Kde můžete najít Wi-Fi v české kotlině?

Technologie standardu IEEE 802.11b (Wi-Fi) představuje jednu z nejčastějších možností, jak se v hotelu, na ulici, nádraží (ovšem ne tak v ČR) či v kavárně můžete bezdrátově připojit k internetu.

U nás tuto možnost nabízí například GSM operátoři Eurotel (Wi-Fi Jet) a Český Telecom, T-Mobile (T-Mobile HotSpot), nebo Knet Int., společnosti 802.cz, Ipex nebo WideNet a dále „komunitní“ sítě jako je uvedený Inet Home či dobře známý CZFree.net.

Přístupové body (hotspoty) nalezneme především na rušných veřejných místech s pokrytím desítek či maximálně stovek metrů. Ty ovšem nejsou určeny pro trvalý přístup k internetu a tomu také odpovídají ceny za jejich využití, které se zpravidla řídí časem, stráveným během připojení a nikoliv objemem přenesených dat. Vyšší ceny ovšem zaplatíte v hotelech, na letištích, restauracích či čerpacích stanicích, kde se často pohybují firemní zákazníci.

Komerční poskytovatelé WiFi hotspotů pak nabízejí i měsíční tarify bez omezení

přenesených dat či využitého času, určené spíše mobilním uživatelům s vysokými nároky na četnost užívání služby.

V zahraničí ovšem někdy bývá pro neznalé problém předplacení či proplacení služeb a snahy o zavedení „celosvětově“ platné předplacené karty naráží na problémy s billingem, i když například lidé z německého T-Systems už s funkční technologií přišli. Nadšení operátorů však zatím nesklidili. Nicméně jde o zajímavou myšlenku a bylo by příjemné, kdyby se časem prosadila, podobně jako Wi-Fi roaming od T-Mobile. Třeba by to vyšlo na cestách levněji…

Služby českých operátorů

Eurotel WiFi Jet je bezdrátový přístup k internetu s přenosem dat o rychlosti nejvýše 512 kbit/s. Na 110 přístupových bodů na území ČR spolu s hotspoty Českého Telecomu, s nímž má Eurotel uzavřenou dohodu o roamingu, tvoří zatím nejhustější nabídku míst, kde se k můžete připojit. Služba spuštěná v listopadu roku 2002 je zaměřena především na byznys klientelu v dražších hotelech, ale zahrnuje i vybrané čerpací stanice, některé obchody či významné budovy.

Český Telecom, jak známo, spustil svou Wi-Fi síť v roce 2003 (na zkušební dobu i zdarma), což vzbudilo poměrně slušný zájem, přestože v té době již nějakou dobu komerčně fungovaly sítě jeho konkurentů Eurotelu a T-Mobilu. Vlastních hotspotů nyní Český Telecom provozuje celkem 56, pro jejich vyhledávání nabízí webovou aplikaci, kterou pro stejný účel provozuje i Eurotel, se kterým ostatně sfúzoval.V případě T-Mobilu je aktuálně v rámci jeho Wi-Fi sítě k dispozici na 75 hotspotů.

Rozmístění odpovídá obvyklé strategii komerčních Wi-Fi poskytovatelů – tedy pokrýt oblasti, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu mobilních uživatelů se zájmem o tento typ služby. Wi-Fi přístup můžete využívat především v dražších hotelích, na letištích, v kavárnách apod., i když v seznamu hotspotů nalezneme i Telč, Jeseník, Klíčany, Unhošť, Znojmo či Lány.

Překvapivě je lepší poměrně mladá frýdecko-místecká společnost 802.cz, která má zaregistrovaných na 86 přístupových bodů. Není jen lokálním operátorem, i když nejvíce hotspotů pochopitelně má ve Frýdku-Místku (konkrétně 23). Následuje Praha s dvanácti hotspoty a Ostrava se sedmi. Mezi místy, ve kterých 802.cz nabízí Wi-Fi, jsou však obce všech velikostí, jako je třeba Ostrava či Karviná a na druhé straně Sviadnov, Staré Hamry či Hodonín.

Také frima Knet Int. je typickým představitelem rychle rostoucích Wi-Fi operátorů. Její síť pod značkou internet za babku se před časem dostala na druhé místo s počtem 83 hotspotů. Co je zajímavé – nezaměřuje se primárně na mobilní uživatele, ale svou nabídku dělí na domácnosti, firmy a obce (od Prahy přes např. Říčany, Slavkov po třeba Zeleneč), přičemž pro každou komunitu zákazníků nabízí specifickou podobu parametrů služeb a cen. Pro zajímavost – v Praze narazíte na asi 36 hospotů „zdarma“, kdežto v Brně jen na jeden.

Po republice se rozrůstají komunitní sítě

Bezdrátové nekomerční sítě na malých i velkých městech se staly fenoménem minulého roku. Malé sítě rostly jako houby po dešti. Nejen proto jsme pro vás ve spolupráci se sdružením Internet pro všechny připravili mapu Wi-Fi sítí, v níž si můžete vyhledat nejbližší přípojný bod ve vašem okolí.

Komunitní nekomerční sítě mají své výhody i nevýhody. Největší nevýhodou je absence servisu. Správci sítě jsou většinou stejní nadšenci jako vy, a tak potíže řeší s nasazením, ale vše závisí na jejich volném čase. To by se vám v komerční praxi stávat nemělo. Každopádně v komunitních sítích se zase dostanete k internetu mnohem levněji a často je s tím mnoho nečekané zábavy.