofrenie příliš jednoduché orientaci zákazníka nepomáhá.

Naše hodnocení Obchod určen pro všechny javové a symbianové telefony + velký potenciál - nepřehlednost

- nutnost registrace a instalace

- málo aplikací

Google Android Market

Android Market je dalším případem relativně uzavřeného obchodu s programy. Slouží pouze uživatelům telefonů postavených na platformě Google Android a stejně jako App Store je jistým způsobem svázán pravidly a omezeními obsahu. Navíc samozřejmě nenabízí zdaleka takové množství aplikací, tady se ukazuje, že Android je platforma teprve na začátku vývoje.

Nemilé je také regionální omezení – ne všechny programy si mohou stáhnout nebo zakoupit uživatelé ve všech zemích. V Česku tak prozatím máme s placenými aplikacemi smůlu. Android Market se ale jinak u App Store inspiroval dobře a uživatelská jednoduchost a přívětivost jsou jeho přednostmi. A počet programů docela rychle roste.

Programátoři si naopak stěžují na malé zabezpečení aplikací proti krádežím. Google totiž dává možnost každému zákazníkovi aplikaci do 24 hodin vrátit a ten tak dostane zpět své peníze. Je to kompenzace za to, že programy v Android Marketu nenabízí třeba zkušební verzi. Jenže jistá chyba v systému umožňuje nainstalovanou aplikaci ze souborového systému vykrást, z telefonu program vrátit a pak do něj nahrát třeba přes paměťovou kartu vykradený soubor.

Naše hodnocení Obchod je určen pro platformu Google Android + uživatelská přívětivost

+ rychle rostoucí počet aplikací - regionální omezení

Sony Ericsson PlayNow Arena

Sony Ericsson se k řadám výrobců s obchodem s aplikacemi přímo v mobilu zařadil teprve nedávno. Jeho aplikační část již delší dobu fungující služby PlayNow Arena byla spuštěna z kraje července. Obchod je dostupný jak přímo z mobilu, tak přes webové stránky. Výhodou je, že do telefonu nemusíte nic instalovat, ikonu PlayNow najdeme ve většině modelů výrobce.

Zákazníci mohou nakupovat obsah a tedy i aplikace pomocí Premium SMS nebo za ně mohou platit platební kartou. To v případě, že jste do PlayNow zaregistrovaní. Tato možnost se vyplatí, protože pak jsou programy a jiný obsah levnější, než při platbě SMS. Celkově jsou ale možná ceny programů v obchodě nadsazeny. Téměř každá aplikace stojí 79 korun, zdarma je k dispozici jen minimum programů. Celkově zatím není v PlayNow příliš z čeho vybírat, v době spuštění bylo k dispozici 12 programů. Přehlednost portálu je na průměrné úrovni.

Naše hodnocení Obchod je určen pro telefony Sony Ericsson + možnost platby s i bez registrace - omezená nabídka programů

Palm App Catalog

O Palm App Catalog zatím víme jenom z doslechu. Ale na podzim by se Pre mělo dostat i do Evropy a tak se na něj můžeme těšit snad i u nás. App Catalog patří k těm druhům obchodů, jako Android Market a App Store. Je určen pouze pro platformu webOS, která je pevně spjata s Palmem. App Catalog je přehledný a snadno se používá, dostupný je jen z telefonu. Nevýhodou je prozatím jen pomalu rostoucí počet aplikací.

To bylo způsobeno tím, že doposud nebyl k dispozici veřejný SDK kit a Palm si vybíral, kterým vývojářům dá šanci programy vyvinout. To se ale koncem minulého týdně změnilo, v pátek Palm vypustil oficiální betaverzi svého Mojo SDK a tak se v brzké době dá očekávat velký příliv aplikací. Při startu prodeje Pre v Evropě by tak již App Catalog mohl disponovat tisíci programů.

Naše hodnocení Obchod je určen pro platformu webOS Obchod jsme nemohli vyzkoušet.

Windows Marketplace

Ani Microsoft nechce v případě obchodů s Aplikacemi zůstat pozadu. A tak připravuje ke spuštění obchod s názvem Windows Marketplace. Dlouho panovaly dohady ohledně toho, zda bude dostupný jen ve Windows Mobile 6.5 a nebo se dostane i do starších přístrojů. Microsoft před nedávnem potvrdil, že počítá i s podporou WM 6.1 a 6.0.

Radost nedělá Microsoft některým vývojářům opětovnými omezeními, z nichž některá jsou ještě méně pochopitelná, než ta u Apple. Ovšem na rozdíl od Apple App Store nebude Windows Marketplace jediným místem, kde mohou zákazníci aplikace získat. Nadále si je budou moci stahovat tradičními kanály. Očekávat se dá, že Microsoft nepodcení start Marketplace třeba jako Nokia a z počátku bude k dispozici dostatek aplikací.

