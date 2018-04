Kauza odposlechů má trhliny, bulvár mohl využít jen hlouposti celebrit

Skandál s odposlechy Přehled hlavních událostí v kauze odposlouchávání mobilních telefonů britským bulvárním nedělníkem News of the World (NoW): 2006 8. srpna - Zatčen novinář Clive Goodman a soukromý detektiv Glenn Mulcaire. Byli obviněni z odposlouchávání královské rodiny.

2007 26. ledna - Goodman odsouzen na čtyři měsíce do vězení, Mulcaire na půl roku. Andy Coulson odstoupil z pozice šéfredaktora.

31. května - Šéf konzervativní opozice David Cameron nabídl Coulsonovi post mediálního poradce své strany.

2011 21. ledna - Aféra se opět vynořila na povrch, Coulson odstoupil z pozice šéfa komunikace premiéra Camerona.

5. dubna - Policie zatkla bývalého šéfredaktora NoW Iana Edmondsona a šéfa reportérů Nevillea Thurlbecka. Byli propuštěni na kauci. Nedělník se omluvil a nabídl některým postiženým kompenzace.

4. července - Vyšlo najevo, že Mulcaire odposlouchával hlasovou schránku třináctileté Milly Dowlerové unesené v roce 2002.

5. července - Vychází najevo, že špehováni byli nejen politici a celebrity, ale také pozůstalí po obětech teroristických útoků či nezletilé oběti zločinů.

6. července - Vyšlo najevo, že odposlouchávány byly patrně i telefony rodin britských vojáků padlých v Iráku a v Afghánistánu.

7. července - Mediální impérium Ruperta Murdocha oznámilo, že NoW po 168 letech končí.

8. července - Policie zatkla Coulsona, vyšetřovaného kvůli odposlechům v NoW. Zdroj: ČTK