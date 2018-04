Kde mají své místo na trhu PAGERY ?

Má paging budoucnost ? Pro koho je vhodný ? Na podobné otázky se pokusím odpovědět v tomto zamyšlení nad pagingem v ČR.

Paging má rozhodně budoucnost, i když to tak u nás mnohdy nevypadá. V České republice mají pagery zatím dosti nedobrou pozici. Za prvé ostrý konkurenční boj dvou operátorů sítí GSM zde stlačil ceny na jedny z nejnižších v Evropě.

Za druhé v oblasti pagerů naopak žádný konkurenční boj ZATÍM nevypukl, neboť pokud si chcete nechat zasílat zprávy, musíte k Radiokontakt OPERATORům (dále jen RKO).

To se však již velmi brzo změní, neboť druhý majitel licence na systém ERMES, MULTITONE CZ hodlá po několikerém oddálení startu konečně spustit svoji síť a to na přelomu května a června. Apropos, již vám můžeme oznámit, že důvodem zdržení byly neakceptovatelné podmínky ze strany nutného partnera - TELECOMU. TELECOM hodlal za pronájem linek pro volání na pagery inkasovat stejně, jako u audiotextových služeb typu "Zavolej nám do klubu, jsme veselé a hravé....", což by zvedlo minutu hovoru s operátorkou cca na 40 Kč. A uznejte sami, kdo by vám za takovou cenu chtěl posílat vzkaz.

Ale pojďme zpět k vymezení místa pro pagery. Pagery nebudou nikdy přímo konkurovat mobilním telefonům, společnosti jež je provozují jsou oproti operátorům GSM desetinové svojí zaměstnaneckou základnou i majetkem. Nedočkáme se proto asi velkých reklamních kampaní a televizních spotů. Na druhou stranu ERMES je standard nový a podle některých optimistických prognóz by trh s pagery v naší republice mohl dosáhnout až 250 000, tedy něco mezi počtem duší Paegasu a Eurotelu (v současné době RKO inzeruje 13 000 duší, ale to asi bude dosti neaktuální údaj a navíc zahrnuje i uživatele neprogresivního RDS).

Pagery by měli nabídnout ještě levnější jednosměrnou komunikaci nežli mobilní telefony a to díky rozložení poplatků za provoz na ty, jež vám zprávy posílají, tedy CPP (calling party pays), jsou tedy zaměřeny trochu na jiné sociální vrstvy. Hlavně se očekává zájem mezi mladými lidmi ať už z důvodů finančních, či z důvody antipatie vůči mobilům. (mezi námi, také jsem byl takový, ale už jsem podlehl)

Velký rozvoj je též očekáván v oblasti pagerů a profilovaných informačních služeb. Již dnes RKO rozesílá každý den informace o počasí, kurzech, svátcích a hlavní zprávy dne, jistě si v budoucnu budete moci vybrat přesný druh zpráv, jež vás zajímá. To jsou záležitosti, které pravda, mobily umí také (Paegas INFO ), ale v jaké kvalitě? Jak dlouho trvá, nežli vám zprávy dne odrotují na jednořádkovém display mobilního telefonu?

Pro pagery je to způsob komunikace vlastní, zatímco u mobilů jaksi přidružená, čemuž odpovídá forma i maximální délka, takových informací. Kupříkladu ERMES nemá problém s tisícovkou znaků, zatímco SMS lze plnit do 160 znaků a pak musíte zaslat novou.

Další nevelkou, ale zajímavou skupinou zájemců o pagery jsou správci počítačových sítí a samočinných systémů. Ti si mohou v případě problémů nechat automaticky zaslat podrobnou chybovou hlášku přímo do kapsy.

Shrňme tedy v následující tabulce výhody a nevýhody ERMESU oproti SMS.Veškeré hodnoty uvedené mají pouze orientační charakter, při porovnávání závisí též na konkrétním typu pageru/mobilu.

Vlastnost Pager -ERMES Mobil-SMS Délka zpráv Až 1000 znaků (zatím) 160 znaků Prodleva mezi podáním a doručením zprávy. Maximálně 1 minuta (garantováno) Neexistuje záruka, závisí na vytíženosti SMS centra, běžně 5minut, hodina, občas i den. Spolehlivost doručení Pošle 2x, ale nezajímá se, zda byla zpráva odchycena. (pager ERMES neumí vysílat potvrzující zprávy) Dokud není doručena, čeká v SMS centru. Neměla by se tedy žádná ztratit. Komfort čtení zpráv Vysoký, pohodlné 4 x 80 znaků displaye, listování tam i zpět. Nepříliš velký, většinou rotující text v jedné řádce. Napájení Jedna tužková baterka vydrží 3 měsíce a více. Řádově den, dva, tři a pak nabít. Velikost Menší, než nejmenší mobil. Existují pagery v hodinkách a v přívěscích. Větší vždy než pager. Oznámení přijetí zprávy Mnoho zvukových, světelných, a většinou i vibračních způsobů vyzvánění. Zvukové vyzvánění., vibrace za příplatek.(vybrační baterka) Paměť Řekněme 9000 znaků, i více. 10 SMS (10x160) zpráv a někdy více. Pořizovací náklady (včetně aktivace) Již od 1000,- (numerický pager), 2000,- textový u RKO,

Multitone CZ slibuje, že nebude účtovat aktivační poplatky, ale pager pak vyjde asi podobně jako u RKO s aktivací. 6000,-(Twist),

7000 (GO) Měsíční náklady 0,- za CPP numerickou službu, 120,- za CPP textovou službu u RKO,

Multitone CZ slibuje 0,- za CPP textovou. 67,- Twist,

83,- GO Pokrytí Zatím velká města a středočeský kraj u RKO, oba držitelé licencí však slibují do konce roku cca 85% obyvatelstva. Kolem 90 % obyvatel již dnes. Prostupnost signálu Obecně výrazně lepší i v budovách, prostupnost signálu betonovými budovami je výborná. Horší prostupnost Doplňkové služby. Vždy příjem času, skoro vždy budík, datum, minutka atd. Většinou nic moc. (pokud nemáte na Nokii 6110) Princip předávání zpráv Operátorka,Internet, modem, mobil Mobil, Internet, nově v pilotním projektu i operátorka RKO Adresace zpráv Ermes umožňuje mít jeden pager a v něm několik adres.Do těchto adres se pak třídí jednotlivé přijaté zprávy. Lze pak nastavit rozdílné reakce na základě charakteru zprávy (její adresy). Kupříkladu informační zprávy o počasí nebudou nikterak oznamovány, pracovní zprávy mohou zvonit jedním způsobem a zprávy obdržené na soukromou adresu způsobem druhým. Jedna adresa totožná s volacím číslem telefonu

Z předcházející tabulky je vidno, že pagery mají i v dnešním světě mobilních telefonů co nabídnou. To jsme ještě nezmiňovali rychlejší transparentní přenos dat do přenosných počítačů a s touto vlastností spojené možnosti.

Těšme se co přinese nového MULTITONE CZ a jak na to odpoví Radiokontakt OPERATOR. Jistě se pak pagingu u nás začne dařit lépe.

Pro příště připravím recenzi nového pageru dodávaného RKO k nejlidovější komunikační službě TUTY.