Katové Microsoftu už mají jméno: WAP, Bluetooth a Symbian

Microsoft kolem sebe šíří auru nesmrtelnosti a nepřemožitelnosti, ať už sám o své vůli, nebo pak především svými odpůrci, pro něž svět stojí a padá vymezováním se vůči němu. Až doposud se Microsoft vždy na změnou společensko-technologického klimatu poměrně úspěšně přeorientoval, i když třeba se zpožděním, jako je tomu v případě internetu. Jenže i věčný Řím nepřečkal na vrcholu slávy více jak pět století a od jeho dob se pojem „věčná existence" ve své časové ohraničenosti stále více zkracuje.

Říká se, že největším nebezpečím pro Microsoft je Linux, operační systém určitých - a často vášnivě diskutovaných - kvalit a především zcela nové a lákavé cenové politiky. Není to tak docela pravda - Linux si jistě našel a najde svoje příznivce a bude ujídat z koláče instalovaných operačních systémů, ale to životní nebezpečí pro Microsoft tu není. O operačním systému totiž rozhoduje koncový klient a ti stále mají mnoho výhrad k nasazení Linuxů, Solarisů a dalších odzrůd operačních systémů. Navíc koncového klienta lze poměrně snadno zmasakrovat marketingovým mixem, což je věc, která Linuxu absentuje.

Kdo tedy může výrazně ohrozit postavení Microsoftu a z role dominátora jej vystrnadit do ústraní? Existuje nějaká výrazná změna, nějaký trend, kde by Microsoftu ujížděl vlak? Ať se na Windows NT díváme jakkoliv skepticky, musíme jim přiznat podíl na trhu internetových serveru, aplikací - a to Microsoftu řádně zvonila hrana s nástupem internetu. V internetu Microsoft dohnal dobu a řádně formuje bitevní pole podle svého plánu proti Linuxu a dalším konkurentům. Je ale jedna oblast, kde mu řádně teče do bot. Jsou to mobilní telefony.

Proč by mobilní telefony měly zajímat softwarového giganta? Především proto, že mobilní telefony již dávno nejsou jen utržená sluchátka - stále více se posunují od skutečně „mobilního telefonu" k „mobilním terminálům"; zařízením určených pro nejrůznější aplikace. Již dnes mobilní telefony nahrazují diáře a adresáře, časem zaútočí na pozice dalších zařízení právě svojí konvergencí, tedy splýváním s ostatními zařízeními.

Jaký je trend? Mobilní telefon a mobilní síť představují vlastně aplikaci klient - server. Poměrně málo výkonný telefon pošle SMS zprávu na centrálu, odkud mu přijde zpracovaná odpověď. Již dnes lze například používat služby Reminderu, připomínače, když si server u operátora sítě pamatuje, kdy vám má poslat upozornění. Pro uživatele není vůbec důležité, co nebo kdo si pamatuje ono upozornění, důležité je, že služba funguje a že není nutné kvůli potřebě jejího použití měnit mobilní telefon za mobil vybavený její podporou.

Samozřejmě že SMS služby nepodporují takový komfort, který by z mobilního telefonu udělal opravdu univerzální zařízení. Od toho je tu nový standard WAP, jenž se nedávno dočkal své verze 1.1. WAP představuje standardizované rozhraní přinášející velmi výrazný prvek klient-server rozhraní a zpracování do mobilního telefonu. Krátce a jasně: díky mobilu s WAPem můžete přímo z telefonu používat aplikace, na jaké normálně potřebujete silný počítač (alespoň 486 - a to je proti mobilům zatraceně hodně!) s hromadou paměti a MSIE nebo Netscape prohlížečem. Díky WAPu si z mobilu rezervujete letenku, necháte sestavit horoskop, převedete peníze z banky (v zahraničí, ne u nás) a vůbec bez velkého počítače a tím i bez Microsoftu.

Podstatné totiž je, že WAP rozhraní je poměrně jednoduché a snadno se zapracovává do proprietárních operačních systémů mobilních telefonů. Navíc, existuje tu Symbian a operační systém EPOC. Ten je přímo dimenzován na již výkonnější zařízení uzpůsobená pro mobilní komunikaci, typicky pak pro různé organizery s mobilem. Není tak hardwarově rozežraný a náročný, podporuje naprostou většinu výstupních a vstupních zařízení, jež jsou potřeba a je spolehlivý. Kromě toho můžou existovat light verze, které budou přímo ořezány na míru jednotlivým modelům telefonů a nebo zařízení.

Pro Symbian také mluví to, že za ním stojí v majetkové účasti Motorola, Nokia, Ericsson a Panasonic, tedy čtveřice mobilních gigantů představujících hrubě přes 80 procent trhu. Pro EPOC se vyslovili i další - jmenovitě Philips a jeho Illium vybavené EPOCem, ostatní se sice tváří obojace, ale proti váze početní převahy není kam couvnout, než do likvidace.

