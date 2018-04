Spoře oděná modelka v reklamě neprošla, tak ukazují nejtenčí LTE mobil

Kazam je relativně mladá britská značka, kterou před časem znal málokdo. Nedávno se však proslavila reklamou, kterou jí v domovské zemi zakázali. A o Kazamu se díky ní mluví možná více než díky smartphonům a službám. Však i sám spoluzakladatel Kazamu James Atkins se při zmínce o reklamě usmívá. „Více to nemohu komentovat, ale je to pro nás samozřejmě velká a nečekaná publicita,“ prozradil nám při schůzce na výstavišti v Barceloně. Stánek firmy, ačkoli zastrčen v zadní části jedné z méně důležitých hal, byl doslova v obležení.

Firma volí docela zajímavý přístup. Netají se tím, že své smartphony nakupuje od různých OEM výrobců, včetně třeba značky Gionee. Vybírá si vždy to, co podle ní bude vyhovovat určité, klidně relativně úzké skupině uživatelů. Na telefony nechá dát svou značku a občas si zadá i některé další úpravy (ve výbavě či designu). „Fungujeme v hybridním modelu: máme své pracovníky v Shenzenu a spolupracujeme s celkem asi 15 OEM dodavateli, z nichž pět je hlavních,“ popisuje Atkins způsob, jakým značka řeší dodávky svých modelů. „To množství je dané tím, abychom měli hodně na výběr a mohli rychle reagovat na konkrétní poptávku. Jsme docela malí, a díky tomu hodně flexibilní, produkty dovedeme na trh uvádět velmi rychle,“ dodává.

Kazam ovšem sází nejen na výběr těch správných telefonů, ale i na služby. „Chtěli jsme na mobilním trhu něco změnit. Přišlo nám, že se trh dělí na dvě části: značky zaměřené na techniku a značky zaměřené na cenu. U těch levných často trpí kvalita, u značek zaměřených na techniku se zase objevují diskutabilní inovace, které vznikají proto, aby se daná značka odlišila. My nechceme inovaci nijak rozporovat, jen uvažujeme, co z těch novinek je opravdu užitečné,“ říká Atkins.

Sama firma vyrábět telefony nechce, ale soustředí se na další služby. Kazam tak zákazníkům nabízí v prvním roce záruku na výměnu rozbitého displeje a poskytuje technickou podporu, která umí nastavit telefon či opravit některé potíže na dálku. Nejnovějším přírůstkem do portfolia služeb Kazamu je pak tříletá záruka.

Prodlouženou záruku podmiňuje firma stejně jako záruku na displej registrací. Při ní také uživatel získá aplikace, které by jiní výrobci předinstalovali do telefonu a ty tu zabíraly místo. „Výrobci předinstalovávají aplikace, aby si zvýšili příjmy. Pro uživatele je to ovšem často nepříjemné. Nový telefon je plný aplikací, které nevyužijí a nemohou odinstalovat. My při registraci necháme uživatele vybrat z námi doporučovaných aplikací pět, které se mu budou hodit. Ty si stáhne a tak získá onu prodlouženou záruku,“ vysvětluje mechanismus James Atkins.

Tenoučký LTE model

Ani nové modely nejsou v této strategii výjimkou. Horká novinka Tornado 552L totiž není nic jiného než zbrusu nové Gionee Elife S7, které rovněž zažilo v Barceloně premiéru. Model navazuje na typ 348, který rovněž pochází od Gionee a který stále drží titul nejtenčího prodávaného smartphonu.

Novinka sice není tak tenká, ale 5,5 milimetru rozhodně není žádná velká tloušťka. Opět působí až neuvěřitelně štíhlým dojmem. Přitom oproti staršímu modelu přidává mnohem lepší výbavu včetně LTE. Tím má telefon oslovit i techničtěji zaměřené zákazníky. Design má však stále hlavní slovo. Na první pohled zaujme například kovový rám s prolisem.

„To je naše vlajková loď, telefon, který ukazuje, co všechno umíme,“ chlubí se Atkins. Exkluzivní novinku měli u Kazamu pouze v jediném exempláři, tak čerstvá byla. Opět se nám potvrdilo, že nákupem u Gionee udělali dobře. Už předchozí typ 348 se nám moc líbil a tento kousek je neméně povedený. Překvapí, že s podporou LTE telefon přibral i na celkové velikosti, třeba displej narostl na 5,2 palce úhlopříčky a rozlišení je Full HD. Displej je opět parádní. O výkon se tu stará osmijádro Mediatek, takže telefon rozhodně není žádný šnek.

Dokonce by tu měl být i nový Android 5.0 Lollipop. V kombinaci s přidanými službami od Kazamu je to lákavá stylovka.

Velký kus

Druhá novinka pak klade větší důraz na výbavu, stylu pobrala podstatně méně. Telefon dostal 5,5palcový HD displej, třináctimegapixelový fotoaparát a pětimegovou přední kamerku pro selfie. Tornado 455L má také LTE a řadu dalších vymoženosti. Telefon je také vodě odolný, plní specifikace IP67. To není rozhodně špatná výbava, navíc cenovka 299 eur vypadá v souvislosti s ní docela lákavě.

Po vizuální stránce je oproti Tornado 552L tato novinka trochu nudnější. Ve tvarech však můžeme najít určité odkazy na modely Xperia Z od Sony. Ostatně ty připomíná i odolností vůči vodě. Je to veliký smartphone s hodně solidní výbavou. 5,5palcový displej má HD rozlišení, o pohon se tu stará čtyřjádro Snapdragon 410 a operačním systémem je Android 4.4 KitKat. To znamená, že se Tornado 455L nesnaží nacpat tím nejlepším na trhu, ale telefon bez problémů uspokojí i náročnější zákazníky.

Rozmanitá značka

Novinky ukazují, že Kazam je a bude značkou s rozmanitou nabídkou smartphonů. „Pracujeme na vylepšení našich logistických schopností, abychom mohli nabízet třeba chytré telefony s různými individuálními úpravami pro zákazníky,“ vysvětluje Atkins, kam Kazam ve své strategii míří. Zároveň však potvrzuje, že na všech trzích zdaleka nebudou dostupné všechny modely značky. Chce nabízet specifické modely, které budou mít na daných trzích úspěch.