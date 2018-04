Každý třetí prodaný mobil bude do pěti let smartphone

Operační systém by tak do pěti let měl být podle studie implementovaný v každém třetím přístroji.

Oproti současným prodejním statistikám by se jednalo o velký nárůst. Například v loňském roce bylo ze všech prodaných telefonů na celém světě pouze 10 procent chytrých.

Podle studie ABI Research bude tento strmý nárůst zapříčiněn několika faktory. Jedním z největších je chuť operátorů i jiných společností vydělávat na doplňkových službách, které lidé mohou využívat pouze s modernějšími přístroji - například vysokorychlostní datové přenosy. Tyto firmy pak na výrobce budou vyvíjet tlak k větší produkci těchto zařízení.

Na trhu s chytrými telefony také přibude konkurence. Zatímco nyní jsou v tomto odvětví dominantní firmy Nokia s 52% podílem na celosvětovém prodeji smartphonů a Symbian s 65 % přístrojů se stejnojmenným operačním systémem, do budoucna bude situace jiná.

Do popředí se stále více tlačí Microsoft s Windows Mobile, Google se svým projektem Android a zapomenout nesmíme ani na Apple iPhone, který výrazně mění situaci ve světě operačních systémů. Tomu se za tři čtvrtě roku prodeje podařilo vydrápat na třetí pozici. Již tradičně úspěšnou zůstává také kanadská společnost RIM, výrobce komunikátorů BlackBerry.