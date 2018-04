Každý zákazník Paegasu už může zjistit svou polohu

Od pátku 4. května nabízí Paegas všem zákazníkům s tarifními programy službu Paegas Locator. Tato služba umožňuje zjišťovat polohu mobilního telefonu s přesností několika desítek až tisíců metrů a narozdíl od konkurenčního systému GPS (který pracuje s přesností několika metrů) funguje i uvnitř budov – všude, kde je signál sítě Paegas.

Kdo může využít Paegas Locator?

Službu Paegas Locator není nutné aktivovat – aby ji mohl zákazník využívat, musí mít sledovaný mobilní telefon s kartou Profi SIM (jeden z typů karet SIM nabízených Paegasem) a vybavené dispečerské pracoviště. Kartu Profi SIM lze získat ve všech prodejnách Paegasu při aktivaci tarifního programu (standardní aktivační poplatek je v tomto případě zvýšen o 210 korun), nebo výměnou za stávající kartu SIM – v tom případě zaplatíte za tuto výměnu 420 korun (všechny ceny v tomto článku jsou s DPH). Na kartě Profi SIM je nahrána aplikace Paegas Locator a omezená verze Paegas Info. Na těchto kartách zatím nemůže být aplikace GSM bankovnictví.

Dispečerské pracoviště musí obsahovat osobní počítač s operačním systémem Windows (s verzí 95 nebo kompatibilní) a připojeným mobilním telefonem nebo GSM modulem. V tomto telefonu nebo modulu může být SIM karta s libovolným tarifem Paegasu. Karta tedy nemusí být Profi SIM. Na počítači potřebujete mít nainstalovánu aplikaci GeoBáze Prohlížeč Professional (mapový software) s moduly Sledování a Paegas Locator. Potřebné softwarové vybavení získáte v prodejnách Paegasu za 24674 korun.

Jak funguje Paegas Locator?

Když si pořídíte kartu Profi SIM s aplikací Paegas Locator, musíte funkci sledování polohy nejdříve zapnout. V menu mobilního telefonu si nastavíte kód LPIN – k zadání tohoto kódu a jeho dalším změnám budete potřebovat i kód PUK2. Tím je zajištěna ochrana soukromí – kód PUK2 totiž zná pouze majitel karty Profi SIM.

S pomocí softwaru na dispečerském pracovišti může obsluha zjišťovat okamžitou polohu mobilního telefonu, nebo nastavit pravidelné zjišťování polohy. Výsledky se ukládají do databáze – později je možné zobrazit pohyb mobilu. Poloha se zjišťuje odesláním textové zprávy s dotazem na zjištění polohy konkrétního mobilu do lokalizačního centra. Z tohoto centra bude odeslán dotaz přímo na sledovaný mobilní telefon. Aplikace Paegas Locator, která musí být na tomto mobilu aktivní (tedy se zadaným kódem LPIN) nejdříve ověří, jestli je kód LPIN v přijaté textové zprávě s dotazem shodný s kódem uloženým na kartě Profi SIM. Pokud je kód shodný (to znamená, že odesílatel je současně i majitelem karty) zjistí aplikace Paegas Locator všechny dostupné informace o síti GSM. Tyto informace odešle zpět do lokalizačního centra, které dokáže z těchto informací zjistit polohu mobilu s přesností od několika desítek metrů (ve městech) až kilometrů (v otevřené krajině). A tuto polohu, reprezentovanou zeměpisnými souřadnicemi a informacemi o vzdálenosti, v jaké se od těchto přesných souřadnic může sledovaný mobil nacházet, pošle lokalizační centrum textovou zprávou na telefonní číslo dispečerského pracoviště, které zobrazí polohu na mapě.

Které telefony podporují Paegas Locator?

Přesnost polohy zjištěné aplikací Paegas Locator se u jednotlivých mobilních telefonů liší. Existuje několik informací vysílaných sítí GSM, na základě kterých se v lokalizačním centru zjišťuje poloha mobilu. Nejdůležitější informací je číslo CellID (CID, číslo buňky), které je pro každý sektor (buňku) sítě GSM jedinečné. CellID aktuální buňky (té, ke které je právě přihlášen) dokáže zjistit každý mobilní telefon. Některé mobilní telefony dokáží zjistit ještě CellID všech dostupných okolních buněk. Důležitou informací je i hodnota TA (time-advance), ze které se dá vypočítat vzdálenost od vysílače sítě GSM s přesností přibližně 500 metrů. Hodnotu TA však mobilní telefony dokáží zjišťovat pouze při komunikaci se sítí – při hovoru nebo datovém přenosu. Některé mobily, Alcately OT 30x, 50x, 70x a Siemensy SL45 dokáží začít komunikovat se sítí na požádání a zjistit tak hodnotu TA. Ostatní mobily při zjišťování polohy aplikací Paegas Locator hodnotu TA zjistit neumí.

Takže, nejpřesněji zjistíte polohu s těmito mobily: Alcatel OT 30x, 50x, 70x, Club db, Easy db, View db; Bosch 909 dual S; Panasonic GD 50, 52; Siemens C25, S25, C35i, M35i, S35i, A36, SL45;

Menší přesnosti (protože nedokáží zjistit CellID okolních buněk) dosáhnete s těmito mobilními telefony: Alcatel OT Club, Club Plus; Bosch 509, 509 dual, Com 908; Ericsson A1018s, T10s, T18s, T28s, R320s; Nokia 3210, 3310, 3330, 6150, 6210, 7110, 8210, 8850; Panasonic GD 30, GD 90; Siemens S10, SL10; Sony CMD-J5, CMD-M5.

V našem seznamu jsou pouze mobilní telefony nabízené ve značkových prodejnách Paegas. Modely neuvedené v seznamu službu Paegas Locator nepodporují.

Kolik Paegas Locator stojí?

Za používání služby Paegas Locator neplatíte žádné měsíční poplatky. Platí se pouze poplatky za každé úspěšné zjištění polohy a standardní aktivační poplatek za novou SIM kartu (v tomto případě si připlatíte 210 korun) nebo poplatek za výměnu karty (420 korun). Tyto poplatky jsou účtovány na SIM kartu, která je v dispečerském pracovišti. Ceny jsou odstupňovány podle počtu úspěšných zjištění polohy mobilu:

Za 1. až 50. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 15,75 Kč za každý úspěšný dotaz,

Za 51. až 150. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 10,50 Kč za každý úspěšný dotaz,

Za 151. až 1200. úspěšné zjištění polohy zaplatíte 7,35 Kč za každý úspěšný dotaz,

Za každé další úspěšné zjištění polohy zaplatíte 4,20 Kč za každý úspěšný dotaz.

Pokud tedy v praxi zjistíte za měsíc polohu úspěšně např. 420x, zaplatíte 50 x 15,75 Kč + 100 x 10,50 Kč + 270 x 7,35 Kč, což je 3822 Kč.

Zjišťování polohy pomocí služby Paegas Locator je samozřejmě primárně určeno dopravním společnostem, taxislužbám, obchodním společnostem nebo ke sledování automobilů, ale od pátku 4. května si mohou Paegas Locator aktivovat skutečně všichni. Takže pokud takto chcete sledovat pohyb svého automobilu, nebo manželku či milenku, pořiďte si kartu Paegas Partner (případně SIM kartu s vlastním tarifním programem), aktivujte Paegas Locator, nainstalujte si dispečerské pracoviště a směle se pusťte do sledování polohy.