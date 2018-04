Kde je v GPRS EuroTelu zakopaný pes

EuroTel byl prvním z českých operátorů, který spustil GPRS - a budiž mu za to vzdán hold. Řekněme si nejdříve, co rozumíme pod pojmem "spustit GPRS". Rozhodně tím nemyslíme žádný neveřejný nebo poloveřejný pokusný přenos, nebo "komerční provoz" pro uzavřenou skupinu uživatelů. Myslíme tím v médiích zveřejněný reálný ceník, kde je jasně popsáno, kolik jak a za co se bude platit.

Proč takové požadavky? Protože až publikování cen je faktickým startem GPRS. Pokud první operátor nasadí ceny vysoko a ostatní se mu rádi přizpůsobí, bude GPRS neprodejné nebo těžko využitelné, zatímco když nasadí rozumnou politiku, nebudou ostatní operátoři moci tlačit ceny přehnaně vysoko.

Jestli operátor spustí GPRS o měsíc dříve nebo později, není zdaleka tak důležité jako nasazení cenové laťky. GPRS je služba s přidanou hodnotou, nikoliv služba základní. Asi jen málo lidí kvůli pozdějšímu startu GPRS v té které síti změní operátora. Termín spuštění neberme jako nejvyšší prioritu. Až budou mít všichni operátoři GPRS, což se nepochybně jednou stane (nejpozději z kraje příštího roku), a až se teprve na trh dostanou rozumně levné telefony, bude už jedno, kdo kdy vystartoval. Půjde jen o to, jak komu bude GPRS fungovat a jaké budou ceny. Ceny nejvíce ovlivní ten první (případně drsná akce konkurenta, u nás tak zřídkavá).

Ke cti EuroTelu je třeba přičíst jeho prvenství. Podmínky aktivace GPRS telefonu jsou ovšem podivné. Absolovali jsme tuto složitou nákupní cestu již ten den, kdy EuroTel spuštění GPRS oznámil. Stejně jsme postupovali i tento týden. Zde je výsledek.

Před měsícem jsme se na infolince EuroTelu ujistili, že GPRS telefon je dostupný například v hlavní prodejně EuroTelu na Sokolovské.

Krátce před zavřením žádáme o balíček s GPRS telefonem. Následuje shon zaměstnanců, poté někdo výše postavený začne vysvětlovat, že žádný GPRS telefon, natož s balíčkem, nemají. Telefonát na infolinku nám však potvrdil, že telefony na prodejně mají, že jsme si asi nerozuměli.

Nechme stranou, že jsme při vysvětlování našeho požadavku byli velmi konkrétní a mnoho prostoru pro nedorozumění nezbývalo. Nicméně druhý den nás návštěva v Sokolovské opět nepotěšila - pracovník EuroTelu nám sdělil, že GPRS sady měli včera a že už se vyprodaly, nyní je na ně pořadník...

Další porada s infolinkou: ano, GPRS sady se vyprodaly a nikdo neví, kdy budou další. Pořadník a zápis do něj je samozřejmě možný.

Na vlastní GPRS mobilní telefon není možno si službu nechat aktivovat, nelze použít ani vlastní SIM kartu: je nutno si koupit novou, speciální SIM kartu a také telefon v balíčku, o němž jsme si již vysvětlili, že ho koupit nelze. Tento týden jsme provedl další pokus, opět neúspěšně - to mi již ale bylo na rovinu řečeno, že GPRS sady nejsou.

Shrnuto: GPRS sadu od EuroTelu v ceně necelých 30 000 Kč bez DPH nelze fakticky zakoupit, stejně tak ale není možné nechat si aktivovat GPRS službu na vlastní GPRS telefon (koupený například v Británii).

To ale značně znepříjemňuje samotné praktické použití služby GPRS v síti EuroTel a zůstává více nevyjasněných otázek. Máme pozitivně ověřeno, že GPRS lze v síti EuroTelu používat i s jinými mobilními telefony, než s těmi, které EuroTel oficiálně dodává. Jenže musíte mít GPRS SIM kartu a ta se zatím nedodává a její dodávání samostatně se plánuje až na dobu, kdy bude GPRS telefonů dostatek, neboli "jakmile dodávky telefonů umožní přejít na standardní způsob prodeje."

Oficiální vysvětlení tiskového mluvčího EuroTelu J. Kučmáše zní takto: "Důvodem je současný stav GPRS standardizace. Dodavatelé GPRS telefonů ani infrastruktury totiž smluvně nezaručují obecnou interoparabilitu, a to ani v případě stejné SMG verze (v případě EuroTelu 31). Technická podpora zákazníků je v případě GPRS mimořádně náročná a užití neznámého telefonu ji může prakticky znemožnit. Speciálně v případě Motoroly P7389i zákazník ani nemůže bez speciální SIM karty zjistit a nahlásit operátorovi, jakou verzi GPRS firmware používá."

Problém je z části ukryt v telefonech určených pro GPRS. Tyto telefony firmy Motorola, typ 7389i, které dostali zapůjčené novináři, jsou totiž pouze testovací telefony a ačkoliv jich Motorola dodává dostatek, pro běžný provoz nejsou určeny. To alespoň tvrdí zástupci české Motoroly. Motorola hodlá jako oficiální telefony s GPRS v polovině listopadu dodávat stříbrné Timeport 260. Ty zatím na trhu nejsou - stejně tak nejsou na trhu žádné jiné GPRS telefony. Podle Martina Lance ze společnosti Motorola nejsou telefony P7389i určeny k prodeji, ale pouze na testování GPRS implementace.

Jan Kučmáš z tiskového oddělení EuroTelu na to říká: "Je pravda, že GPRS telefonů Motorola je nedostatek a jejich dodavatel opakovaně mění podmínky a odsouvá datum dodávek. Tato situace tíží EuroTel stejně jako naše zákazníky a zásadní zlepšení lze - jako v každé situaci s výlučným dodavatelem - očekávat až spolu s dodávkami telefonů dalších výrobců."

Dlužno říci, že Motorola není jediná, kdo posouvá termíny. Je ale jediná, kdo nabízí GPRS telefony a je schopna je dodat ve větším množství, byť pouze pro účely testů. Kupodivu, další firma schopná nabídnout telefony alespoň k testům je Sagem, následovaný v odstupu Mitsubishi Trium.

Záhadou tedy zůstává, co vlastně EuroTel svým zákazníkům nabízel ve svém GPRS balíčku. Všichni zákazníci, kteří GPRS u EuroTelu používají, mají černé (tedy zřejmě testovací) Motoroly, v jednom případě byl dokonce k vidění testovací Trium Geo. Co tedy vlastně EuroTel prodává v sadě za 30 000 Kč? Testovací telefony?