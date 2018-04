Každý třetí měsíc nový model. Nokia odhalila plány s Windows Phone 7

Nokia plánuje uvést nový model s operačním systémem od Microsoftu přibližně každý třetí měsíc, uvedla viceprezidentka divize chytrých přístrojů finského výrobce Jo Harlowová. Ročně by tak mohlo jít až o čtyři nové modely.

Podle dostupných informací by měla Nokia první smartphone s operačním systémem od Microsoftu uvést do prodeje ještě do konce letošního roku. Opravdovou ofenzívu nových modelů lze ale očekávat až v příštím roce.

Systém Windows Phone 7 nedává mnoho možností k odlišení jednotlivých modelů. Systém od Microsoftu má totiž jasně danou specifikaci, a tak se mohou jednotlivé modely lišit jen v detailech. Nokia by tak měla jednotlivé modely odlišit různými konstrukcemi, jako je například vestavěná fyzická klávesnice.

Ne všechny Nokie s operačním systémem od Microsoftu budou určené pro evropského zákazníka. Finský výrobce chce uspět na americkém trhu, a tak připraví i telefony pro tamní sítě CDMA.

Systém od Microsoftu bude v příštích letech pro Nokii prioritou, nadále se však budeme setkávat i s Nokiemi vybavenými Symbianem. Ten bude určen pro levnější smartphony. Nokia by také měla uvést nejméně jeden model s operačním systémem MeeGo.