Kde koupit nejvýhodněji iPhone 3G? Prim hraje Telefónica O2

Hned na začátek nutno podotknout, že se tuzemští operátoři nijak výrazně nepředvedli, a to především v případě nabízených tarifů. Navíc jako by chtěli, aby se jejich nabídky daly co nejméně porovnat. Telefónica O2 přišla se speciálními tarifními balíčky, T-Mobile s dotací vázanou na minimální měsíční plnění a Vodafone zas zvolil cestu standardních tarifů.

Naopak dotace samotného přístroje je na tuzemské podmínky nadmíru štědrá. Konkurenční výrobci musí nutně pořádně skřípat zuby. Porovnejte například dotovanou cenu iPhonu s podobně drahou Nokií N95 8GB. U T-Mobile při měsíčním plnění 2300 korun stojí iPhone korunu, Nokia téměř 8000 korun. U O2 je pak rozdíl ještě markantnější.

T-Mobile nabízí svobodu výběru

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že největší svobodu výběru služeb si užijí lidé, kteří se rozhodnou pro T-Mobile; mohou kombinovat libovolné tarify a balíčky z nabídky operátora či využít dvou zvýhodněných připojení k internetu s limitem 100 MB nebo 2 GB měsíčně.



Infografika iPhone

Nabídka T-Mobilu navíc zvýhodňuje stávající zákazníky, kteří mají o důvod méně operátora opouštět. Už při rozumné útratě 800 korun měsíčně mohou nový iPhone získat za necelé tři tisíce korun, s útratou 1200 korun a více za měsíc dokonce za 1499 korun. Na tuto nabídku v rámci služby T-Mobile Extra je konkurence krátká.

iPhone 3G (8 GB) Cena pro nové zákazníky * Cena pro stávající zákazníky

T-Mobile Extra * Měsíční útrata 2 300 Kč a více 1 Kč 1 Kč Měsíční útrata 1 200 Kč a více 2 999 Kč 1 499 Kč Měsíční útrata 800 Kč a více 3 999 Kč 2 999 Kč Měsíční útrata 500 Kč a více 5 999 Kč 5 499 Kč Měsíční útrata 250 Kč a více 9 999 Kč 9 999 Kč

* Cena je včetně DPH 19%.

Přislib minimálního měsíčního plnění platí u T-Mobile 12 měsíců 24 měsíců, tedy celou dobu trvání smlouvy. Po vypršení celých dvou let zřejmě přijdete o zvýhodněnou cenu připojení k internetu.

Oprava: iPhone přichází s výjimkou MMP na 24 měsíců

Velkou dírou v nabídce naší operátorské jedničky je chybějící nabídka 16 GB verze telefonu, pro ni musíte jedině ke konkurenci. T-Mobilu citelně chybí i 3G síť standardních parametrů. iPhone 3G tedy půjde u tohoto operátora využít jen s datovou technologií EDGE.

+ svoboda výběru z nabídky tarifů

+ minimální měsíční útrata jen na 12 měsíců

+ výhodné ceny v nabídce T-Mobile Extra

- chybějící standardní síť 3G

- nezařazení 16 GB verze přístroje do nabídky

- smluvní závazek na 24 měsíců

Telefónica O2 - s úvazkem, ale naplno

V tomto duchu má největší výhodu Telefónica O2. Ta již disponuje slušným pokrytím 3G sítě v Praze, Brně a Karlových Varech. Navíc přislíbila výrazné rozšiřování této technologie do dalších více než dvaceti českých měst. - čtěte Zázrak: světlé zítřky tuzemského 3G se blíží

Telefónica zvolila úspěšný model tarifů speciálně šitých na míru iPhonu. Nabídku navázala na nové "neonové" tarify M, L, XL a XXL. Všechny beze zbytku nabízí nějaký benefit navíc, ať už víkendové volání a SMS zdarma ve vlastní síti nebo ve vrcholné nabídce zcela neomezené volání ve všech sítích. Bohužel přichází i se známými nešvary, zejména s nesmyslnou tarifikací 60 + 60.

Balíčky Balíček iPhone M Balíček iPhone L Balíček iPhone XL Balíček iPhone XXL Zvýhodnění Víkendové volání v O2 Volání v O2 celý víkend a mimo špičku** Nonstop volání v O2 Nonstop volání do všech sítí Volné jednotky/měsíc 80 minut volání 120 minut volání 400 minut volání Volné minuty nejsou potřeba SMS neomezené SMS v síti O2 o víkendu + 20 SMS do všech sítí neomezené SMS v síti O2 o víkendu + 30 SMS do všech sítí neomezené SMS v síti O2 o víkendu + 100 SMS do všech sítí neomezené SMS v síti O2 o víkendu + 150 SMS do všech sítí Data O2 Internet v Mobilu - neomezená data wi-fi O2 Hot Spot - neomezený přístup Cena tarifu vč. DPH/měsíc 600 Kč 800 Kč 2 150 Kč 4 050 Kč Dotovaná cena verze 8 GB 5 995 Kč 3 995 Kč 1 Kč 1 Kč Dotovaná cena verze 16 GB 7 995 Kč 5 995 Kč 1 Kč 1 Kč * všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH ** mimo špičku = 19:00 až 7:00 hodin

Výše dotací osmigigové verze telefonu je velmi podobná jako u T-Mobilu. S nejnižším tarifem iPhone M vyjde zákazníky telefon na necelých šest tisíc korun. Za korunu si užije iPhone jen náročná klientela, která bude ochotna utrácet měsíčně minimálně 2150 korun. U T-Mobilu by musela utrácet ještě o 150 korun více.

