Nový zákon tarify nezlevní, možná naopak, říká šéf sdružení operátorů

Podle Grunda je prohlášení premiéra Bohuslava Sobotky o nižších cenách telekomunikačních služeb jen předvolební gesto, protože v návrhu zákona se ceny služeb vůbec neřeší. „Na celé debatě je v uvozovkách nejvtipnější to, že ten zákon vůbec neřeší ceny jako takové. Ten zákon má ambici operátorům zvýšit pokuty, což jako asociace vnímáme velmi negativně,“ uvedl Grund.

Kauza dne na Rádiu Impuls Záznam celého rozhovoru s šéfem APMS Jiřím Grundem v pořadu Kauza dne na Rádiu Impuls najdete na této stránce rádia.



Připomněl, že v zákoně jsou zmíněné mnohem vyšší pokuty operátorům, které v případě schválení zákona bude moci udělovat Český telekomunikační úřad. Vedle zvýšení pevné maximální výše pokuty na 50 milionů korun by novela umožnila pokutovat operátory i podle výše obratu. A to až do výše deseti procent z něj. Což by podle Grunda mohlo vést ke zvýšení cen služeb.

Přesto má podle Grunda stát možnost, jak ceny mobilních služeb snížit. Stačilo by požadovat za pronájem frekvencí nižší částky než doposud. Ředitel APMS dává za příklad Rakousko a Polsko, kde jsou ceny mobilních služeb výrazně nižší, ale zároveň v těchto zemích operátoři platí za pronájem frekvencí čtyřikrát nižší částky než operátoři v Česku. „Ceny mohou jít dolů, pokud se na snížení nákladů domluví jak stát, tak operátoři,“ dodal.

Dalším důvodem, proč jsou ceny tarifů pro koncové zákazníky takové, jaké jsou, je podle Grunda zbytečná byrokracie. Operátor musí dluhy zákazníků řešit často dvakrát, ač se jedná o jednu fakturu. „V České republice je každý rok přibližně sto tisíc zákazníků, kteří z nějakého důvodu nezaplatí svou fakturu. Když je ona faktura složená ze tří položek, například jedna z položek je za telekomunikační služby, druhá třeba, že si zaplatil jízdenku na autobus, tak operátor nemůže dát tu nezaplacenou fakturu k soudu,“ říká Grund.

Dlužná faktura se musí řešit u dvou instancí. Dluh za telekomunikační služby u Českého telekomunikačního úřadu a dluh za jízdenku u soudu. „To znamená, že to řeší na dvou instancích, což je administrativně náročné zdvojování nákladů,“ dodává Grund.

Novela zákona o elektronických komunikacích se stala tématem číslo jedna zejména pro premiéra a šéfa ČSSD Sobotku. Z vlády kvůli ní vyhodil i ministra průmyslu Jana Mládka a minulý týden oznámil, že s představiteli stran ve Sněmovně vyjednal „gentlemanskou dohodu“ o zrychleném projednání novely. Ta podle Sobotky má vést právě k tlaku na nižší ceny (více čtěte zde).