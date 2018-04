Katedrálu zdobí anděl s mobilem. Zavolat mu můžete i vy

Podivný kostel Socha Malého anděla je dílem nizozemského umělce Tona Mooye, který v roce 1997 zvítězil v soutěži vypsané s úmyslem nahradit na katedrále 40 soch zničených časem. Bylo mezi nimi 14 andělů a ten, jemuž se říká Malý, je jediný, který se vymyká tradičnímu pojetí. "Jistěže je možné napodobit gotickou sochu, ale to jsem nechtěl. Chtěl jsem, aby to odpovídalo tomu, co je v chrámu neustále přítomno, kultivovanost, city. Andělé jsou od toho, aby ukazovali cestu, aby lidi ochraňovali a předávali vzkazy shůry. A jak to naznačíte? Mobilním telefonem," říká o své koncepci 63letý Mooy ve svém ateliéru v Amersfoortu. Malý anděl není první raritou katedrály. Stavěla se 200 let od roku 1220 a je známá svou netradiční, někdy až obscénní výzdobou. Například jedna socha pocházející ze středověku znázorňuje zedníka sklánějícího se nad prací s obnaženou zadnicí. Vitráž nad vchodem je zase zpodobením apokalypsy útoku z 11. září 2001 na newyorské věže.