Kde dochází ke kolapsům v eCity?

Nejenom ta klasická - kamenná města - mají svoje dopravní špičky a zácpy. Dokonce i virtuální města a virtuální simulace virtuálních měst mají své zácpy. Jedna taková postihla ihned při startu projekt eCity. eCity je právě takovou virtuální simulací virtuálního města - nejde o simulaci města opravdového, ale o simulaci města internetového. Hrajete si, jako byste používali virtuální banku a virtuální obchodní domy - vlastně používáte virtualitu na druhou. Zajímavý paradox.

Ale zpět k problému eCity. To bylo pro většinu návštěvníků po první den naprosto nedostupné, v den druhý se do něj pro změnu nedalo zaregistrovat. Oficiální Patrick Zandl hovořila o prvních 1000 registrovaných uživatelých první den a o 2500 registrovaných uživatelých den druhý. Tiskové zprávy týkající se eCity přitom zdatně plnily mailboxy většiny redakcí internetových serverů - za úterý k nám doputovala snad pětice zpráv o vývoji situace v eCity.

A jelikož řádného vysvětlení, co že se to za maškarýdy dělo ve virtuálním elektronickém městě eCity, se nám nedostalo, přinášíme tu pro naše čtenáře objasnění zmatků.

Především doporučuji pozornosti tento graf generovaný programem MRTG. Ten popisuje celkový provoz na lince napojující Expandia banku na páteřní síť GTS. Stojí za povšimnutí, že projekt sponzorovaný Internet on Line je připojen od GTS. Je vidět, že vliv Expandia banky na celý projekt je naprosto dominantní. Expandia banka byla přes GTS napojena linkou 256 kbps. Zelená barva v grafu ukazuje zatížení dotazy.

Graf začíná 10:00 1. března - jak vidíte, provoz na pevné lince 256 Kbps je naprosto saturován a linka je přetížena. To byl hlavní důvod, proč se návštěvníci nemohli dostat nejenom do eCity, ale i na stránky manipulace s účtem v Expandia bance přes linku do GTS. Krátce před 18 hodinou byla linka rozpojena a byla navýšena na 2Mbps. Společnosti GTS trvalo pouhých osm hodin, než byla schopna upgradovat kapacitu na 2Mbps - to je velmi slušný výkon. Jak vidno, krátce po půl deváté večer najíždí již upgradovaná linka o kapacitě 2Mbps. Zelený graf strmě stoupá, jak ukazuje nápor návštěvychtivých uživatelů.

GTS je tedy v celém ne zcela zvládnutém případu nevině - klient měl tak tlustou linku, jakou si objednal a upgrade na 2Mbps linku za pár hodin je tak slušný výkon, že GTSko doslova vytrhlo celému projektu trn z paty. Pro jistotu ještě přikládáme MRTG graf provozu na 2Mbps lince mezi GTS a NIXem. Jak vidno, linka má ještě rezervy; jsou to vlastně dvě linky, každá o 2Mbps, tedy celkem 4Mbps na NIX. GTS navíc již zanedlouho bude upgradovat na celkem 8Mbps do NIXu.

Z těchto grafů také vyplynulo jedno - úterní problémy eCity nebyly způsobeny problémy s konektivitou, ale scripty, jež nezvládly nápor. Mně osobně se ještě v úterý večer nepodařilo do eCity vstoupit - po vyplnění registračního formuláře jsem byl odkázán na Zelenou linku s tím, abych si tam zavolal a zjistil, kdy bude přístup do virtuálního města volný.

Přeci jen vzbuzuje poněkud rozpaky, když tak perfektně marketingově našlápnutý projekt má problémy v maličkostech, jako je dostatečné dimenzování pevné linky a hardware pro scripty případně scriptů samotných. eCity mělo velké štěstí, že GTS umělo tak promptně reagovat - venkoncem i pro GTS je to dobrá reklama, když takhle rychle odbaví projekt sponzorovaný IOL ;)

A jelikož - jak jste sami poznali z tohoto článku - se mi do eCity zatím nepodařilo legálně vstoupit, jsem nucen stále se potloukat na periférii u odpočívadel dálničních obchvatů kolem města. A tak vás nemůžeme přinést žádné poznatky s tím, jak město funguje. Škoda - třeba budeme mít zítra více štěstí.