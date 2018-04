Za kauzou s prémiovými SMS zřejmě stojí porno. Firma podvody odmítá

Nalákat lidi? A kdo to nedělá... Podle prezidenta firmy First Mobile Affilliate je způsob, jakým lidé za mobilní videa platí, bezproblémový. Brání se tím, že na každé stránce jsou jasně uvedeny podmínky, za nichž lze videa zhlédnout. Na dotaz, zda za platbou skrytou pod jediným kliknutím na symbol Play s nápisem Objednat nestojí cíl nalákat lidi, odpověděl: "A kdo to nedělá? (neláká lidi, pozn. red.) My tam cenu máme. A ta nabídka je podle mě férová, protože my za ten obsah taky platíme. Platíme za licenci, máme i vlastní produkci, která ale samozřejmě také stojí peníze," vysvětlil Pour. V případě, že by někdo na službu takříkajíc naletěl bez toho, aby si podmínky předem přečetl či si jich vůbec všiml, firma podle jeho slov předplatné bez problémů zruší. "Lidé, co se tam náhodou přihlásí, tak my se s nimi domluvíme, tu službu jim zrušíme," tvrdí. "Uživatel hlavně ihned dostane SMS, že používá zpoplatněnou službu, takže o tom ví. To je, myslím si, i podmínka stanovená mobilním operátorem," doplnil prezident FMA.