Zdánlivou nevýhodou nových tarifů pro iPhone je nutnost úpisu na dva roky. Pokud si ale uvědomíme, že bychom za služby platit beztak museli, délku smlouvy není třeba příliš horlivě řešit. Důležité je jen zvolit správný tarif.

Sympatie si Telefónica O2 získává i speciální nabídkou datového balíčku, který je již obsažen v cenách tarifů. Za stopadesátikorunový příplatek oproti standardním cenám Neonů získáme data omezená 125 MB týdně, tedy 500 MB měsíčně. Běžně tato služba stojí 390 korun/měsíc.

Oproti konkurenci navíc Telefónica tasí eso v podobě možnosti využití široké sítě jejích wi-fi hotspotů.

+ datová síť 3G

+ možnost využití wi-fi hotspotů

+ v nabídce 8 i 16 GB verze telefonu

+ výhodný datový balíček

+ akceptovatelné dotované ceny

- tarifikace 60 + 60 (po minutě po minutách)

- smlouva na 24 měsíců

Vystrašený Vodafone vsází na svobodu

Vodafone svou nabídku na poslední chvíli měnil. Byl si vědom propastného rozdílu mezi jeho cenami a cenami konkurence. Ani po kosmetických úpravách ale není důvod k oslavám. Z pohledu dotovaných cen samotného přístroje vychází tento operátor jednoznačně nejhůře.

Důkazem budiž fakt, že iPhone za korunu u Vodafonu nenejdeme. Nejnižší cena je 3477 korun za 8 GB verzi u tarifu Nabito 2100 s datovým paušálem Na stálo; celkem za 2425 korun měsíčně. U nejnižšího tarifu Nabito 119 s připočtením datové služby (celkem 444 korun měsíčně) vyjde stejná verze telefonu na 9477 korun.

iPhone 3G s datovým tarifem připojení Na stálo * Tarif Měsíční paušál Verze 8GB Verze 16GB Nabito 119 444,- Kč 9 477 Kč 11 477 Kč Nabito 350 675,- Kč 8 877 Kč 10 877 Kč Nabito 700 1025,- Kč 5 877 Kč 7 877 Kč Nabito 1150 1475,- Kč 4 877 Kč 6 877 Kč Nabito 2100 2425,- Kč 3 477 Kč 5 477 Kč

* Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 19%.

Plusem pro Vodafone budiž nabídka 16 GB verze přístroje a zejména fakt, že pořízení iPhonu 3G za dotovanou cenu je vázáno na řádné využívání zvoleného tarifu po dobu pouhých šesti měsíců. Ojedinělá je i možnost využití zvýhodněného datového paušálu za 325 korun měsíčně na plnohodnotné prohlížení webu přes počítač.

iPhone 3G bez datového tarifu * Tarif Měsíční paušál Verze 8GB Verze 16GB Nabito 119 119,- Kč 10 977 Kč 12 997 Kč Nabito 350 350,- Kč 10 577 Kč 12 577 Kč Nabito 700 700,- Kč 7 577 Kč 9 577 Kč Nabito 1150 1 150,- Kč 6 577 Kč 8 577 Kč Nabito 2100 2 100,- Kč 5 477 Kč 7 477 Kč

* Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 19%.

I u Vodafonu ale platí omezení v podobě neexistující sítě třetí generace. Do budoucna si ale mohou být jeho zákazníci jisti, že se něco musí změnit. Operátorovi to totiž přikazují licenční podmínky.

+ pouze 6měsíční závazek

+ žádná smlouva

+ nabídka 8 i 16 GB verze telefonu

+ plnohodnotné datové připojení

- vysoké dotované ceny přístroje

- chybějící datová síť 3G

Možností výběru je přemnoho

Obecně platná rada, kde nejvýhodněji zakoupit iPhone 3G, asi neexistuje. Každý z nás má jiné potřeby, jinou výši měsíční útraty, jiné požadavky na datové tarify či jinou představu toho, co za své peníze vlastně dostane.

I proto jsme připravili rozsáhlou srovnávací tabulku, z níž si lze udělat subjektivně zvolenými parametry ideální mapu výhodnosti/nevýhodnosti jednotlivých nabídek. Nelze ale přehlížet fakt, že jeden operátor ční nad ostatními svým jasným trumfem. Trumfem jménem 3G.