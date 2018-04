Každý druhý prodaný mobil je Nokia

Západoevropský trh s mobilními telefony je limitován vysokou mírou penetrace, která překračuje hranici 70 %. Zákazníci kupují nové přístroje, aby získali mobil s lepšími charakteristikami a funkcemi, nikoliv proto, aby získali mobil. Výrobci se snaží nabízet vyspělé funkce jdoucí nad rámec tradičních představ o mobilu (jedná se především o datové funkce). Omezený počet operátorů začal nabízet multimediální služby, prodej mobilních telefonů s fotoaparáty bude v druhé polovině roku jistě tvořit určitý podíl na trhu, uvidíme, zde výrazný. Výsledky prodeje v druhé polovině roku také ovlivní modely telefonů, které byly představeny na konci druhého čtvrtletí. Již delší dobu poskytují operátoři na nové přístroje nižší dotace a to přivedlo některé potenciální kupce nových přístrojů k tomu, aby své rozhodnutí odložili na pozdější dobu.

V očekávání mobilů, které mají být v druhé polovině roku představeny (např. Nokia 6610, 7210, Motorola T720, C330, Siemens S55, C55, Panasonic GD87, GD67, Sagem X5), klesají zásoby prodejců připravujících se na příliv nových přístrojů. Je to způsobeno i stále se zlepšujícími distribučními a logistickými systémy výroců - jsou schopni velmi rychle reagovat na rostoucí poptávku. Mnoho mobilů, které „vycházejí z módy“, odputovalo ze západních skladů do střední a východní Evropy, šedý vývoz do neevropských trhů ovlivnil výsledky především těch výrobců, kteří jsou „v kurzu“ (Samsung, Nokia).

Každý druhý prodaný telefon byla Nokia. Čím je tento neuvěřitelný výsledek způsoben? V oblasti low-endových mobilů Nokia stále dominuje se svou řadou 3xxx, u konkrétních modelů navíc uplatňuje velmi agresivní cenovou politiku. Ve druhém čtvrtletí Nokia dohnala své zpoždění v oblasti telefonů střední třídy a telefonů s barevným displejem. Multimediální Nokie 7650 je v portfoliu firmy technologickou jedničkou, masivní reklamní kampaně, které v souvislosti s uváděním MMS operátoři spustili, tento přístroj zviditelnily. Nokia 7650 i nedávno uvedená Nokia 3650 je zároveň hozenou „technologickou rukavicí“ ostatním výrobcům: čeká nás konkurenční boj na úrovni multimediálních telefonů.

Mobil střední třídy začíná znamenat mobil s barevným sdisplejem. Právě v této oblasti se rozpoutává lítý konkurenční boj, nové Nokie 6610 a 7210 čelí mnoha přístrojům konkurenčních výrobců. Bude cenovou politiku této kategorie mobilů určovat jako doposud Nokia? Mezi aspekty, které o této otázce rozhodnou, patří například i výroba multimediálního příslušenství pro mobily s barevným displejem. „Communicamy“ od Nokie podobné například tomu od Motoroly na sebe jistě nenechají dlouho čekat, první vlaštovkou je fotoaparát netradičně integrovaný do lehké hands-free sady. Takové příslušenství potřebují i operátoři pro rozhýbání trhu s MMS.

Aby si Nokia udržela v low-endu své prvenství, vyráží i do této oblasti vyzbrojena telefonem s barevným displejem (Nokia 3510i). Spolu s modelem 3650 jsou to dva ze tří ohlášených typů s barevným displejem. Bude ten třetí low-end?

Německý Siemens na západoevropském trhu obhájil druhé místo. Podařilo se mu udržet nejnižší průměrnou cenu jednoho prodaného přístroje. Podle analýzy společnosti Gartner bylo právě díky nízké cenové hladině telefonů Siemens vyvezeno velké množství přístrojů do střední a východní Evropy, na Blízký východ a do Afriky. Pokud bychom tyto trhy vnímali jako celek, dosáhl by Siemens ještě lepšího výsledku. Přesto Siemens také spolupracuje na specializovaných projektech, od nichž v danou chvíli neočekává velký zisk (chytré telefony s OS Symbian, telefony pro 3G). Podle společnosti Gartner pomáhá snižovat ceny také stále intenzivnější spolupráce s dalšími výrobci.

Pro americkou Motorolu je západoevropský trh stále velmi důležitý, nárůst jejího podílu na trhu však nebyl způsoben prodejem nových mobilů. Obchodníci očekávající ohlášené modely (C330, T720) potřebovali snížit zásoby starších modelů, na podpoře prodeje se v některých zemích odrazilo navazání úzké spolupráce s operátory. Na low-endový ring nastupuje Motorola s modelem C300, ve střední třídě s barevným T720 s podporou přídavného foťáku. Borci v opačném rohu budou samozřejmě Nokie série 3xxx a barevná N3510i.

Stylově vytříbené telefony Samsungu, které jsou přece jen dražší, zajímají i Evropany, i když většina z obyvatel Evropy šetří a orientuje se na low-endové mobily. Proto můžeme považovat osmiprocentní podíl na trhu za úspěch. Stylové telefony bez funkcí nemohou být prostředkem pro zvýšení zisku operátorů. Je to případ nového Samsungu SGH T100, který má skvělý displej, ale už nemá GPRS či MMS.

Alcatel zaměřuje svou pozornost na konkrétní trhy a na nich ve spolupráci s operátory a logistickými systémy dosahuje dobrých výsledků. Takovými trhy jsou domácí Francie, sousední Španělsko. Uspokojivé výsledky na některých trzích vyrovnávají propady na jiných, Alcatel stále zůstává na pěkném pátém místě.

Sony Ericsson zdůraznil úspěch multimediálního modelu T68/T68i, nicméně celkový počet prodaných mobilů je žalostně nízký (100 000 telefonů), navíc při poměrně vysoké průměrné ceně na jeden přístroj způsobené úspěchem téšedesátosmičky. O ekonomických problémech joint venture Sony Ericsson se dočtete více zde.

V druhém pololetí můžeme očekávat nárůst poptávky, ale pravděpodobně nebude nijak dramatický. Technologickým tahákem budou barevné displeje, cenovým tahákem předplacené sady s novými mobily. Reklamní kampaně podporující zavedení služeb MMS by mohly ovlivnit prodej telefonů schopných s multimediálními zprávami pracovat. Podle společnosti Gartner by prodej mobilů v západní Evropě mohl dosáhnou předpokládáných 97,7 milionů kusů.