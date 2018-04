Každý denně provoláme jiný počet minut, ale téměř všichni máme společné to, že některé číslo je naše oblíbené. Ať již jde o manželku, kolegu, dceru nebo třeba bookmakera, většinou se najde někdo, s kým toho provoláte nejvíce, a tak byste chtěli mluvit za co nejméně. V takovém případě je rozumné myslet na to, které tarify a od kterého operátora si zvolit. Jak si mohou dva lidé volat co nejlevněji, to vám právě dnes poradíme.