Naše hodnocení Obchod jsme nemohli vyzkoušet

BlackBerry App World

Ani BlackBerry nemohlo zůstat pozadu a nabídlo svůj vlastní obchod s aplikacemi. Tentokrát tedy jde opět o jednoúčelový obchod určený telefonům této značky, není to ale jediný způsob, jak si mohou uživatelé aplikace zakoupit.

App World al mohou podle všeho prozatím využívat jen zákazníci v USA, Kanadě a Spojeném království. Sice se zdá, že by neměl být žádný velký problém App World nainstalovat do kteréhokoli zařízení, nám se to však nepodařilo.

Naše hodnocení Obchod je určen pro telefony BlackBerry Obchod jsme nemohli vyzkoušet.

Samsung Widget

Trochu jednodušší obchod s aplikacemi nabízí i Samsung. Je určen pro telefony s uživatelským prostředím TouchWiz nehledě na platformu. Prostřednictvím tohoto obchodu si mohou uživatelé do telefonu zdarma instalovat různé nové Widgety.

Ne všechny jsou dostupné pro všechny platformy, třeba na Symbianu ze záhadného hlediska chybí AccuWeather. Nabídka není kdovíjak široká, ale časem také jistě poroste. Widgety jsou většinou jen velmi jednoduché prográmky, které nezvládají složitější úkoly. I tak jde o zajímavou možnost, jak rozšířit funkcionalitu mobilu.

Naše hodnocení Obchod je určen pro telefony Samsung s uživatelským prostředím TouchWiz + přehlednost a jednoduchost - strohá nabídka aplikací

- Widgety nabízí jen omezenou funkcionalitu

- nestejná nabídka pro každý telefon

Handango In Hand

Obchody s aplikacemi ale nenabízí jen výrobci mobilních telefonů. Tradiční prodejci softwaru, jako jsou Handango nebo PocketGear, se hlásí se svou troškou do mlýna také. Obchod Handango In Hand najdeme předinstalovaný například v Sony Ericssonu Xperia X1.

Stáhnout si jej ze stránek Handango mohou uživatelé mobilních telefonů všech možných platforem. V popředí jsou pochopitelně Windows Mobile, Palm OS, Symbian a BlackBerry OS. Program svou přehledností rozhodně nedosahuje kvalit App Store nebo Android Marketu, pochlubit se ale může relativně širokou nabídkou aplikací. Handango InHand bohužel disponuje nepříliš propracovaným uživatelským rozhraním a při jeho instalaci na Windows Mobile přístroj jsme se potýkali s problémy.

Naše hodnocení Obchod je určen pro telefony řady platforem + podpora řady platforem

+ zázemí tradičního prodejce aplikací

+ široká nabídka programů - strohé grafické rozhraní

PocketGear App Store

Podobnou cestou jako Handango šel i konkurenční portál PocketGear. Ten nabízí variantu svého obchodu pro Windows Mobile, Palm OS a Symbian.

V podstatě jde ale pouze o jakousi záložku přímo do menu telefonu, jelikož po klepnutí na ikonu se spustí standardní vestavěný internetový prohlížeč (V případě Windows Mobile tedy IE, nikoli třeba Opera) v přístroji a uživatel pak prochází vlastně jen zjednodušenou verzi internetových stránek obchodu. To není uživatelsky kdoví jak pohodlné.

Naše hodnocení Obchod je určen pro platformy Windows Mobile, Palm OS a Symbian + podpora více platforem

+ zázemí tradičního prodejce aplikací

+ široká nabídka programů - program vlastně jen spustí zjednodušenou verzi webu

LG Application Store

Vlastní obchod s programy spustilo i LG. Ale tak trochu zvláštním způsobem. Obchod je určen pouze pro telefony s operačním systémem Windows Mobile.

Obchod byl prozatím spuštěn jen v Austrálii a Singapuru, časem se má ale rozšířit. Jak se s ním pracuje, zatím nemůžeme hodnotit. Nabídka programů se zdá být relativně dobrá.

Naše hodnocení Obchod je určen pro Windows Mobile telefony LG Obchod jsme nemohli vykoušet

Kdo další?

Své vlastní obchody s aplikacemi chystají i mobilní operátoři. Oficiálně to potvrdil třeba Vodafone. Do Česka se ale obchod operátora hned tak nedostane, přednost budou mít jiné země. čtěte: Vodafone chystá vlastní obchod s aplikacemi. Chce si přivydělat

Kromě operátorů se na obchodech s aplikacemi budou snažit vydělat i některé třetí strany, které se třeba doposud prodejem programů nezabývaly. Snadné řešení pro vytvoření aplikačního obchodu nabízí svým zákazníkům třeba firma Ericsson. Ta sama programy prodávat zatím nehodlá, ale platformu pro to prodá téměř komukoli.

Programátoři tak budou mít o starost více. Jak zajistit, aby se jejich program objevil v nabídce všech relevantních obchodů. Možná by z toho mohl pro ně být brzy docela zmatek. A proto už se objevují nápady na jakousi konsolidaci nebo propojení obchodů. Třeba Symbian Foundation vymýšlí cosi s názvem Horizon. Tento systém by právě měl propojit různé obchody operátorů, případně výrobců.