Každý druhý prodaný smartphone je android. Rivalové ztrácejí svůj podíl

Společnost Gartner uveřejnila zprávu s prodeji ve třetím čtvrtletí tohoto roku, která potěší zejména příznivce operačního systému Android. Ve stejném období loňského roku se prodalo zhruba dvacet milionů zařízení s tímto operačním systémem a letos to bylo již šedesát milionů. Tato čísla androidu vynesla podíl na trhu celých 52,5%. Jinými slovy, každý druhý prodaný smartphone měl v sobě operační systém Android.

Všichni konkurenti přitom naopak klesali. Nejvýraznější je pokles u Symbianu z 36% na necelých 17%. Mírný pokles zaznamenal iOS z 16,6% na 15% a RIM se propadl z 15,4% na 11%. Zajímavé je, že operační systém Bada (2,2%) má v současné době větší podíl na trhu než daleko více popularizovaný Windows Phone 7 (1,5% včetně započítaných starších Windows Mobile). Zbylé platformy včetně webOS patří do kolonky ostatní s méně než jedním procentem.

Jisté je, že do konce roku zelenou vlnu androidích zařízení už nikdo nepřekoná. Na druhé straně bude velmi zajímavé sledovat, jak se do statistik promítne nástup iPhone 4S, Windows Phone 7.5 Mango a nového operačního systému pro BlackBerry. Ostatně brzy by se na trhu měla objevit i zařízení Nokia s Windows Phone 7, která budou pro nástup tohoto operačního systému klíčové a Nokia na ně vsází celou svou budoucnost.