Třetím hrdinou je Bluetooth, tedy krátkovzdáleností bezdrátové propojení. Doposud, když jsme chtěli Psiona připojit k mobilnímu telefonu, bylo třeba kabelovat, nebo využívat IrDa a lovit paprsky infračerveného světla. Bluetooth ruší všechna tato omezení a jasně říká, že vše v dosahu desítek metrů je vzájemně propojitelné. Mobilní telefon nemusíte vyndávat z kapsy, když chcete přenášet data z Psiona, stejně tak mikrovlná trouba si může přes Bluetooth synchronizovat s Pilotem váš rozvrh, aby věděla, kdy má grilovat večeři. Je to utopie?

Již dnes existují návrhy ledničky, která má ve výšce očí LCD displej a několik tlačítek. Je vybavena něčím jako mobilním telefonem s WAPem- díky tomu si na displej z přednastaveného serveru můžete načítat kuchařku a tak si za pár korun zjišťovat, co byste mohli asi tak uvařit. Další stránka vám spočítá kalorickou hodnotu a podle zadané diety sestaví jídelníček, případně zjistí ceny v obchodě. Vše je již dnes realizovatelné na úrovni spotřební elektroniky - tedy Plug & Use - „zapoj a používej". Důležitá je totiž právě ta „spotřebnost" - naprosto jednoduché rozhraní, které pochopí i vaše babička, protože je stejné, jako její stará kuchařka, jen se nemusí otáčet listy. Není totiž zajímavý zákazník, jako je Zandl, který ochotně stáhne z CD ovladače a instaluje je. Správnému zákazníkovi se musí zježit vlasy hrůzou při slově „ovladač" - nesmí nic zapojovat, natož instalovat, aby to nerozbil a hlavně aby byl ochoten to používat. Jen tak se dá zasáhnout masový trh a jen ten je důležitý. Trh specialistů ochotně akceptujících počítače se totiž blíží nasycení. WAP dnes již mohou používat i hodinky - Casio je zde průkopníkem...

Bluetooth odstraňuje velikou nevýhodu - nutnost drátové komunikace. Drát totiž musí vést od někud někam, někdo jej tedy musí zapojit, což bývá pro laického uživatele problém a trauma - jen se podívejte na zadní stranu svého počítače, co by tomu řekla vaše babička. Radiový Bluetooth nepotřebuje nic zapojovat, sám si najde druhou stranu a sám běží bez zásahu člověka. EPOC poskytne pro celý systém stabilní operační prostředí a WAP je ideální platformou klient-server aplikací. Tato trojice se úžasně doplňuje a znamená skutečnou hranici, která dělí mobilní terminály od opravdového masového trhu: jednoduchost bezdrátového propojení, stabilita a nenáročnost EPOCu a klient-server rozhraní WAP.

Přes WAP se totiž dá udělat mnoho - zobrazovat obrázky, vyhledávat informace, načítat data. V budoucnu není nemyslitelné, že díky nějakému zdokonalenému WAPu zatelefonujete na telefonní číslo a budete diktovat text, který rozpoznávací program na tomto čísle přeloží do psané formy a uloží na vámi vybrané místo na disku, pošle emailem nebo s ním provede desítky jiných kouzel. Namísto osobního počítače jste použili svůj mobilní telefon. Co je na tom pro Microsoft podstatné? Že klient se s jeho software nikde nedostává do styku. O operačním systému v mobilních telefonech totiž rozhodují výrobci, nikoliv uživatelé - a 80 procent telefonů již řeklo své ano pro EPOC. Microsoftu tak zbývá pozice na straně serverové, ale i tam na něj číhá Linux. Prekérní situace, že...?

Můžete říci, že výše předestřený model má svoje úskalí - někdo musí zaplatit využívání sítě. Datový tok ledničky stahující kuchařku není příliš vysoký a tak se lze domnívat, že operátoři budou své mobilní sítě postupně měnit spíše k tarifikaci objemu přenesených dat, než k tarifikaci času. Sítě 3G navazují datové spojení a alokují volnou radiovou trasu velmi rychle - dost rychle na to, aby se odbourala přetížení způsobená tím, že mnoho ledniček v paneláku najednou stahuje kuchařku. Navíc mobilní telefony s klientem WAP jsou stále lacinější, než specializované počítače, lze je také použít na více věcí. S výdajem za univerzální mobilní terminál se lidé smíří lépe, než s výdajem za počítač. Zaplatíte tedy méně za získání zařízení a jeho provoz bude dražší.

Nechci tím říci, že mobilní telefony či spíše terminály zcela vytlačí počítače - to rozhodně ne. Pouze posunou jejich využívání k těm, kdo bezpodmínečně potřebují jejich výkonnost v jejich specializaci a ostatní budou používat univerzální mobilní terminály sloužící jako všechno od klasického telefonu, videotelefonu, ovladače televize, textového editoru, kalendáře, webového prohlížeče a s tím související spousty dalších věcí.

Jedno je již dnes zřejmé - nový trend vrhne masy vstříc mobilním terminálům. Jak to tak dnes vypadá, naprostá většina z nich bude používat symbiózu EPOCu, WAPu a Bluetooth. A to je to, čemu se Microsoft snaží za každou cenu zabránit. Má důvod. Pokud se mu to totiž nepodaří, čeká jej smrt, u níž EPOC i WAP a Bluetooth budou asistovat. Nechť si tedy Microsoft užije svých posledních třicet let života, za něž se tato vize promění ve samozřejmou skutečnost.